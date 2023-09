L’Amérique latine est à la traîne dans ses efforts pour atteindre les ODD — Enjeux mondiaux

Une vue du quartier Altos de Florida à Bogotá, Colombie. Vaincre la pauvreté est le premier des objectifs de développement durable, et dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, on constate non seulement des progrès lents, mais aussi des revers dans la voie visant à la réduire. CRÉDIT : Freya Mortales / PNUD

CARACAShttps://ipsnoticias.net/2023/09/america-latina-solo-hace-parte-de-su-tarea-para-cumplir-los-ods/, 15 septembre (IPS) – La région Amérique latine et Caraïbes est arriver au Sommet des Objectifs de Développement Durable sur la bonne voie, mais loin derrière en termes de progrès, à mi-chemin pour atteindre les ODD, qui visent à vaincre la pauvreté et à créer un environnement plus propre et plus sain.

« Nous sommes exactement à mi-chemin de la période de l’Agenda 2030 pour le développement durable, mais nous n’en sommes pas à la moitié, car seulement un quart des objectifs ont été atteints ou devraient l’être cette année-là », a prévenu le Secrétaire exécutif de la CEPALC, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Cependant, le chef du Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a souligné, en réponse à un questionnaire qui lui a été soumis par IPS, que « le pourcentage d’objectifs en voie d’être atteints est supérieur à la moyenne mondiale », en partie à cause du renforcement des institutions qui dirigent la gouvernance des ODD.

Le 17 ODD comprennent 169 objectifs, à mesurer avec 231 indicateurs, et dans la région, 75 pour cent risquent de ne pas être atteints, selon la CEPALC, à moins que des mesures décisives ne soient prises pour aller de l’avant : 48 pour cent avancent dans la bonne direction mais trop lentement pour atteignent les objectifs respectifs, et 27 pour cent affichent une tendance à régresser.

Le sommet a été convoqué par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, les 18 et 19 septembre au siège des Nations Unies à New York, sous le nom officiel de Forum politique de haut niveau sur le développement durable.

L’objectif affiché est d’« appuyer sur l’accélérateur » pour atteindre les ODD dans toutes les régions, dans un contexte conjugué de crises, notamment la pandémie de COVID-19, l’inflation, de nouvelles guerres et les crises climatique et alimentaire.

Les ODD portent sur l’éradication de la pauvreté, la faim zéro, la santé et le bien-être, une éducation de qualité, l’égalité des sexes, l’eau potable et l’assainissement, une énergie propre et abordable, un travail décent et une croissance économique, l’industrie, l’innovation et les infrastructures, ainsi que la réduction des inégalités.

Ils visent également les villes et communautés durables, la production et la consommation responsables, l’action climatique, la vie sous-marine, la vie des écosystèmes terrestres, la paix, la justice et des institutions fortes, ainsi que les partenariats pour atteindre les objectifs.

L’eau potable est distribuée à partir de camions-citernes dans le quartier populaire de Petare, à l’est de Caracas. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est un autre des objectifs qui sont atteints avec une grande variété de résultats dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, et il n’y a aucune certitude que cet objectif de l’Agenda 2030 sera atteint dans la région. CRÉDIT : Gouvernement de la ville de Caracas

Des progrès sont réalisés, mais lentement

« Dans tous les pays de la région, des progrès sont réalisés, mais dans beaucoup d’entre eux, pas au rythme nécessaire. Le rythme varie considérablement et nous ne sommes pas là où nous voudrions être », a déclaré Almudena Fernández, économiste en chef pour la région au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)a déclaré à IPS depuis New York.

Ainsi, a déclaré l’économiste péruvien, « il y a des progrès, par exemple, sur certaines questions de santé ou d’énergie et de protection du territoire, mais nous sommes en retard dans la réalisation de villes plus durables et nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre, au niveau régional, aucun des objectifs fixés. indicateurs de pauvreté. »

Salazar-Xirinachs, originaire du Costa Rica, a déclaré depuis Santiago que « les pays qui ont été historiquement à l’avant-garde en matière de politiques publiques sont ceux qui ont fait le plus de progrès, comme l’Uruguay en Amérique du Sud, le Costa Rica en Amérique centrale ou La Jamaïque dans les Caraïbes. Ils ont mis en œuvre une plus grande diversité de stratégies pour atteindre les ODD.

Un groupe d’experts dirigé par l’économiste américain Jeffrey Sachs a préparé graphiques pour l’ONU sur la façon dont les pays des différentes régions en développement sont sur la bonne voie pour atteindre les objectifs ou sont encore confrontés à des défis – mesurés en trois niveaux, de modéré à grave – et s’ils sont sur la voie de l’amélioration, de la stagnation ou de la régression.

Selon cette étude, les meilleurs progrès en matière de réduction de la pauvreté ont été observés au Brésil, au Salvador, en Guyane, au Paraguay, en République dominicaine et en Uruguay, tandis que les plus grands reculs ont été observés en Argentine, au Belize, en Équateur et au Venezuela.

Dans la lutte pour la faim zéro, personne ne se démarque ; Le Brésil, après avoir réalisé des progrès, a régressé ces dernières années et les meilleurs résultats sont ceux des pays des Caraïbes.

Dans les domaines de la santé et du bien-être, de l’éducation et de l’égalité des sexes, on observe des tendances positives, même si une stagnation a été constatée, notamment dans les pays des Caraïbes et d’Amérique centrale.

Dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de l’énergie, de la réduction des inégalités, de la croissance économique, de la gestion des zones marines, des écosystèmes terrestres, de la justice et des institutions, le tableau de bord de Sachs montre la persistance de nombreux obstacles, abordés de manière très différente selon les pays.

De nombreux pays d’Amérique centrale et des Caraïbes sont en passe d’atteindre leurs objectifs en matière d’action climatique et, de manière générale, la région a progressé en forgeant des alliances avec d’autres pays et organisations pour ouvrir la voie à la réalisation des ODD.

Des jeunes d’un pays d’Amérique latine partagent un repas riche en légumes en plein air. L’idée de consommer des produits fabriqués selon des techniques respectueuses de l’environnement gagne du terrain et un secteur privé dont l’ADN est ancré dans la recherche de répercussions environnementales et sociales positives est en plein essor. CRÉDIT : Pazos / Unicef

Une question de fonds

Même avant la pandémie qui a éclaté en 2020, a déclaré Fernández, la région n’avançait pas assez rapidement vers les ODD ; sa croissance économique est très faible depuis longtemps – et le reste, à seulement 1,9 pour cent cette année – et une croissance accompagnée d’investissements est nécessaire pour réduire la pauvreté.

À cet égard, Fernández a souligné la nécessité d’augmenter les recettes fiscales, puisque la collecte des impôts est très faible dans la région (22 pour cent du produit intérieur brut, contre 34 pour cent dans les économies avancées de l’Organisation de coopération et de développement économiques), « bien que les progrès ne seront pas réalisés uniquement grâce aux dépenses publiques », a-t-elle déclaré.

Salazar-Xirinachs a souligné qu’« outre les ressources financières, il est très important d’adapter les actions à des domaines spécifiques pour réaliser l’Agenda 2030. Les mesures mises en œuvre au niveau infranational sont d’une grande importance. Les problèmes spécifiques dans les zones locales ne peuvent pas toujours être résolus. avec des politiques universelles. »

Fernández a souligné que l’Agenda 2030 « a toujours été conçu comme un agenda à l’échelle de la société, et le secteur privé joue un rôle essentiel, en particulier dans les domaines qui sont florissants parce qu’il a un impact social et environnemental positif dans leur ADN, et qu’il y a des jeunes des consommateurs qui utilisent des produits fabriqués de manière durable.

Salazar-Xirinachs de la CEPALC a mis en avant les secteurs sensibilisés tels que la société civile organisée et le secteur privé, pour leur participation aux forums de développement durable, aux actions de suivi et aux partenariats public-privé progressant vers la réalisation des ODD.

Enfin, en ce qui concerne les attentes du sommet, le chef de la CEPALC aspire à un mouvement visant à accélérer l’Agenda 2030 dans au moins quatre domaines : un emploi décent pour tous, la création de villes plus durables, des infrastructures résilientes qui offrent plus d’emplois et l’amélioration de la gouvernance et de la gouvernance. institutions impliquées dans le processus.

La CEPALC a identifié les « mesures de transformation » nécessaires : une transition énergétique précoce ; stimuler la bioéconomie, en particulier l’agriculture durable et la bioindustrialisation ; transformation numérique pour une plus grande connectivité au sein de la population ; et promouvoir les exportations de services modernes.

Il se concentre également sur la société de soins, en réponse aux tendances démographiques, pour parvenir à une plus grande égalité entre les sexes et stimuler l’économie ; le tourisme durable, qui présente un grand potentiel dans les pays de la région ; et l’intégration pour permettre aux alliances de renforcer la coopération au sein du bloc régional.

En résumé, conclut la CEPALC, « il serait très important que lors du Sommet, ces types de mesures soient identifiées et se traduisent en accords dans lesquels les pays proposent conjointement une feuille de route pour mettre en œuvre des actions visant à les renforcer ».

