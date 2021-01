Le président élu Joe Biden est en train de reconstituer l’ancienne équipe interventionniste-politique étrangère, y compris l’ingénieur putschiste ukrainien Victoria Nuland, signalant une position ferme de la Russie alors qu’il occupe les postes les plus élevés au département d’État.

«Ces dirigeants jouissent de la confiance dans leur pays et sont respectés dans le monde entier, et leurs nominations indiquent que l’Amérique est de retour et prête à diriger le monde, pas à s’en retirer» Biden a déclaré samedi dans un communiqué annonçant ses choix pour occuper les postes les plus élevés sous son candidat au poste de secrétaire d’État, Anthony Blinken.

Comme Blinken, les cinq derniers choix du département d’État sont des vétérans de l’administration Obama-Biden. Nuland, un néoconservateur qui a été nommé sous-secrétaire aux affaires politiques, remonte à l’administration de l’ancien président Ronald Reagan et était conseiller en politique étrangère de l’ancien vice-président Dick Cheney.

Parmi les autres nouveaux recrutements figurent: Wendy Sherman, secrétaire d’État adjointe, qui a dirigé l’équipe de négociation de l’administration Obama-Biden sur les pourparlers de paix avec l’Iran; Brian McKeon, secrétaire adjoint à la gestion et aux ressources, qui était conseiller à la sécurité nationale du vice-président de l’époque Biden; Bonnie Jenkins, sous-secrétaire au contrôle des armements et à la sécurité internationale, qui coordonnait auparavant les programmes de non-prolifération; et Uzra Zeha, sous-secrétaire à la sécurité civile, qui était auparavant chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Paris.

Après quatre ans de politique de « l’Amérique d’abord » du président Donald Trump, y compris des efforts pour mettre fin aux interventions étrangères et négocier des accords de paix, la déclaration de Biden « L’Amérique est de retour » laisse présager un contraste marqué dans la politique étrangère. Il a dit que ses derniers nominés seront «Utilisent leur expérience et leurs compétences diplomatiques pour restaurer le leadership mondial et moral de l’Amérique.»

Nuland, qui a étudié la littérature russe à l’Université Brown, a écrit l’été dernier dans Foreign Affairs sur «Une Amérique confiante devrait traiter avec la Russie» avec un plus « activiste » politique, y compris «Parler directement au peuple russe des avantages de travailler ensemble et du prix qu’il a payé pour (le président Vladimir) Poutine se détourner du libéralisme.» Elle a ajouté, «Washington et ses alliés ont oublié l’art d’état qui a gagné la guerre froide et ont continué à produire des résultats pendant de nombreuses années.»

Nuland utilisait peut-être une telle « habileté politique » quand, en tant que secrétaire d’État adjointe en décembre 2013, elle a distribué des biscuits aux manifestants sur la place Maidan Nezalezhnosti de Kiev qui exigeaient la démission du président Viktor Ianoukovitch. Une cassette audio divulguée en février 2014 a montré que son implication dans le soulèvement allait bien au-delà des cookies, alors qu’elle parlait avec l’ambassadeur américain Geoffrey Pyatt de complot pour remplacer Ianoukovitch par le chef de l’opposition choisi par Washington, Arseny Yatseniuk, et d’impliquer l’ONU pour « F ** k l’UE » en poussant à travers une politique ukrainienne préférée aux États-Unis.

Ironiquement, la nomination de Nuland intervient alors que les politiciens de Washington s’inquiètent de la prise d’assaut ce mois-ci du Capitole américain par des manifestants pro-Trump, que certains ont qualifié de tentative de coup d’État.

«Je savais que ce n’était pas un vrai coup d’État parce que Victoria Nuland ne distribuait pas de cookies,» Doug Bandow, membre principal de l’Institut Cato, a parlé de l’assaut du Capitole. «Elle reviendra pour renverser les gouvernements de l’administration Biden, donc cela reste une norme valable.»

À la lumière de l’histoire belliciste de Nuland, 25 groupes anti-guerre ont conjointement appelé le Sénat à rejeter la confirmation de sa nomination en tant que sous-secrétaire aux affaires politiques.

«Victoria Nuland retourne au département d’État», un commentateur a écrit sur Twitter. «Les États-Unis reviennent dans les anciennes républiques soviétiques à grands pas. Une lutte féroce avec la Russie commence. »

