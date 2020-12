(Opinion Bloomberg) – En 2016, quelques mois avant que Donald Trump ne soit élu président, j’ai écrit une chronique sur sa longue histoire en tant que mal gérant qui citait cette châtaigne de son livre «Crippled America»:

Je me suis rendu compte que l’Amérique n’avait pas besoin de plus de politiciens «tout bavards, sans action» pour gérer les choses. Il a besoin d’hommes d’affaires intelligents qui savent comment gérer. Nous n’avons pas besoin de plus de discours politique – nous avons besoin de plus de bon sens. «Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas» – mais s’il est cassé, arrêtons d’en parler et réparons-le. Je sais comment y remédier.

Le livre de Trump, comme toutes ses œuvres non fictionnelles de fiction, était un exercice d’auto-promotion en contradiction avec sa véritable histoire de maladroit incompétent. Le point de ma chronique à l’époque était que Trump faisait campagne pour un travail qui risquait de lui échapper, peu importe ce que les électeurs pensaient de lui. Rien dans son passé ne l’avait préparé à la présidence ou à la gestion efficace d’une bureaucratie aussi complexe, influente et tentaculaire que le gouvernement fédéral.

«Je sais comment y remédier», était une affirmation creuse il y a quatre ans et elle le reste aujourd’hui, alors que Trump termine son dernier mois au pouvoir. Il est également regrettable que deux exemples primo de l’ineptie de Trump aient atterri avec force au cours de la semaine dernière. Ce sont des rappels des conséquences dévastatrices de vivre avec un président qui n’a aucun intérêt à mettre son épaule au volant pour qu’il puisse gérer avec compétence les affaires du pays.

Le premier exemple – ce qui semble de plus en plus être un déploiement et une distribution aléatoires du vaccin Covid-19 au public américain – ne devrait pas être une surprise totale. Trump a nié la gravité et la portée de la menace de coronavirus depuis sa première apparition aux États-Unis, et il n’a jamais efficacement rassemblé les messages et la surveillance fédéraux pour aider à atténuer son impact. Il se souciait de se conformer à sa propre idée du jeu de rôle présidentiel plus que le travail fastidieux et important de coordination des agences de santé publique, de la bourse fédérale et des pouvoirs fédéraux afin que le gouvernement puisse offenser. Plus de 310 000 Américains sont morts, et Covid-19 continue de ravager tous les États.

L’histoire continue

Pourtant, l’une des raisons pour lesquelles nous avons obtenu des vaccins si rapidement est que l’opération Warp Speed, l’organisme fédéral qui a aidé à financer et à orchestrer le développement de vaccins, a mené à bien la mission que l’administration Trump lui avait confiée. L’autre responsabilité de Warp Speed, cependant, est d’aider à distribuer le vaccin à l’échelle nationale, avec l’aide logistique de l’armée. Et il y a des raisons de soupçonner que le gouvernement gère mal la distribution.

Plusieurs États à qui l’on avait promis des expéditions du vaccin Pfizer-BioNTech ont déclaré à la fin de la semaine dernière que leurs commandes avaient été considérablement réduites, ce qui faisait craindre que Warp Speed ​​n’atteigne pas ses objectifs de livraison. Le gouvernement a déclaré que cela résultait du fait que les États avaient accéléré leurs commandes de vaccins et que Pfizer n’avait pas de fournitures disponibles. Mais Pfizer s’est opposé à ce récit, affirmant qu’il y avait des vaccins dans des entrepôts en attente de conseils d’expédition.

Qui pourrait intervenir et régler ces différends? Le président. Est-ce qu’il fait ça? Non.

Trump, à part vanter la disponibilité d’un vaccin, n’a pas utilisé sa chaire d’intimidation pour résoudre les problèmes de distribution. Bien qu’il puisse sembler étrange qu’il n’essaie pas plus de sauver une partie de sa réputation en surveillant chaque facette du déploiement du vaccin et en réparant les morceaux cassés, il est tout à fait cohérent. La gestion des processus l’ennuie, en particulier ceux qui lui rappellent les échecs antérieurs. Donc, il ne le fait tout simplement pas.

Ce qui nous amène à notre deuxième exemple: la cyberattaque massive et mondiale de la Russie contre les agences gouvernementales et les entreprises qui a commencé au printemps dernier, mais qui n’a été découverte et rendue publique que ces derniers jours. Qu’avons-nous entendu de Trump?

Des moments comme celui-ci, où la sécurité nationale est menacée parce que les réseaux informatiques sur lesquels nous comptons tous pour communiquer, effectuer des transactions et fonctionner ont été pénétrés et pillés, sont les moments où les présidents font leurs preuves. Les présidents ont également beaucoup plus de latitude pour agir de manière indépendante et rapide lorsque la sécurité nationale est en jeu. Mais Trump a été AWOL, refusant de dire quoi que ce soit sur les cyberattaques à part une paire de tweets de samedi défendant la Russie, blâmant la Chine et minimisant la gravité du piratage.

Cela est peut-être dû en partie au fait que les chouchous répétés de Trump et la sollicitation du président russe Vladimir Poutine ont eu des conséquences visibles et néfastes, y compris cette récente cyberattaque. Trump n’est pas du genre à admettre que ses danses avec les dictateurs n’étaient pas vraiment sous son contrôle. Peut-être se rend-il également compte que lui et son gouvernement ont dormi pendant des mois à l’interrupteur pendant que les réseaux fédéraux se faisaient voler, et il n’est pas non plus du genre à reconnaître un tel échec.

Mais je pense aussi qu’une grande partie, sinon la totalité, de l’explication de l’absence de Trump autour de la cyberattaque est qu’il s’en fiche. Il sait qu’il va bientôt quitter la Maison Blanche et essayer de résoudre un problème difficile au sol ne l’intéresse pas. Trump s’est toujours donné la priorité, qu’il soit dans le bureau ovale, sur le terrain de golf ou assis dans son bureau d’angle à Trump Tower. Aussi surpris que quiconque d’avoir remporté les élections en 2016, il a immédiatement commencé à s’appuyer sur les autres pour diriger le gouvernement à sa place et ne s’est jamais soucié des responsabilités qui découlent de l’occupation de la Maison Blanche.

La compétence devrait être une exigence de base pour la présidence, mais Trump a réussi à tromper ses partisans si efficacement qu’ils le considèrent toujours comme compétent ou qu’ils sont indifférents. Il a peu de soucis lui-même parce que c’est un homme né dans la richesse et les privilèges qui n’a jamais travaillé particulièrement dur ou subi les conséquences les plus brutales de sa propre ineptie et de ses méfaits. Il reste dans le personnage, hélas, jusqu’au bout de sa présidence.

Et l’incompétence qui a hanté Trump toute sa carrière nous hante désormais.

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Timothy L. O’Brien est un chroniqueur principal pour Bloomberg Opinion.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités d’affaires la plus fiable.

© 2020 Bloomberg LP