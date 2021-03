Et à mesure que l’offre augmente, il est probable que l’hésitation à la vaccination deviendra un problème plus important, car de plus en plus d’adultes refusent simplement un vaccin. Pour surmonter cela – pour continuer à augmenter le taux de vaccination à l’échelle nationale – il faudra des campagnes d’éducation et de sensibilisation créatives, axées sur les poches de résistance locales. Cela posera ses propres défis logistiques.

