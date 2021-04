Le discours de Joe Biden au Congrès a été la première fois en quatre ans que des personnes qui se concentrent sur la politique étrangère et la sécurité nationale ont dû prêter attention à un discours présidentiel. Il y avait en fait une politique étrangère reconnaissable, une déclaration de principes sur la démocratie et le rôle de l’Amérique en tant que leader mondial, d’une Maison Blanche qui fonctionne et qui semble se soucier de l’engagement avec le reste du monde.

Malheureusement, l’un des thèmes clairs de Biden sur les affaires étrangères était sa reconnaissance de la destruction que l’ancien président Donald Trump a laissée dans son sillage et la nécessité de restaurer la crédibilité américaine. Les quatre dernières années ont été de bons jours pour les dictateurs et autres mécréants du monde, et Biden a commencé mercredi soir à plaider en faveur du rétablissement des alliances américaines, de la défense des idéaux américains et d’avertir les différents loups qui ont encerclé le camp démocratique. tandis que les lanternes américaines étaient tamisées.

En ce qui concerne la Chine, par exemple, les remarques préparées par le président comprenaient un langage généralement anodin sur la compétition d’accueil américaine. Mais Biden a également averti Pékin que la présence américaine dans la région indo-pacifique s’apparentait à la position de l’OTAN en Europe, une alliance destinée à dissuader l’agression d’un futur empire. C’était en soi un signe inquiétant: un président américain a senti qu’il devait rappeler à la Chine, dans un langage que l’Amérique autrefois réservé à l’ancienne Union soviétique, que les États-Unis sont une puissance mondiale qui ne tolérera pas l’agression contre ses alliés.

Adversaires joyeux pariant contre les États-Unis

Les précédents présidents, bien sûr, ont dû mettre en garde les Chinois sur l’aventurisme et rappeler à Pékin que les «intérêts américains» ne se limitent pas à limiter les méfaits et les subterfuges chinois dans les accords commerciaux et économiques. Ce fut un moment beaucoup plus révélateur lorsque Biden a commencé à parler de la menace autoritaire pour les États-Unis représentée par la confiance croissante en Chine et dans d’autres dictatures que le système de gouvernement américain lui-même est sur les cordes. Ceci, pour Biden, est clairement un défi plus grand que la croissance militaire et économique inexorable de la Chine.

Biden a même quitté le scénario tôt afin de raconter une conversation récente avec le président chinois Xi Jinping, que Biden a décrit comme «extrêmement sérieux» pour devenir «la nation la plus importante et la plus conséquente du monde». La Chine et les autres autocraties, a déclaré Biden, pensent que « la démocratie ne peut pas rivaliser au 21ème siècle », et il a tout à fait raison de s’inquiéter de cette joyeuse anticipation d’un effondrement américain et démocratique.

Alors que Biden est préoccupé par la Chine, il est ouvertement en colère contre la Russie et ce que le Kremlin de Vladimir Poutine a été autorisé à faire ces quatre dernières années. (Trump n’avait qu’une seule politique vraiment cohérente pendant son mandat, et c’était d’éviter à tout prix de contrarier Moscou, une obsession humiliante qui était motivée par la peur personnelle évidente et paralysante de Trump de Poutine.) Sa voix s’est levée lors de sa prestation, Biden a précisé que lorsqu’il s’agissait d’ingérence dans le processus électoral américain, la Russie avait fait tout ce qu’elle était accusée de faire et qu’elle devait maintenant faire face à une réponse «proportionnée».

A nouveau légèrement hors du scénario, Biden a souligné qu’il avait clairement indiqué à Poutine que l’Amérique répondrait à de nouvelles attaques. Et tandis que la section sur la Russie était censée se terminer sur une note de coopération possible, la colère de Biden était évidente; le président, semble-t-il, voit la Chine comme un défi à long terme pour l’Amérique et la démocratie elle-même, mais la Russie comme une menace immédiate qui nécessitait un avertissement immédiat.

Parier contre la démocratie américaine

En résumé, Biden a déclaré au Congrès qu’il lui appartenait de dire à Xi et à Poutine que le free ride dont ils jouissaient sous Donald Trump était maintenant terminé.

Les autres aspects des remarques de politique étrangère de Biden étaient suffisamment prévisibles. Il a mis en garde l’Iran et la Corée du Nord – dans la mesure où c’est même possible maintenant – de leurs ambitions nucléaires. Il a affirmé le retrait d’Afghanistan, une fatalité qui est désormais une réalité. Alors que je me hérisse du terme «guerre pour toujours», Biden a également modifié ses commentaires préparés sur les parents et les enfants servant dans la «même guerre» en «la même zone de guerre», une légère correction qui a en fait plus de sens, étant donné la façon dont notre implication s’est déroulée. d’une guerre contre les terroristes à une sorte de mission générique d’édification de la nation et de police impériale que presque personne ne voulait expliquer ou défendre.

La politique étrangère de Biden, du moins dans cette première allocution, équivalait à une solide réaffirmation de l’exceptionnalisme américain et de l’importance du leadership américain. À la fin, cependant, le président est revenu sur son avertissement selon lequel les autoritaires du monde parient que les divisions internes signifient «le soleil se couche» sur la démocratie américaine.

« L’Amérique est de retour », a déclaré Biden, mais a ajouté que nos alliés veulent savoir: « Pour combien de temps? »

Les citoyens américains devraient également vouloir connaître la réponse. C’est une question existentielle non seulement pour les États-Unis, mais pour l’avenir de la démocratie elle-même.

Tom Nichols (@RadioFreeTom), membre du Conseil des contributeurs de USA TODAY et professeur des affaires de sécurité nationale au US Naval War College, est l’auteur de «Our Own Worst Enemy: The Assault from inside on Modern Democracy», qui sortira en août. Les opinions exprimées ici sont uniquement les siennes.