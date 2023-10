L’Amérique est le principal acteur de la politique étrangère au Moyen-Orient

L’Arabie saoudite a récemment montré des signes de rapprochement avec la Chine et la Russie après avoir ravivé ses relations avec l’Iran grâce à des négociations sous la médiation de Pékin et reçu une invitation à rejoindre l’alliance des économies émergentes BRICS.

Les États-Unis cherchent à orchestrer un délicat exercice d’équilibre dans la région, en particulier en poussant à la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite et en répondant à l’influence croissante de la Chine.

Interrogé par Dan Murphy de CNBC pour savoir si les États-Unis restaient l’acteur de politique étrangère le plus important dans la région, Strong a répondu : « Absolument. Je n’en doute pas. Notre leadership est vraiment incontesté et évident dans chaque région du monde, je dirais. – et ce n’est pas différent.

Le prince héritier et Premier ministre d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane (à gauche), le Premier ministre indien Narendra Modi (au centre) et le président américain Joe Biden assistent à une session dans le cadre du Sommet des dirigeants du G20 au Bharat Mandapam à New Delhi le 9 septembre 2023. .

« En matière de sécurité, le président Biden a présenté une vision très positive et forte de notre coopération avec la région. Elle est basée sur la diplomatie, elle est basée sur la dissuasion, la désescalade et, au bout du compte, bien sûr, c’est la prospérité », a-t-elle ajouté.

« Nous faisons cela avec succès ici aux Émirats arabes unis depuis plus de 50 ans, et nous sommes impatients de le faire pendant de nombreuses années à venir. Je dirais que ce qui est peut-être unique dans notre partenariat avec les Émirats arabes unis est la façon dont ils sont orientés vers l’avenir et vers l’avenir. -on dirait que ce partenariat est. »

Strong a déclaré que les États-Unis et les Émirats arabes unis continueraient à travailler ensemble en réponse à la crise climatique. Les Émirats arabes unis accueilleront la conférence sur le climat COP28 du 30 novembre au 12 décembre.

