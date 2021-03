L’Amérique latine se tourne vers la Chine et la Russie pour les vaccins COVID-19

Plusieurs pays des Amériques ont reçu leurs premières expéditions de vaccins au cours des dernières semaines – non pas de la superpuissance régionale ou des géants pharmaceutiques occidentaux, mais de la Chine, de la Russie et, dans certains cas, de l’Inde.

Pourquoi est-ce important: L’Amérique du Nord et du Sud ont été battues par la pandémie et ont enregistré plusieurs des taux de mortalité les plus élevés au monde. Peu de pays autres que les États-Unis ont la capacité de fabriquer des vaccins à grande échelle, et la plupart n’ont pas les ressources nécessaires pour se rendre en tête de file pour les importations. Cela a conduit à une ruée vers l’offre disponible.

Uniquement le Chili (17%), les États-Unis (15%), la Barbade (12%), le Canada (3%), le Brésil (3%), l’Argentine (2%), le Mexique (2%), le Costa Rica (1%) et le Panama a réussi à fournir une première dose à au moins 1% de sa population.

Conduire l’actualité: Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador – qui s’est élevé contre la «thésaurisation» des vaccins par les pays riches – devait demander au président Biden lors de leur réunion virtuelle lundi de partager une partie de l’approvisionnement en vaccins américains avec le Mexique.

Avant la réunion, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que la réponse serait «non», du moins jusqu’à ce que tous les Américains y aient accès.

Le Canada, qui a acheté plus de doses par rapport à sa population que tout autre pays mais qui a eu du mal à les obtenir en raison de sa capacité de fabrication limitée, a reçu une réponse similaire de Washington.

L’état des lieux: Autres puissances mondiales ont commencé à expédier des doses dans la région. Au moins 10 pays d’Amérique latine ont obtenu le vaccin russe Spoutnik V ou s’attendent à le faire bientôt, tandis que 10 autres attendent des doses de Sinovac ou Sinopharm en Chine.

L’Argentine a été l’un des premiers pays de la région à commencer son déploiement, en utilisant Spoutnik V, tandis que le Chili a grimpé au sommet des graphiques de vaccination en utilisant une combinaison de Pfizer et Sinovac.

Pendant ce temps, la plupart des doses qui ont atteint les Caraïbes jusqu’à présent proviennent de l’Inde, qui est devenue un acteur mondial de la distribution de vaccins en raison de sa capacité de fabrication massive. New Delhi a fait don de doses d’Oxford / AstraZeneca à des pays comme la Barbade et la Dominique.

Israël s’est lancé dans le jeu de la «diplomatie des vaccins» à petite échelle, envoyant chacun 5 000 doses à des gouvernements amis du Guatemala et du Honduras.

À noter: Au moins huit pays ont signé des accords bilatéraux avec Pfizer ou AstraZeneca. Cuba, quant à elle, mise sur un vaccin local.

Agrandir: Alors que la Bolivie négociait l’achat de 5,2 millions de doses de Spoutnik en décembre, à 10 dollars par injection, le gouvernement était également en pourparlers avec des sociétés pharmaceutiques occidentales qui « nous ont dit aux pays en développement que nous devions attendre jusqu’en juin », a déclaré le ministre du Commerce Benjamin Blanco à Reuters. .

Le président bolivien Luis Arce a poussé son poing sur le tarmac lorsque le premier envoi de Spoutnik est arrivé. À peu près au même moment, il s’est entretenu avec Vladimir Poutine au sujet de projets énergétiques communs potentiels.

Mais alors que Psaki a averti le mois dernier que la Russie et la Chine pourraient utiliser des vaccins pour renforcer leur influence sur d’autres pays, c’est Pfizer qui a été accusé d’intimider les pays d’Amérique latine lors des négociations.

Les vaccins en provenance de Russie et de Chine sont souvent reçus en grande pompe, avec des dirigeants politiques et des caméras de télévision à portée de main.

Oui mais: Les expéditions sont souvent assez petites.

La Russie a jusqu’à présent fourni à la Bolivie 20 000 doses et le Paraguay 4 000, suffisamment pour couvrir une fraction de 1% de sa population.

La Russie et la Chine seront confrontées à des défis de capacité de fabrication pour couvrir leurs propres populations, sans parler d’envoyer des doses partout dans le monde.

Cependant, des offres pour produire les vaccins Sinovac et Sputnik au Brésil et Spoutnik en Argentine devraient stimuler les approvisionnements. Fondamentalement, les vaccins ne nécessitent pas de températures ultra-froides.

Des questions sur l’efficacité demeurent cependant, en particulier pour les vaccins chinois. Un essai au Brésil a révélé que le vaccin Sinovac n’était efficace qu’à 50,4% pour prévenir le COVID-19 symptomatique, bien qu’il soit plus efficace pour prévenir les cas graves.

Et alors que les deux pays gagnent clairement des points diplomatiques, plusieurs sondages ont montré que beaucoup en Amérique latine seraient moins disposés à prendre un vaccin russe ou chinois qu’une alternative occidentale.

Que regarder: D’ici cet été, les États-Unis et d’autres pays riches seront probablement prêts à partager des doses au niveau international, ce qui modifiera considérablement le tableau de la diplomatie vaccinale.

L’initiative mondiale COVAX, qui est cruciale pour les perspectives de vaccination dans les Amériques, commencera également à accélérer la distribution ce mois-ci. Elle devrait rapidement dépasser la Russie et la Chine en tant que plus grande source de vaccins pour plusieurs pays.

La ligne du bas: Moscou et Pékin ont peut-être acquis une bonne volonté et une influence durables dans la région en intervenant au moment où les vaccins étaient le plus rares.

