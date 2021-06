L’Amérique et l’UE uniront leurs forces pour élaborer de nouvelles règles sur le commerce et la technologie

Le président américain Joe Biden et d’autres chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN posent pour une photo de famille lors du sommet de l’OTAN au siège de l’Alliance, à Bruxelles, en Belgique, le 14 juin 2021.

WASHINGTON – Les États-Unis et l’Europe annonceront mardi une nouvelle initiative technologique et commerciale conjointe, dans le cadre d’un effort de grande envergure cette semaine du président Joe Biden pour rallier les alliés européens et défier l’influence croissante de la Chine.

Le Conseil du commerce et de la technologie États-Unis-UE aura trois objectifs primordiaux : établir de nouvelles normes commerciales mondiales pour les technologies émergentes, promouvoir les valeurs démocratiques en ligne et trouver des moyens pour les États-Unis et l’UE de collaborer sur la recherche et le développement de pointe.

Le résultat sera que « les démocraties et personne d’autre, pas la Chine ou d’autres autocraties, écrivent les règles du commerce et de la technologie pour le 21e siècle », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan lors d’un point de presse la semaine dernière.

Du côté américain, le conseil commercial sera coprésidé par le secrétaire d’État Antony Blinken, la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et l’ambassadrice Katherine Tai, la représentante américaine du commerce, a déclaré un responsable de l’administration Biden qui a informé les journalistes et demandé l’anonymat pour discuter des négociations en cours. .

Les autres objectifs spécifiques du conseil comprennent :

coordonner les normes sur les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la biotechnologie.

rendre les chaînes d’approvisionnement plus résilientes et moins dépendantes de la Chine.

poursuivre les réformes à l’Organisation mondiale du commerce.

coordonner la réglementation des plateformes technologiques.

Au cours de la dernière décennie, la Chine a fait d’énormes investissements publics dans son secteur technologique. Le résultat est une économie numérique et un Internet contrôlé par l’État et reflétant ses valeurs politiques : la censure individuelle est généralisée, les sites Web étrangers sont bloqués s’ils refusent de censurer des sujets sensibles, et les logiciels du secteur privé peuvent être saisis pour servir les intérêts de l’état.