L’Amérique est-elle confrontée à sa plus grande épidémie de rougeole depuis des années ? La Géorgie devient le cinquième État à signaler des cas dès cette année et la FDA prévient que le mouvement anti-vax tuera des milliers de personnes.

Les taux de vaccination contre la rougeole chez les enfants à un niveau record, selon le CDC

Au moins 15 cas ont été signalés depuis début 2024, plus 41 l’année dernière

La rougeole – une maladie que l’on pensait jusqu’à récemment appartenir à l’histoire – connaît une résurgence aux États-Unis qui inquiète les médecins.

La Géorgie a confirmé cette semaine son premier patient infecté en près de quatre ans, ce qui en fait le cinquième État à déclarer des cas de virus ultra-contagieux jusqu’à présent cette année.

Delaware, Etat de Washington, le New Jersey et La Pennsylvanie a également signalé des cas, et les médecins craignent qu’il ne s’agisse que de la pointe de l’iceberg, avec de nouveaux cas de rougeole attendus tout au long de 2024.

Au total, au moins 15 cas ont été signalés cette année seulement, tandis que 41 ont été confirmés l’année dernière, et certains éléments indiquent que les taux de vaccination des enfants, la population la plus à risque de maladie, ont atteint de nouveaux plus bas.

À l’échelle nationale, près de 4 % des enfants entrant en maternelle n’étaient pas vaccinés contre le ROR, le taux le plus bas depuis l’année scolaire 2013-2014, ce qui augmente le risque de voir un raz-de-marée d’infections.

Sept à 14 jours après l’infection par la rougeole, les premiers symptômes apparaissent, notamment une température élevée ou de la fièvre (Photo : Getty/iStockPhoto)

La rougeole commence généralement par des symptômes semblables à ceux du rhume, avant de provoquer une éruption cutanée composée de petites taches rouges, dont certaines peuvent sembler légèrement en relief. Selon le NHS, elle commence généralement sur le visage et derrière les oreilles avant de se propager davantage.

Les États-Unis sont au bord d’une situation potentiellement mortelle, avec des taux dangereusement élevés de personnes non vaccinées, augmentant le risque d’une vague de décès évitables.

Bien que les chiffres de l’année dernière soient inférieurs à ceux des dernières années, le fait qu’il y ait encore des épidémies régulières en Amérique est inquiétant pour les responsables de la santé et les experts comme le commissaire de la Food and Drug Administration, le Dr Robert Califf, et le régulateur des vaccins de la FDA, le Dr Peter Marks, déclarant : « Des milliers des décès excessifs sont susceptibles de se produire cette saison en raison de maladies pouvant être prévenues.

La rougeole a été déclarée éliminée en 2000 grâce au vaccin ROR très efficace contre la rougeole ainsi que contre les oreillons et la rubéole.

Mais la baisse des taux de vaccination des enfants ces dernières années, parallèlement à la montée du mouvement anti-vax, a entraîné une multiplication des cas.

Dr Peter Hotez, éminent expert en vaccins et professeur de virologie moléculaire au Baylor College of Medicine, dit: « Le fait que nous constations des cas sporadiques de rougeole, selon moi, indique qu’il y a probablement des poches aux États-Unis où nous ne faisons pas un bon travail de vaccination.

Il a ajouté : “Je crains que cette tendance ne s’aggrave au fil des ans.”

Au Royaume-Uni, les responsables de la santé craignent que le monde ne soit confronté à la pire épidémie à ce jour, affirmant que l’épidémie actuelle qui touche plusieurs pays est sur « une trajectoire qui va bien empirer ».

Cette année, la plupart des cas de rougeole aux États-Unis ont été déclenchés par un voyageur entrant aux États-Unis en provenance d’un pays où la rougeole est plus répandue. Mais parce que le virus est si contagieux, les patients zéro ont envoyé des dizaines de personnes dans les hôpitaux et les garderies.

Une épidémie à Philadelphie qui a débuté dans une garderie plus tôt cette année – avec huit cas confirmés depuis – semble s’être propagée au Delaware voisin.

Un patient non vacciné atteint de la maladie s’est rendu à l’hôpital pour enfants Nemours de Wilmington alors qu’il était asymptomatique mais contagieux le 29 décembre, exposant 20 à 30 personnes à la maladie.

Le week-end dernier, la Virginie et le New Jersey ont mis en garde les résidents contre le virus – le New Jersey confirmant un cas chez un enfant fréquentant une garderie.

Les autorités ne savent pas où l’enfant du New Jersey a été exposé et il n’y a aucun lien connu avec l’épidémie de Philadelphie.

La Virginie met également en garde contre une exposition potentielle après avoir été informée de cas confirmés de rougeole chez des voyageurs qui s’étaient rendus à l’aéroport international de Dulles le 3 janvier et à l’aéroport national Ronald Reagan le 4 janvier, exposant potentiellement des milliers de personnes.

Et en Géorgie, jeudi, le département de santé publique de l’État a annoncé qu’un résident de la région d’Atlanta, non vacciné, avait voyagé à l’étranger et était entré en contact avec le virus hautement contagieux.

On ne pense pas que cela soit lié aux épidémies dans les autres États.

Selon le département : « Le DPH s’efforce d’identifier toute personne susceptible d’avoir été en contact avec l’individu alors qu’il était contagieux. »

Bien qu’il y ait eu une propagation communautaire à Philadelphie, rien n’indique encore que les infections là-bas ont influencé les nouveaux cas en Géorgie.

Cas de rougeole a grimpé en flèche en 2019 avec 1 274 cas au total. Le précédent record, depuis 2010, avait été établi en 2014 avec 667 cas.

De 2001 à 2009, il y a eu un total de 574 cas. L’année 2008 a enregistré le plus grand nombre de cas – 140, suivie de 2001 avec 116 cas.

La rougeole est causée par un virus qui se propage par les gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée parle, tousse ou éternue. Le virus de la rougeole peut rester dans l’air ou sur les surfaces jusqu’à deux heures après qu’une personne infectée a quitté la pièce.

Les symptômes apparaissent généralement entre sept et 14 jours après le contact avec le virus. Cela peut provoquer une forte fièvre pouvant mettre la vie en danger, une éruption cutanée rouge, de la toux, de la fatigue et des larmoiements.

Des taches blanches dans la bouche ont également tendance à apparaître quelques jours après les premiers symptômes. Cela dure quelques jours

L’éruption cutanée causée par la rougeole ressemble généralement à de petites bosses surélevées sur la peau. L’éruption cutanée commence généralement sur le visage et se propage ensuite à d’autres parties du corps.

L’éruption cutanée commence généralement sur le visage et derrière les oreilles avant de se propager au reste du corps, les taches de l’éruption cutanée étant parfois surélevées et se rejoignant pour former des taches tachées. Ils ne provoquent généralement pas de démangeaisons.

Sur une peau blanche, l’éruption cutanée semble brune, mais elle peut être plus difficile à voir sur une peau brune et noire.

Dans certains cas, l’infection peut également provoquer une sensibilité à la lumière, une pneumonie et un gonflement du cerveau.

Un enfant infecté sur cinq finit à l’hôpital, et un sur 15 développe des complications graves comme une méningite ou une septicémie. Pour 1 000 enfants qui contractent la rougeole, un ou deux en mourront.

Environ 5 pour cent des enfants atteints de rougeole peuvent développer une pneumonie, qui est la cause de décès la plus fréquente chez les jeunes enfants atteints de rougeole.

De plus, environ un enfant sur mille qui contracte la rougeole peut souffrir d’un gonflement du cerveau, ou encéphalite, caractérisé par un gonflement du cerveau, entraînant des convulsions et des conséquences potentielles telles qu’une surdité ou une déficience intellectuelle.

Les taux de vaccination des enfants ont chuté le plus fortement au cours de la première année de la pandémie, lorsque les visites chez le médecin étaient réservées aux circonstances les plus graves et que de nombreuses visites médicales et examens de contrôle ont été laissés de côté.

Mais au lieu de rebondir après la réouverture des écoles en 2021, les vaccinations des enfants d’âge scolaire sont restées inférieures à d’habitude.

La carte ci-dessus montre les taux d’exemptions de vaccination État par État pour l’année scolaire 2022-2023, mettant en évidence les cinq principaux États avec les pourcentages d’exemptions les plus élevés.

Le pourcentage d’enfants américains Le taux d’entrée à la maternelle avec les vaccinations requises était d’environ 93 % au cours de l’année scolaire 2022-23, soit à peu près le même que l’année scolaire précédente, bien qu’il soit également inférieur de deux points de pourcentage aux niveaux recommandés pour l’immunité collective et inférieur aux taux de vaccination de 2020. -21.

L’immunité collective est une grâce salvatrice pour les enfants qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales.

C’est lorsqu’un pourcentage suffisamment élevé de la population est immunisé contre une maladie contagieuse, soit par la vaccination, soit par une infection antérieure. Mais avec le déclin de l’immunité collective, ces enfants courent un risque élevé.

La commissaire à la santé de Philadelphie, le Dr Cheryl Bettigole, a déclaré : « Les enfants de moins de 12 mois et les adultes immunodéprimés restent vulnérables à la rougeole mais sont généralement protégés en raison du mur d’immunité créé par les niveaux élevés de vaccination communautaire.

Dans de nombreux États, des exemptions spéciales peuvent être accordées aux étudiants souhaitant renoncer aux vaccins pour des raisons médicales ou religieuses.

Les symptômes de la rougeole QUE VOUS devez connaître La rougeole commence généralement par des symptômes semblables à ceux d’un rhume, suivis d’une éruption cutanée quelques jours plus tard, certaines personnes développant de petites taches dans la bouche. Les symptômes comprennent Une température élevée

Un nez qui coule ou bouché

Éternuements

Une toux

Yeux rouges, douloureux et larmoyants

Éruption cutanée (quelques jours après des symptômes semblables à ceux d’un rhume)

Taches blanches dans la bouche

Le taux d’enfants et de leurs parents demandant des exemptions atteint des niveaux records, selon les Centers for Disease Control and Prevention, atteignant une moyenne de trois pour cent au cours de l’année scolaire 2022-2023, 10 États signalant désormais des exemptions dépassant cinq pour cent.

Le Royaume-Uni connaît également une augmentation inquiétante des cas parallèlement à de faibles taux de vaccination.

Les craintes d’une résurgence imminente de la rougeole ont déclenché aujourd’hui un « appel à l’action » national de la part des chefs de la santé, alarmés par la chute des taux de vaccination à leur plus bas niveau depuis 10 ans.

Seulement la moitié des enfants ont reçu des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) dans certaines parties de Londres.

Des niveaux tout aussi bas sont également observés à Liverpool, Manchester et Birmingham.

Dame Jenny Harries, directrice générale de l’Agence britannique de sécurité sanitaire, a supplié les parents de vérifier le statut vaccinal de leur enfant, avertissant que le public avait « oublié à quoi ressemble la rougeole » et qu’il s’agissait toujours d’une « maladie grave ».

Une « action concertée » est nécessaire car le Royaume-Uni est actuellement sur une « trajectoire où tout va bien pire », a-t-elle déclaré.

