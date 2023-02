L’Amérique du Sud soumet une candidature commune pour la Coupe du monde 2030

À l’occasion du centenaire de la première Coupe du monde, quatre nations d’Amérique du Sud ont officiellement présenté une candidature pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Ces pays sont l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le Paraguay. Les trois premiers de cette liste ont tous accueilli au moins une Coupe du monde dans le passé. L’inclusion de l’Uruguay dans la liste est particulièrement remarquable, car il a été l’hôte de cette première Coupe du monde en 1930. Il a également remporté la Coupe du monde à domicile.

Une offre conjointe entre les quatre nations est depuis longtemps en préparation. Cependant, cette offre officielle veut que le tournoi “revienne là où le football est né”.

“La Coupe du monde 2030 n’est pas juste une autre Coupe du monde, elle mérite une célébration avec reconnaissance depuis 100 ans”, a déclaré Alejandro Dominguez, président de la confédération sud-américaine CONMEBOL. Dominguez s’est entretenu avec des représentants de chacune des quatre nations lors d’une cérémonie en Argentine. Lui, avec le reste de l’Amérique du Sud, est enthousiasmé par le potentiel d’accueillir la Coupe du monde 2030.

“Nous sommes convaincus que la FIFA a l’obligation d’honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés et ont cru en la grandeur et ont organisé la première Coupe du monde”, a déclaré Dominguez.

L’Amérique du Sud n’est pas la seule candidate à accueillir la Coupe du monde 2030

La candidature CONMEBOL est la deuxième candidature officielle pour la Coupe du monde 2030. L’autre vient de l’UEFA, qui a proposé une organisation conjointe de l’Espagne, du Portugal et de l’Ukraine. L’Ukraine n’a rejoint la proposition qu’en octobre 2022.

Cependant, il reste d’autres emplacements à soumettre officiel des offres qui sont presque assurées de le faire.

Le plus grand concurrent est probablement l’Arabie saoudite. Non seulement l’Arabie saoudite s’est alignée sur les publicités de la FIFA lors d’autres Coupes du monde, mais elle a également exprimé son intérêt pour une candidature conjointe avec l’Égypte et la Grèce. Alors que ce serait une Coupe du monde assez étendue, elle engloberait trois continents. Bien sûr, l’Arabie saoudite a un bilan des droits de l’homme comparable à celui du Qatar, qui a accueilli de manière controversée la Coupe du monde 2022.

Un dernier hôte potentiel est le Maroc, qui a été dans la course pour accueillir la Coupe du monde à plusieurs reprises. Il a raté de peu l’organisation de la Coupe du monde 2026, remportée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Si le Maroc soumet une candidature pour accueillir la Coupe du monde, ce sera la sixième candidature du pays pour accueillir la Coupe du monde.

