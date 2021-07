L’Amérique planifie une base spatiale britannique pour protéger les satellites des armes russes et chinoises

AMERICA prévoit une base spatiale au Royaume-Uni pour protéger les satellites des armes russes et chinoises.

L’US Space Force examine des sites en Écosse et dans le sud de l’Angleterre pour une installation de suivi.

Des plats de suivi comme celui-ci à Jodrell Bank pourraient être utilisés pour protéger le matériel spatial américain des armes russes et chinoises Crédit : Alamy

Le Deep Space Advanced Radar Capability, ou DARC, peut repérer des objets de la taille d’un ballon de football à une distance de 22 400 miles. Le système, qui pourrait être opérationnel d’ici 2027, parcourt le ciel à la recherche d’activités suspectes et de débris spatiaux dangereux.

Le lieutenant-colonel Jack Walker, du Centre américain des systèmes spatiaux et de missiles, a déclaré qu’il pourrait y avoir jusqu’à 16 antennes paraboliques massives.

Chacun d’eux aurait un diamètre de 50 pieds et serait disposé sur une surface de la taille de 150 terrains de football. Il a ajouté: « Nous devons savoir ce qui se passe là-haut. »

Le site britannique sera l’un des trois sites, avec les autres au Texas et en Australie.

Le maréchal en chef de l’air, Sir Mike Wigston, chef de la RAF, a déclaré : « Notre priorité absolue est de comprendre ce qui se passe dans l’espace. Nous savons que de mauvaises choses se produisent.

« Nous savons qu’un comportement irresponsable et imprudent et que les tests d’armes spatiales par la Russie et la Chine sont en cours, mais nous n’avons pas une image complète. »

DARC est le premier équipement à se concentrer sur les satellites en orbite terrestre haute qui comprend les communications militaires et les systèmes d’alerte précoce des missiles.

Il renforcera les renseignements du centre de surveillance spatiale de la RAF Fylingdales à Snod Hill dans le North Yorkshire.

La Russie a enragé l’Occident l’année dernière en testant une arme anti-satellite basée dans l’espace.