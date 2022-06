L’Amérique pragmatique de Cornel West – Vox

Cornel West est l’une des voix philosophiques les plus uniques en Amérique. Il a écrit une tonne de livres et enseigné pendant plus de 40 ans dans des écoles comme Princeton, Harvard et maintenant à l’Union Theological Seminary.

West est ce que j’appellerais un philosophe ouvert au public, c’est-à-dire qu’il n’est pas un universitaire cloîtré. Il engage constamment le public et sa pensée est toujours en dialogue avec la poésie, la musique et la littérature. (Si vous avez déjà vu une de ses conférences, vous savez ce que je veux dire.)

Cet esprit civique est le produit de ses racines dans une école de pensée appelée pragmatisme. L’Amérique n’a pas une tradition philosophique particulièrement profonde, mais si nous sommes connus pour une tradition, c’est bien le pragmatisme.

Le pragmatisme est apparu aux États-Unis à la fin des années 1800 en réponse à la poussée des Lumières pour la vérité absolue. Les pragmatiques – des gens comme William James et John Dewey – étaient moins intéressés par la certitude et plus préoccupés par l’expérience immédiate. Ils voulaient simplement savoir ce qui fonctionnait pour les êtres humains ordinaires dans la vie de tous les jours.

Pour West, le pragmatisme est vraiment la philosophie de la démocratie ; c’est une façon de savoir et de faire qui place l’être humain moyen au centre. J’ai donc contacté West pour un épisode récent de Conversations vocales pour parler de l’histoire du pragmatisme américain, comment ses opinions sont façonnées par sa dévotion au blues et sa foi chrétienne, et comment le pragmatisme peut revitaliser notre approche de la démocratie aujourd’hui.

Vous trouverez ci-dessous un extrait, édité pour plus de longueur et de clarté. Comme toujours, il y a beaucoup plus dans le podcast complet, alors écoutez et suivez Conversations vocales sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou partout où vous écoutez des podcasts.

Sean Illing

Le pragmatisme est un enfant de l’Amérique et à bien des égards, il semble qu’il n’aurait pu émerger qu’ici. Pourquoi donc?

Cornel Ouest

Je pense que la caractéristique positive du pragmatisme américain, tout comme la caractéristique positive du projet américain, était une méfiance hautement socratique envers les autorités dans le passé. Mais la faiblesse est de penser que vous n’allez pas être lié d’une manière ou d’une autre à la tradition, car les traditions sont incontournables. La question est toujours : Quelle tradition ? Chaque nouvelle percée n’est pas entièrement nouvelle, car elle est toujours basée sur quelque chose d’antérieur.

Mais c’est cette énergie du nouveau que je veux souligner. Pour le pragmatisme, il s’agit d’entretenir cette énergie à la créativité car le monde est incomplet, il est inachevé et imprévisible. Et donc il y a toujours possibilité.

Maintenant, le pire c’est que si vous nettoyez l’ardoise et que vous n’avez pas de passé, alors vous commencez avec l’innocence et vous ne pouvez pas apprendre du passé. La méfiance à l’égard des traditions du passé signifie qu’il faut alors créer de nouvelles traditions dynamiques avec des mécanismes d’imputabilité et de responsabilité. Et c’est le pragmatisme à son meilleur, c’est l’Amérique à son meilleur.

Sean Illing

L’une des choses que j’aime dans le pragmatisme est ce désir d’éviter tous ces débats nombrilistes dans l’histoire de la philosophie et de se concentrer uniquement sur ce qui fonctionne pour l’être humain ordinaire dans la vie de tous les jours. Plus la philosophie est éloignée du monde quotidien, moins elle est pertinente. Et j’ai l’impression que les pragmatiques l’ont vraiment compris. Est-ce pour cela qu’ils se sont autant focalisés sur l’expérience immédiate ?

Cornel Ouest

Absolument. Il y a une démocratisation des voix qui s’élèvent. Il y a une démocratisation de l’intelligence critique. Il y a une démocratisation de philosophie, un amour de la sagesse. Et cela se trouve, comme Emerson le dit et le répète, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. C’est l’impulsion démocratisante du pragmatisme.

Maintenant, quand vous dites que le pragmatisme se concentre sur « ce qui fonctionne », d’une certaine manière, cela obscurcit plus qu’il n’éclaire parce que la question devient, Comment déterminez-vous ce que nous entendons par « travail » ? Parce que le pragmatisme n’est pas seulement utilitariste ou conséquentialiste. Le pragmatisme a une dimension morale très forte, et ce n’est pas du tout réductible à n’importe quelles conséquences.

Nous pouvons remonter jusqu’à Platon République, l’un des textes fondateurs de la philosophie occidentale. On y voit les combats entre Thrasymaque et Socrate. Thrasymaque représente le pouvoir, l’idée que « la force fait le bien ». Et la jeune génération se tourne vers Socrate et dit, est-ce vrai ? Est-il vrai que l’histoire n’est rien d’autre qu’un abattoir, comme disait Hegel, est-il vrai qu’il ne s’agit que de puissance, de pouvoir et de domination ? Et Socrate dit non. La justice a à voir avec l’intégrité intellectuelle. Cela relève de la recherche philosophique. Il s’agit de certaines dimensions morales et même spirituelles qui ne sont pas réductibles à la force et au pouvoir.

Et c’est la matière première de la démocratie, n’est-ce pas ? Parce que la démocratie dit, Bien sûr, il y a toujours le pouvoir économique, politique et militaire, mais il doit y avoir des dimensions morales et spirituelles enracinées dans le consentement des gens ordinaires. C’est ça l’autonomie gouvernementale.

Sean Illing

Richard Rorty – un grand pragmatique américain et un de vos anciens professeurs – a qualifié le pragmatisme de philosophie de la solidarité. Et il considérait en fait le pragmatisme comme un frein au nihilisme. En d’autres termes, nous n’avons pas à abandonner nos croyances sur le monde, ou nos valeurs morales et politiques, simplement parce que nous avons réalisé que nous les avons inventées, qu’elles n’ont pas été découvertes. Mais beaucoup de gens tirent la conclusion opposée de cette réalisation –

Cornel Ouest

Eh bien, cela fait partie de cette auto-construction et auto-création qui remonte à Emerson. C’est tiré par le pragmatisme et la pensée de Rorty. Comme l’a dit William James, le pragmatisme est une maison avec plusieurs pièces. Et il y a une chambre Rortian. Et cette chambre rortienne est celle d’un libéral de la guerre froide soucieux de dépasser le subjectivisme et le solipsisme de Descartes. Il s’agit d’un mouvement vers la communauté. Et la communauté pour lui était avant tout une question de solidarité. Nous commençons par un « nous », pas un « je ». C’est le pragmatisme, c’est la communauté, et c’est ainsi que vous commencez.

Sean Illing

Il y a quelque chose de fondamentalement démocratique dans la façon dont nous nous entendons dans le monde, et cela nous ramène à John Dewey, le grand défenseur de la démocratie et l’un des pragmatiques américains les plus influents. Comme vous le savez, Dewey était connu pour avoir eu un long débat avec Walter Lippmann, brillant théoricien des médias et écrivain du début du XXe siècle.

Lippmann a renoncé à la démocratie. Il ne croyait pas que les citoyens ordinaires étaient capables de comprendre le monde, ou du moins il ne croyait pas qu’ils étaient capables de comprendre le monde compte tenu de leur situation. Il pensait qu’ils devaient être gérés par une élite technocratique. Pourquoi Dewey a-t-il si fortement rejeté cela ?

Cornel Ouest

Le premier Walter Lippmann était un socialiste démocrate, tout comme Dewey. Après la Première Guerre mondiale, il perd sa foi dans les démos. Je veux dire, il est presque d’accord avec Platon que toute démocratie est finalement brisée par des passions indisciplinées et une ignorance omniprésente, et donc les démocraties mènent toujours vers un tyran et donc vers le besoin du philosophe-roi.

Ainsi, le premier Lippmamn avait cette foi dans la démocratie, puis il la perd. Il dit que nous devons avoir les experts. Nous devons avoir ces gens qui savent vraiment ce qu’ils font et connaissent quelque chose sur le monde, parce que les démos seront toujours ignorants et crédules.

Et Dewey arrive et dit : « Walter, je comprends ton pèlerinage et ton voyage. Je comprends pourquoi vous avez perdu confiance dans les démos. Je veux dire, Dewey comprend que c’est un défi. Il comprend que les démos peuvent devenir fascistes. Ils écrivent dans les années 20, après tout. Mussolini est en route. Ce gangster Hitler émerge à la suite de l’empire allemand blessé. Mais Dewey s’accroche à sa foi démocratique et le résultat est ce puissant dialogue entre le technocratique Lippmann et le démocrate Dewey.

Sean Illing

Est-il juste de dire que Dewey, en manquant de cette sensibilité tragique, était peut-être un peu trop optimiste ?

Cornel Ouest

C’est une bonne question, mec. Dewey est compliqué sur ce sujet. Vous lisez sa poésie quand sa femme meurt et c’est assez sombre. Ce n’est donc pas comme s’il n’avait aucun sens du tragique. C’est juste qu’il croyait que les êtres humains étaient tellement obsédés par leurs limites qu’ils devaient être libérés de cette obsession et reconnaître que ces limites étaient contingentes et provisoires plutôt qu’éternelles et universelles.

Je suis d’accord avec cela, car souvent, ce que les gens pensent être des limites ne sont pas du tout des limites. Ils diront, eh bien, il n’y a aucun moyen de vraiment aider les pauvres parce que les économistes axés sur le marché nous disent que c’est la seule façon d’organiser la société. Mais je dis non, vous n’avez simplement pas assez d’imagination ou assez d’empathie. Et nous aimons rationaliser la domination et l’oppression. Dewey a raison sur tout ça.

Sean Illing

Autant que j’aime Dewey, je pense que même lui a réalisé à la fin qu’il n’a jamais tout à fait proposé une véritable stratégie politique pour réaliser sa vie démocratique idéale. Et nous vivons à une époque tellement polarisée où les possibilités de dialogue entre les groupes semblent éphémères, pour le dire gentiment. Comment diable pouvons-nous nous diriger vers la communauté démocratique pragmatique que vous et Dewey voulez voir dans le monde ?

Cornel Ouest

Je pense que Dewey a toujours été capable de prendre au sérieux cette humilité socratique dont nous avons parlé. Aucun de nous ne possède le monopole de la vérité ou de la bonté et de la beauté. Mais la foi de Dewey était liée à ce qu’il appelait une « piété naturelle ». Et par piété, il ne voulait pas dire déférence aveugle au dogme ou obéissance aveugle à la doctrine. Il voulait dire une reconnaissance vertueuse des sources du bien dans nos vies. Vous n’êtes jamais, en vous-même, la seule source du bien. Vous êtes toujours dépendant des parents. Vous ne vous apprenez pas une langue. Tout ce discours sur le fait d’être « self-made » en Amérique, comme si vous vous donniez naissance à vous-même, comme si vous cultiviez vos propres vertus – c’est le contraire de Dewey. Et réaliser cela est la substance brute de la démocratie.

Mais je ne pense pas que Dewey se qualifie d’optimiste. Je pense qu’il retomberait sur l’espoir. Il avait de l’espoir dans la société. C’est le plus loin que nous puissions aller. Et Rorty est la note de bas de page autoproclamée la plus riche de John Dewey que nous ayons. Il est tellement original et créatif dans la construction du projet Deweyan.

La raison pour laquelle je tiens Dewey un peu à distance, bien que je fasse partie de sa tradition, c’est que lorsque vous injectez le blues et Tchekhov dans toute discussion sérieuse sur la démocratie, vous avez le tragi-comique. Et le tragi-comique, ce n’est pas seulement les limites, mais comment s’accommoder des limites ? Et bien sûr le blues est tragi-comique. À. La. Cœur. Vous souvenez-vous de la chanson de 1937 de Robert Johnson « Hellhound on My Trail » ? Il dit que je dois continuer à bouger parce que le blues tombe comme la grêle, la vie m’inquiète tellement, il y a des chiens de l’enfer sur ma piste. Je dois continuer à bouger. C’est le dynamisme. C’est le sens du mouvement. C’est le blues.

Sean Illing

Donc tu as toujours confiance en l’Amérique ?

Cornel Ouest

Oh oui! Ce n’est pas une foi désinvolte, cependant. C’est une foi méritée. Tout comme cette grâce coûteuse dont parlait le grand Dietrich Bonhoeffer. Ce n’est pas une grâce bon marché, c’est une foi méritée. Et un sens de la grâce très, très mérité.

Pour entendre la suite de la conversation, Cliquez iciet assurez-vous de vous abonner à Conversations vocales sur Podcast Apple, Podcasts Google, Spotify, Brodeuseou partout où vous écoutez des podcasts.