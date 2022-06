L’Amérique doit combiner la défense des droits individuels avec la protection du bien public pour guérir sa folie des armes à feu

Peu de temps après qu’un adolescent armé a assassiné 17 personnes et en a blessé 17 autres au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, en 2018, j’ai repensé à l’histoire américaine et à ma propre familiarité avec les armes à feu et j’ai écrit que :

« En 1970, l’historien Richard Hofstadter a popularisé le terme » culture des armes à feu « en écrivant sur la façon dont la possession résolue d’armes à feu par les Américains remontait à l’époque coloniale, lorsque les fermiers-colons vivaient sur une frontière sauvage et que les fondateurs craignaient une armée permanente comme instrument. de la tyrannie gouvernementale. Les croyances politiques, écrivait-il, soutenaient que «la réponse américaine à la décadence civique et militaire, réelle ou imaginaire, était le yeoman armé», dans le système de la milice.

« Mais, a demandé Hofstadter, deux cents ans plus tard et la frontière disparue depuis longtemps, ‘Pourquoi l’arme à feu est-elle toujours si répandue dans une culture où seulement 4% environ des travailleurs du pays vivent désormais de l’agriculture.’ . . Pourquoi les États-Unis sont-ils les seuls parmi les sociétés industrielles à s’accrocher à l’idée qu’un approvisionnement substantiellement non réglementé d’armes à feu parmi les populations de leurs villes est une chose sûre et acceptable ? ”

En 1989, près de 20 ans après son essai, la violence armée était à des «niveaux soutenus et effrayants», ai-je écrit, citant des statistiques et la couverture médiatique de cette année-là.

Maintenant, plus d’un demi-siècle après l’analyse brûlante de Hofstadter, le niveau de violence armée est passé d’effrayant à terrifiant : en 2020, plus de 45 000 Américains sont morts de blessures liées aux armes à feu. Cette année-là, les blessures par balle sont devenues la principale cause de décès chez les enfants et les adolescents.

La crise de santé publique est allée bien au-delà de la question historique de vivre à la frontière avec un gouvernement potentiellement tyrannique attendant de supprimer les libertés individuelles.

Un certain nombre d’Américains s’inquiètent toujours du fait que le gouvernement, presque sûrement une administration démocrate, attend de « prendre nos armes ». C’est un fantasme surchauffé. Cela n’arrivera pas, peu importe le gouvernement que nous aurons. Pendant ce temps, nous nous armons, achetant plus d’armes chaque année, encouragés par les fabricants d’armes qui se rendent compte que parce que les armes sont bien faites et durables, les campagnes de vente doivent stimuler le désir des gens d’en avoir plus.

Maintes et maintes fois, un juge demandera à un participant au procès, ou un policier demandera à un suspect : « Pourquoi aviez-vous une arme ? » La réponse maussade habituelle est « C’est mon droit. » Si quelqu’un semble trébucher en comblant la synapse entre « pourquoi? » et « ma droite », les absolutistes des armes à feu répondent rapidement comme cet écrivain l’a fait juste après Parkland : « Qu’une arme augmente ou diminue la sécurité moyenne n’a rien à voir avec son efficacité en tant qu’outil d’autodéfense. »

Là commence la boucle infinie de la nausée, à partir de laquelle il n’y a pas d’échappatoire facile. Pour les adhérents, l’argument est passé de « c’est mon droit » à « je suis américain et je fais ce que je veux bien et personne ne me dit quoi faire ».

Au cœur de ce qui nous tue se trouve la question de savoir comment, ou même si, équilibrer la liberté individuelle et la sécurité publique, deux concepts qui devraient bien fonctionner ensemble dans une démocratie qui fonctionne.

Avec le deuxième amendement et fréquemment agité comme la chemise ensanglantée est District de Columbia c. Heller, la décision de la Cour suprême des États-Unis en 2008 qui consacre le droit de l’individu à posséder une arme à feu. Mais Heller a ajouté une mise en garde, qui est rarement mentionnée publiquement :

« Comme la plupart des droits, le droit du deuxième amendement n’est pas illimité. Ce n’est pas un droit de détenir et de porter une arme quelle qu’elle soit, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit : par exemple, les interdictions d’armes dissimulées ont été confirmées en vertu de l’amendement ou d’analogues étatiques. L’avis de la Cour ne devrait pas être interprété comme remettant en cause les interdictions de longue date de la possession d’armes à feu par les criminels et les malades mentaux, ou les lois interdisant le port d’armes à feu dans des lieux sensibles tels que les écoles et les bâtiments gouvernementaux, ou les lois imposant des conditions et des qualifications aux vente commerciale d’armes.

Les politiciens, sur leurs gardes contre leur propre flanc extrémiste, insistent sur le fait que l’accent devrait être mis sur la santé mentale et la vérification des antécédents (tous deux souhaitables mais d’une utilité limitée), et ils promettent de « durcir les cibles » telles que les écoles et les hôpitaux. Quand les écoles, hôpitaux et autres espaces publics sont-ils devenus des « cibles » qu’il faut durcir ? Il y a un certain temps, vraiment, mais c’est loin d’être le sujet. Plus proche est la persévérance robotique des fabricants d’armes américains et du lobby des armes à feu, qui, ensemble, ont gravement déformé notre capacité à penser clairement.

La propriété individuelle et le port ouvert d’armes ne diminueront pas dans un proche avenir. Si cela se produit, ce ne sera pas à cause de l’action du gouvernement. Il faudra une pensée claire et un esprit de compromis qui est difficile pour nous, Américains têtus et méfiants.

Malgré les prédictions selon lesquelles notre société est peut-être déjà irréparable, un retour au bon sens est peut-être encore possible.

Ce n’est que lorsque nous combinerons la défense des droits individuels avec la protection du bien public que nous pourrons éliminer les fusils d’assaut et les munitions de champ de bataille et réduire les massacres dans nos salles de classe et nos épiceries. Ce serait un spectacle sans précédent d’unité robuste.

