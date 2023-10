L’Amérique est en grève. Voici les progrès réalisés par les syndicats

New York

CNN

—



Il semble que tout le monde manifeste sur les lignes de piquetage ces jours-ci. Et la semaine dernière, pour la toute première fois, cela comprenait un président en exercice des États-Unis.

La visite sans précédent du président Joe Biden à la ligne de piquetage des Travailleurs unis de l’automobile, mardi, n’a fait qu’attirer davantage l’attention sur ce qui se passait déjà. grève très médiatisée par l’UAW contre General Motors, Ford et Stellantis. Le piqueteur en chef a exhorté les grévistes à obtenir de meilleurs contrats.

« Vous avez sauvé l’industrie automobile », a-t-il déclaré dans un porte-voix sur la ligne de piquetage. « Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez beaucoup abandonné lorsque les entreprises étaient en difficulté. Maintenant, ils se portent incroyablement bien. Et devine quoi? Vous devriez aussi vous en sortir incroyablement bien.

Les brèves remarques de Biden ont joué sur le sentiment de frustration ressenti par de nombreux travailleurs, syndiqués et non syndiqués, ces dernières années. La pandémie a entraîné une réévaluation des parcours professionnels, des exigences professionnelles et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et un marché du travail tendu a donné à beaucoup de gens le courage de partir et de chercher d’autres opportunités.

Mais les 6 % de travailleurs américains représentés par un syndicat avaient un autre débouché : négocier un meilleur contrat ou, en cas de refus, se mettre en grève.

« Cela a été une bonne année pour les syndicats », a déclaré Art Wheaton, directeur des études sociales à l’école des relations industrielles et du travail de l’Université Cornell à Buffalo, New York. « Vous avez vu beaucoup de succès, et cela nous aidera à aller de l’avant. Je leur donne un B+. Pas un A. »

Même avant l’apparition de Biden, la grève de l’UAW était historique car c’est la première fois que le syndicat se retire simultanément des trois constructeurs automobiles syndiqués.

Jusqu’à présent, le syndicat a rejeté les offres des constructeurs automobiles d’augmentations de salaire immédiates d’au moins 10 % pour les 145 000 membres de l’UAW et d’augmentations de salaire supplémentaires qui pourraient augmenter les salaires horaires d’environ 20 % d’ici le printemps 2028.

« Vous méritez ce que vous avez gagné, et vous avez gagné bien plus que ce que vous recevez actuellement », a déclaré Biden aux grévistes.

L’été – et l’automne – des grèves



Les syndicats montrent leurs muscles comme ils ne l’ont pas fait depuis des décennies, voire jamais.

Le Guilde des écrivains d’Amériqueavec plus de 11 000 membres, et SAG-AFTRA, qui représente 160 000 acteurs de cinéma et de télévision, tous deux se sont mis en grève au début de l’été contre les studios hollywoodiens, mettant un terme brutal aux tournages. C’est la première fois que les deux syndicats sont en grève en même temps depuis 1960, lorsque Ronald Reagan était président de la Screen Actors Guild, l’un des prédécesseurs de l’actuel syndicat des acteurs.

Alors que la WGA a récemment réglé sa grèveobtenant des salaires améliorés et une protection de l’emploi, la SAG-AFTRA reste en grève et la plupart des tournages restent suspendus.

La semaine prochaine, 75 000 travailleurs de Kaiser Permanente sont prêts à se mettre en grève s’ils ne parviennent pas à un accord avec le géant de la santé. La grève affectera des dizaines d’installations en Californie, en Oregon, à Washington, au Colorado, en Virginie et à Washington, DC. Les membres de la coalition de syndicats, comprenant des infirmières, des thérapeutes, des techniciens, des services de diététique, du personnel d’entretien et d’entretien, devraient se mettre en grève pour une grève prévue pour durer trois jours.

Et il existe de nombreuses grèves beaucoup plus discrètes, dans des entreprises dont peu de gens ont entendu parler, où les grévistes se comptent par dizaines et non par milliers.

Certains des plus grands succès des syndicats sont survenus sans qu’un seul travailleur ne tienne un piquet de grève.

Le syndicat des Teamsters a utilisé la menace d’une grève record par 340 000 membres chez UPS pour atteindre la plupart de ses objectifs de négociation, notamment une amélioration significative des salaires des travailleurs à temps partiel qui constituent la plupart des membres Teamster de l’entreprise. Et un niveau de salaire inférieur pour des milliers de travailleurs d’UPS embauchés depuis 2018 pour permettre à UPS de passer à une livraison six jours par semaine a été supprimé. Les membres ont voté massivement en faveur de l’accord.

Un accord a également été conclu en juin pour les 22 000 membres de l’Union internationale des débardeurs et des entrepôts qui travaillent dans 29 ports de la côte ouest. Ils ont obtenu une augmentation de salaire de 32 % sur la durée de six ans d’un contrat conclu en juin et ratifié plus tôt ce mois-ci.

Mais tandis que les Teamsters et les débardeurs ont évité un débrayage, le mouvement syndical américain s’engage dans une multiplication des grèves majeures.

Le nombre de grèves rassemblant 100 grévistes ou plus qui ont duré une semaine ou plus a explosé à 56 au cours des neuf premiers mois de cette année, selon une base de données sur les actions syndicales conservée par l’École des relations industrielles et du travail de l’Université Cornell. Ce n’est pas seulement plus d’un par semaine, c’est une augmentation de 65 % par rapport à la même période de 2022.

Entre-temps, d’autres grèves de moindre envergure comprennent des grèves d’une journée dans les établissements Starbucks qui ont voté en faveur de la syndicalisation mais qui n’ont pas encore conclu un contrat initial. En incluant ces petites grèves, il y a eu 396 grèves au cours des 12 derniers mois, soit plus d’une par jour.

Les syndicats ont également eu recours à de courtes grèves, comme l’action de trois jours prévue chez Kaiser Permanente, pour remporter bon nombre de leurs objectifs de négociation au cours de l’année dernière, depuis travailleurs scolaires non enseignants à Los Angeles à infirmières à New York. Et les syndicats qui n’obtiennent pas ce qu’ils souhaitent lors d’un premier cycle de grève peuvent à nouveau se retirer pour accroître la pression sur l’entreprise.

Toutes ces grèves n’ont pas été couronnées de succès.

Près de 1 000 mineurs de charbon en Alabama retourné au travail chez Warrior Met Coal en mars après avoir été en grève pendant près de deux ans, l’une des plus longues grèves américaines de ces dernières années. Le syndicat United Mine Workers n’est jamais parvenu à un accord sur un nouveau contrat.

Pourtant, les syndicats ont été aidés par près de plusieurs décennies le taux de chômage est au plus bas et par un plus grand nombre de offres d’emploi que les demandeurs d’emploi. Cela donne aux travailleurs un levier pour exiger de meilleurs salaires, de meilleurs soins de santé ou simplement un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les syndicats ne cherchent pas seulement à améliorer les salaires et les avantages sociaux. Ils exigent également une amélioration de la qualité de vie, avec un meilleur personnel, plus de temps libre et des protections contre les heures supplémentaires forcées.

De nombreux syndicats de travailleurs de la santé affirment que leur principal problème est le manque de personnel adéquat et la conviction des travailleurs qu’ils ne sont pas en mesure de fournir le niveau de soins qu’ils souhaitent sans une aide supplémentaire.

L’administration Biden et le Congrès sont entrés dans un conflit de travail à la fin de l’année dernière lorsque les cheminots de fret ont menacé de faire grève. Le Congrès et Biden voulaient éviter que l’économie américaine ne soit endommagée en cas de fermeture des quatre principaux chemins de fer de fret. Mais ils ont pris chaleur des syndicats en votant pour imposer un contrat qui n’incluait pas les jours de maladie.

Plus de 100 000 cheminots de marchandises ont reçu des augmentations immédiates de 14 %, des arriérés de salaire et des augmentations totalisant 24 % sur les cinq années du contrat. Mais la plupart voté contre les accords, se plaignant de problèmes de qualité de vie, notamment du manque de jours de maladie. Beaucoup ont vu le résultat comme une défaite pour les syndicats ferroviaires.

Mais depuis que ce contrat mandaté par le Congrès est entré en vigueur, les chemins de fer ont conclu des accords séparés avec les syndicats ferroviaires qui ont accordé à la plupart de ces cheminots les jours de maladie qu’ils réclamaient.

Le public s’est souvent rangé du côté du syndicat dans ces conflits. Un sondage Gallup publié fin août a montré que les Américains sympathisent davantage avec les scénaristes de télévision et de cinéma qu’avec les studios de production, avec 72 % soutenant les scénaristes et 67 % soutenant les acteurs.

Le public considère également que les syndicats ont plus de pouvoir que par le passé, et il approuve cela. selon le sondage. Un nombre record de 61 % pensent que les syndicats aident plutôt que nuisent à l’économie américaine, dépassant de six points le précédent record établi dans une enquête de 1999.

Et le nombre de personnes souhaitant que les syndicats obtiennent plus de pouvoir a augmenté régulièrement pour atteindre 43 % aujourd’hui, contre un niveau record de seulement 25 % lors d’une enquête de 2009 suite à la Grande Récession.

« Les syndicats connaissent un moment de forte approbation du public et de forte conviction dans les avantages qu’ils offrent aux travailleurs, aux entreprises et à l’économie », indique un communiqué de Gallup. « Les grévistes d’aujourd’hui pourraient avoir une influence plus forte dans leurs négociations que par le passé, compte tenu du soutien public accru dont bénéficient aujourd’hui les syndicats.