L’Amérique du Sud, notamment le Brésil, connaîtra une fin d’hiver caniculaire

C’est la fin de l’hiver en Amérique du Sud. Mais dans certaines régions du Brésil, du Paraguay, de l’Argentine et de la Bolivie, la température ressemblera davantage au milieu de l’été, avec des températures maximales de l’après-midi dépassant régulièrement les 110 degrés dans les zones les plus chaudes. Une chaleur record est possible jeudi après-midi, le pire étant prévu de vendredi à mardi. Outre les nombreux records quotidiens de températures maximales et minimales chaudes, les valeurs mensuelles et les plus chaudes de tous les temps sont également menacées.

Cette explosion de chaleur couronne un hiver qui n’en ressemblait guère à celui de plusieurs pays d’Amérique du Sud – un phénomène également observé dans d’autres parties de l’hémisphère. Cela se produit également au milieu de ce qui finira probablement par être le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au monde.

Un dôme thermique de haute pression, cette fois concentré sur la partie centre-sud du continent, s’est rendu à plusieurs reprises ces derniers mois. Au début du mois d’août, au milieu de l’hiver, les régions andines d’Argentine et du Chili ont vu les températures augmenter jusqu’au milieu des années 90 pour atteindre environ 100°C. Une chaleur record et généralisée a également inondé le Paraguay et le Brésil.

Stimulé par le développement d’El Niño, un réchauffement des eaux équatoriales de l’océan Pacifique qui influence les conditions météorologiques mondiales, le dôme de chaleur récurrent a conduit à des températures allant jusqu’à 30 à 40 degrés au-dessus de la normale dans le passé. Il semblerait que cela se produise à nouveau.

La dernière vague de chaleur élevée pourrait menacer les records jeudi soir dans le nord de l’Argentine et au Paraguay. La chaleur extrême devient un bon risque d’ici vendredi et se poursuivra jusqu’au début de la semaine prochaine. Avec le temps, il s’étend pour couvrir le Paraguay jusqu’au sud du Brésil. Alors que l’air plus frais dérive vers le nord pour commencer la semaine, la chaleur élevée se concentre sur le sud-est du Brésil avant de s’atténuer quelque peu.

Des températures maximales quotidiennes de 110 à 120 degrés sont attendues. Les sommets généralisés égaux ou supérieurs à 104 degrés le sont également.

Enregistrements pour Brésil et Paraguay sont respectivement 112,6 degrés (44,8 C) et 113 degrés (45 C), selon MetSul Meteorologia, une société météorologique brésilienne.

Chaleur hivernale dans l’hémisphère sud

L’hiver de l’hémisphère sud a tendance à être doux par rapport à celui du nord. Les vagues de chaleur répétées cette année ont été exceptionnelles. Ils ont touché non seulement l’Amérique du Sud, mais aussi l’Afrique et l’Australie, ainsi que certaines parties de l’Océanie.

Beaucoup de ces sites sont à nouveau assiégés :

Ce fut un mois de septembre chaud

Même si cette année semble être la plus chaude jamais enregistrée sur la planète, septembre a quand même réussi à s’affirmer.

« Nous assisterons presque certainement au mois de septembre le plus chaud jamais enregistré. » a écrit le climatologue Zeke Hausfather. « [M]Nous verrons bien l’anomalie la plus élevée (écart par rapport à la normale) dans ce qui est déjà un été/un début d’automne exceptionnellement chaud.

Les derniers jours de septembre ont été extraordinairement chauds à l’échelle mondiale, avec les anomalies les plus chaudes que nous ayons vues toute l’année dans le produit de réanalyse JRA-55 (plus de 1 °C par rapport à la référence 1991-2020) : pic.twitter.com/TkHNhE3NDh – Zeke Hausfather (@hausfath) 20 septembre 2023

Alors que la chaleur mondiale est amplifiée par le renforcement du phénomène El Niño dans l’océan Pacifique, de manière plus générale, les océans sont assez chauds depuis des années et les récentes vagues de chaleur ont montré des comportements – notamment extrêmes et de longévité – qui sont conformes aux attentes en matière de changement climatique.