Le poète anglais John Donne a écrit que «aucun homme n’est une île», mais une nouvelle enquête montre que l’Amérique devient de plus en plus un archipel.

Nous avons moins de «ponts» de valeurs partagées qui nous relient aujourd’hui. Et les ponts qui existent sont différents en fonction de la race.

Est-ce que ça importe? Est-ce bon pour notre société? Quel rôle jouent l’éthique, le caractère et la culture dans cette divergence?

Selon une enquête menée auprès de 1015 adultes américains par la Advanced Studies in Culture Foundation et le cabinet de conseil en opinion Heart + Mind Strategies, la confiance des Américains en eux-mêmes grandit alors même que leur foi dans les institutions du pays s’estompe.

«L’individualisme robuste» a longtemps été synonyme de l’Amérique. Mais, historiquement, les inconvénients potentiels de ce modèle de société ont été maîtrisés grâce à un contrat social partagé pour promouvoir et protéger le bien commun, enraciné dans des institutions civiques fortes. Des institutions telles que la famille, la religion, l’éducation, les médias et un gouvernement de confiance ont généralement inspiré la coopération et la charité dans une nation par ailleurs individualiste.

Cela change. L’importance que nous accordions autrefois à des institutions civiques fortes et externes se déplace vers l’intérieur.

Dans le sondage, la plupart (58%) offrent des qualités personnelles comme être «attentionné», «amical» ou «travailleur» lorsqu’on leur demande de se décrire. Peu d’identifiants externes volontaires comme la race (3%), le sexe (11%), l’âge (12%) ou l’orientation sexuelle (0%).

L’accent mis sur l’identité personnelle s’étend également à la façon dont la plupart des Américains trouvent leur boussole morale aujourd’hui. Sept sur 10 disent que leur «éthique et moralité» viennent de l’intérieur et non de quelque chose «d’extérieur et de plus grand que» eux-mêmes.

Confiance dans le gouvernement, baisse des médias

Pendant tout ce temps, la confiance dans le gouvernement et les médias s’est érodée – moins d’un Américain sur trois dans l’enquête exprime une réelle confiance dans ces entités. La plupart (57%) disent que nous ne parvenons pas à instaurer la confiance dans nos institutions publiques. Le déclin de l’appartenance religieuse et la frustration à l’égard de l’éducation, des soins de santé et du système de justice pénale ont également été bien documentés.

Dans les années 1830, l’homme d’État français en visite Alexis de Tocqueville a observé que les Américains croyaient collectivement «que, pour le moment, leurs propres institutions démocratiques prospèrent, tandis que celles des autres pays échouent».

Près de deux siècles plus tard, de Tocqueville ne pouvait pas vraiment conclure la même chose. Cette foi partagée en nos institutions et l’objectif commun de nous élever à travers elles se sont érodés.

Dans l’ensemble, l’enquête montre que les Américains ont fait de l’éthique de l’autodéfinition et de l’autodétermination leur valeur motrice. C’est vrai dans la façon dont nous nous voyons. C’est vrai dans la façon dont nous trouvons notre définition de ce qui est bien et de ce qui est mal.

Poussée à l’extrême, cette dynamique menace la culture bâtie par les fondateurs de notre république démocratique.

Mais tandis que les Américains se replient sur eux-mêmes, ils craignent également que la société s’effiloche et déplorent son déclin apparent.

Les Américains dans notre sondage reconnaissent le danger de perdre un engagement commun pour le bien commun. La moitié (49%) du pays croit toujours que des valeurs et une éthique partagées sont l’une des caractéristiques les plus importantes d’une société saine et qui fonctionne bien.

Les opinions des Américains divisées par race

Encore plus (55%) pensent que nous ne parvenons pas à inculquer un code moral et éthique fort à notre jeunesse. La plupart peuvent voir que quelque chose ne va pas et la race est un facteur. Par exemple, près des deux tiers des Blancs (61%) disent que l’instauration de la moralité chez les jeunes est en déclin par rapport à moins de la moitié des Noirs (46%), des Asiatiques (44%) et des Hispaniques (41%).

Pour remédier à la situation, la plupart des Américains soutiennent que nous concentrons nos efforts sur l’égalité des chances (58%) et non sur l’égalité des résultats (9%). Nous bénéficions toujours de cette valeur partagée au cœur de l’expérience américaine.

Fait intéressant, un grand nombre parmi tous les groupes raciaux estiment que nous obtenons de mauvais résultats en matière d’égalité raciale et d’égalité devant la loi. Mais l’importance accordée à ces questions diffère en fonction de la race de l’intimé, les Noirs valorisant davantage l’égalité juridique et raciale que la liberté. Les Blancs préfèrent la liberté à l’égalité et à la justice.

L’expérience de la vie en Amérique entraîne cette fracture raciale sur la signification du mot «opportunité». La liberté personnelle est l’idéal américain lorsque la couleur de votre peau ne façonne pas votre égalité dans la société. Mais la liberté personnelle ne peut pas être primordiale si l’égalité n’est pas évidente dans votre expérience en raison d’une caractéristique aussi intrinsèque à l’identité que la race.

Il semble, comme l’a fait remarquer Nelson Mandela, «où vous vous situez dépend de l’endroit où vous vous asseyez. Votre position sociale relative façonne votre vision de la société.

L’enquête confirme ce point, bien que de manière nuancée souvent négligée dans nos discussions quotidiennes sur le rêve américain. Par exemple, le sondage suggère que les Blancs croient que la liberté est une condition préalable à l’opportunité tandis que les Noirs pensent que l’égalité est une condition préalable à la liberté.

Ce n’est pas que nous voyons des chemins globaux différents, mais plutôt que de nombreux Noirs américains n’ont pas encore réalisé la condition préalable de l’égalité et ne donnent donc pas la primauté à la liberté. Les Blancs ne sont souvent pas conscients que cette étape supplémentaire est même nécessaire.

Pour guérir, grandir, maintenir notre système dynamique, nous devons à la fois restaurer une foi et une confiance partagées de tous dans nos institutions sociales et aborder directement l’égalité des chances indépendamment de la race ou de l’appartenance ethnique.

Cela aidera à restaurer la conviction collective que nous pouvons tous gagner et donner à la société et à ses institutions – et inculquer un engagement commun en faveur de la liberté, de l’égalité et de la justice. Ce n’est qu’alors que la croyance en soi peut opérer librement vers le plus grand bien de la société.

Lorsque «l’individualisme» américain opère sur des valeurs véritablement partagées de liberté et de liberté personnelle pour toutes les races, les lois et les systèmes de gouvernement et de société que nous concevons maintiendront et renforceront ces valeurs communes. Pour ce faire, nos institutions civiques doivent inspirer, diriger et changer pour être dignes de la foi renouvelée du public.

Gerard Robinson est vice-président de l’éducation à la Advanced Studies in Culture Foundation et ancien secrétaire à l’éducation de Virginie. Maury Giles est le directeur de la croissance chez Heart + Mind Strategies à Reston, en Virginie.