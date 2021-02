L’Amérique ré-annulée? Le militant noir Young Pharaoh a été lancé à l’issue d’un événement CPAC sur le thème de la lutte contre la censure pour des «  opinions répréhensibles  »

La Conférence d’action politique conservatrice a interdit à l’activiste Young Pharaon de prendre la parole lors de son événement «America Uncanceled», citant ses propos «répréhensibles» sur le judaïsme. Le rappeur a qualifié cette décision de «censure».

Les organisateurs de CPAC se sont rendus sur Twitter lundi pour déclarer que le rappeur et le conférencier ne serait plus le bienvenu à la conférence de cette année, notant qu’ils avaient « Vient d’apprendre » des commentaires controversés qu’il avait faits dans le passé. Bien qu’ils n’aient pas donné de détails sur ce qu’il aurait pu dire, le jeune Pharaon lui-même a rapidement pesé pour remplir les blancs.

«C’est la censure à son meilleur! Tout cela parce que j’ai dit: «Je ne crois pas à la validité du judaïsme et je suis prêt à me verser 50 000 dollars pour débattre du grand rabbin juif». Désormais, je ne suis plus invité à CPAC » dit-il en majuscules, en ajoutant au message les hashtags « #raciste » et « #dictature. »

C’EST #LA CENSURE À SON MEILLEUR! TOUT PARCE QUE J’AI DIT «JE NE CROIS PAS EN LA VALIDITÉ DE #JUDAÏSME ET JE VEUX METTRE 50000 $ SUR MOI POUR DÉBATTRE LE TOP #JUIF RABBI « » MAINTENANT, JE N’EST PLUS INVITÉ À @CPAC_TV #RACISTE , #DICTATURE , #YOUNGPHARAOH https://t.co/jRhNy3KMXA – Jeune Pharaon ™ (@PHARAOH_ATEN_) 22 février 2021

Pharaon était prévu pour un plage horaire du dimanche tardif, généralement une accalmie dans l’événement annuel du CPAC, bien que son apparition soit venue juste une heure avant celle de l’ancien président Donald Trump.

Bien que l’on ne sache pas exactement ce qui a motivé la décision, l’annonce de CPAC faisait suite à un article dans Media Matters relatant certaines des déclarations les plus brûlantes du jeune Pharaon, y compris sa description du judaïsme a «Mensonge complet» en faisant valoir que «Juifs israéliens» sont responsables de «Censure et pédophilie sur les réseaux sociaux» ainsi qu’un certain nombre d’allégations conspirationnistes concernant Covid-19 et les vaccins.

Le militant a continué de doubler même après que la nouvelle de son discours annulé ait fait le tour, défiant le Comité juif américain de « Envoyez-moi votre meilleur rabbin pour débattre » après que l’org l’ait accusé de se propager «Horribles mensonges antisémtiques.»

#ENVOYER MOI VOTRE #MEILLEUR #RABBIN À #DÉBAT MOI SUR TOUT CE QUE JE DIT. SI PAS BELLEMENT REFRAIN DE PARLER SUR MOI🙏🏾 PS: 50000 $ EN LIGNE🔥 https://t.co/YDAnB0Z6jg – Jeune Pharaon ™ (@PHARAOH_ATEN_) 22 février 2021

Bien que de nombreux internautes aient trouvé ironique qu’un événement sur le thème de l’opposition à l’annulation de la culture ait annulé l’un de ses orateurs, d’autres se sont demandé pourquoi le conférencier avait été invité en premier lieu, d’autant plus que ses commentaires n’étaient pas tenus secrets et ne sont pas difficiles à trouver. sur son compte Twitter.

Lmao Une conférence anti-annulation a invité le rappeur hotep « Young Pharaoh » à parler et l’a annulé pour être trop haineux. Cette année est déjà comme un mauvais sketch😂😂😂😂😂 https://t.co/GhbyEV5Wy0 – James (@_ThatGuyJames) 23 février 2021

Lol, ils ont appuyé sur le bouton de retour arrière sur ce VRAI rapide quick https://t.co/xS1L86Lokq – Whitey Hotep (@Whitey_Hotep) 23 février 2021

Ouais alors pourquoi l’inviterais-tu en premier lieu – Patriote J 🔥 (@sirhottest) 23 février 2021

Certains utilisateurs ont plaisanté en disant qu’un «Alliance hotep-MAGA» serait simplement « Trop puissant » et devait être arrêté – faisant référence à un large mouvement afrocentrique qui combine souvent le nationalisme noir avec des vues spirituelles du nouvel âge et des affirmations historiques peu orthodoxes sur l’Égypte et les anciens Israélites, conformément à la plupart des commentaires de Pharaon. Podcaster et YouTuber Oncle Hotep, quant à eux, ont accusé CPAC d’avoir délibérément suscité un scandale pour attirer l’attention sur lui-même.

CPAC a dû annuler le jeune pharaon car une alliance hotep-MAGA est trop puissante pour que notre système politique enraciné puisse être géré – Homme de 45 ans disant "kek" (@ gamergate2077) 22 février 2021

les vieux l’invitent et agissent comme si nous ne connaissions pas ses antécédents afin que nous puissions créer un truc de controverse pic.twitter.com/XkeYdQ07HI – ONCLE HOTEP 🏁 (@UncleHotep) 23 février 2021

Lmao, ils ont réservé un Hotep appelé Young Pharaoh et ont obtenu un peu plus que ce qu’ils avaient négocié 🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/qt9NKzmFFP – Rae Sanni (@raesanni) 22 février 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!