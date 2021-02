Kellen m’a parlé de ce que c’est pour ces pros du brassage de boutons qui viennent en Amérique et pourquoi les États-Unis sont un pays de deuxième ordre dans le plus grand jeu vidéo compétitif au monde.

Hu Shuo-Chieh pourrait devenir le Beckham des sports électroniques américains, le terme désignant les jeux vidéo de compétition en tant que sport spectateur. Mon collègue Kellen Browning a écrit sur des stars comme Hu de Taiwan et d’autres pays où les sports électroniques sont plus grands que grands.

Kellen: Les jeux vidéo compétitifs ont commencé il y a des décennies avec des jeux comme StarCraft, en particulier en Asie. Maintenant, c’est mondial et énorme, en particulier pour un jeu joué sur des ordinateurs personnels appelé League of Legends. Près de 46 millions de personnes ont regardé en ligne pendant au moins une partie du championnat du monde à Shanghai, en Chine, en octobre dernier. Trois millions de personnes ont essayé d’acheter des billets pour regarder en personne.

Les sports électroniques ne sont pas aussi importants aux États-Unis, mais ils sont toujours populaires. La société propriétaire du concours League of Legends a dit qu’elle fait partie des ligues sportives professionnelles les plus populaires pour les personnes âgées de 18 à 34 ans. Et la ferveur des fans est comme celle d’un sport conventionnel. Les gens achètent des maillots, les joueurs pro de jeux vidéo font des publicités et la concurrence est féroce.

Et les Américains ne sont pas excellents dans la compétition League of Legends?

Non. Les meilleures équipes et joueurs se trouvent en Corée du Sud, à Taiwan et en Chine, et certains au Danemark, en Espagne et en France. Les équipes américaines sont battues lorsqu’elles participent à des compétitions internationales. L’une des raisons pour lesquelles les équipes de sports électroniques nord-américaines recrutent des joueurs étrangers est de s’améliorer sur la scène mondiale.

Combien ces stars étrangères peuvent-elles gagner?

Hu – qui s’appelle SwordArt – a signé un contrat record, au moins pour les ligues occidentales de sports électroniques, à 6 millions de dollars sur deux ans. Dans l’ensemble, le salaire moyen d’un joueur de départ dans les ligues nord-américaines est de 460 000 $. Les grands noms peuvent faire beaucoup plus.

Ces gars – et ce sont presque tous des hommes – ont tendance à s’épuiser assez jeunes, surtout dans les pays où ils pratiquent jusqu’à 18 heures par jour. Ils peuvent prendre leur retraite à 25 ans parce qu’ils ont des blessures de stress répétitives ou ne peuvent pas cliquer sur les boutons aussi vite qu’avant.