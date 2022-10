Paul Gosar pense que Washington n’agit pas dans son propre intérêt pendant la crise russo-ukrainienne en cours

Le représentant américain Paul Gosar (R-AZ) a appelé Washington à réduire l’aide étrangère à l’Ukraine, qui, selon lui, est utilisée pour financer un conflit que les États-Unis auraient dû “aucune implication dans.” Au Capitole, un certain nombre de législateurs républicains ont condamné le chéquier ouvert du président Joe Biden pour Kiev.

« PLUS D’AIDE ÉTRANGÈRE, surtout pas pour financer une guerre dans laquelle nous ne devrions AUCUNE implication », Gosar a tweeté lundi. “Biden et sa famille criminelle doivent peut-être Zelensky, mais l’Amérique ne lui doit rien”, a-t-il ajouté. a ajouté le législateur.

Fervent anti-interventionniste et membre du caucus officieux « America First » du Parti républicain, Gosar est devenu l’un des critiques les plus virulents de la politique ukrainienne de l’administration Biden. Le membre du Congrès de l’Arizona a voté contre un programme d’aide militaire et économique de 40 milliards de dollars pour Kiev en mai, et contre un projet de loi de dépenses offrant à Kiev 12 milliards de dollars supplémentaires le mois dernier.

“La frontière est ouverte, le fentanyl tue des centaines de milliers de personnes et l’inflation fait rage”, a-t-il écrit alors que ses collègues votaient pour l’adoption de ce dernier projet de loi. « Pourtant, la gauche et la droite de l’establishment viennent de voter pour envoyer 12 milliards supplémentaires à l’Ukraine ? C’est plus la politique de l’Amérique dernière.

La mention de Gosar de Biden “famille criminelle” devoir une faveur au président ukrainien Vladimir Zelensy est probablement une référence à la théorie de certains conservateurs américains selon laquelle Zelensky a aidé Biden à remporter les élections de 2020 en refusant une demande de l’ancien président Donald Trump de rouvrir une enquête pour corruption sur la position lucrative du fils de Biden au conseil d’administration d’un Entreprise énergétique ukrainienne.

Gosar n’est pas le seul républicain à demander aux deux parties de fermer le pipeline d’argent et d’armes vers l’Ukraine. Rép. de Géorgie Marjorie Taylor Greene déclaré la semaine dernière que l’aide américaine à Kiev a “tué des milliers et des milliers de personnes [and] fait grimper drastiquement le coût de la vie partout dans le monde », tandis que le représentant de Floride Matt Gaetz a écrit dimanche que “Maintenir l’Ukraine comme Mecque internationale du blanchiment d’argent ne vaut rien” la menace d’une guerre nucléaire.