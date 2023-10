PASO CANOAS, Costa Rica — La flotte d’autobus a dépassé la frontière entre le Panama et le Costa Rica.

Des centaines de migrants vénézuéliens, haïtiens et équatoriens ont collé leur visage aux fenêtres alors qu’ils regardaient une pancarte indiquant « Bienvenue au Costa Rica ». Mais peu d’entre eux verront davantage le pays que les routes sinueuses à travers des vitres brumeuses.

C’est parce que la semaine dernière Le Costa Rica et le Panama ont annoncé que, au milieu d’une cohue historique de personnes se dirigeant vers les États-Unis, des milliers de migrants seraient transportés chaque jour en bus depuis Darien Gap, recouvert de jungle, à travers leurs territoires jusqu’à la frontière nicaraguayenne.

Cette décision est la dernière solution disparate adoptée par les gouvernements d’Amérique centrale, qui ont souvent semblé plus soucieux de réduire l’impact sur leurs propres pays que de se conformer aux pressions de l’administration Biden pour contrôler les niveaux de migration.

Les dirigeants régionaux chercheront des solutions à plus long terme sommet sur la migration au Mexique dimanche.

Pour beaucoup de personnes entreprenant le dangereux voyage vers le nord, comme María Angelys, une Vénézuélienne de 30 ans voyageant avec sa fille de 2 ans, le programme de bus a envoyé un message clair : vous n’êtes pas les bienvenus.

« Il y a des tonnes de Vénézuéliens partout, et la réalité est qu’ils ne veulent pas de nous ici », a déclaré Angelys, attendant un bus dans un centre de détention du Costa Rica.

Angelys, qui a quitté le Venezuela en octobre en raison de la crise économique dans son pays, a déclaré qu’elle espérait se reposer après des journées de randonnée à travers la jungle sauvage qui sépare la Colombie du Panama. Mais les conditions dans le camp de migrants du Costa Rica étaient si mauvaises qu’elle souhaitait continuer le plus vite possible.

Angelys et sa fille font partie plus de 420 000 migrants pour traverser le Darien Gap cette année. Ils traversent l’Amérique centrale et le Mexique jusqu’à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où les autorités américaines affirment avoir arrêté des migrants plus de 1,8 million de fois au cours des 11 premiers mois de cet exercice.

Prendre des mesures drastiques

Ce volume a même incité le gouvernement du Costa Rica à déclarer l’état d’urgence fin septembre. Il s’agissait d’une mesure drastique dans un pays connu depuis longtemps pour ses lois sur l’asile ouvertes et son hospitalité.

« Nous n’avons pas la capacité d’accueillir ce flux de personnes », a déclaré Jorge Rodríguez, vice-ministre du président. « L’aide a été généreuse, mais elle n’est pas suffisante. »

Des bus récupèrent les migrants dans les camps de l’est du Panama et transportent entre 1 500 et 2 000 personnes par jour à travers la frontière du Costa Rica. Ils sont déposés dans des centres de détention exigus où la plupart dorment sur des lits militaires verts, des lits superposés, des cartons ou dans des tentes au sol où, selon certains, le liquide des toilettes portables fuit.

Les migrants ne sont pas autorisés à quitter les bâtiments clôturés, autrefois une usine, tant qu’ils n’ont pas acheté un ticket de bus. Un certain nombre de migrants ont déclaré lundi à l’Associated Press qu’ils n’avaient pas mangé depuis le week-end. La plupart des migrants achètent leurs propres billets de bus, en payant 30 dollars par personne.

« Vous êtes le Costa Rica et vous avez cent mille Vénézuéliens, Chinois, Indiens et Équatoriens sur votre territoire. Que fais-tu? Vous ne pouvez pas vous permettre de les renvoyer. C’est l’option la moins mauvaise pour eux », a déclaré Adam Isacson, analyste chargé du suivi des migrations pour le bureau de Washington pour l’Amérique latine.

Cela « garde la migration hors de vue, hors de l’esprit », a-t-il ajouté, mais transmet le problème au pays suivant.

Rodríguez, le vice-ministre, a déclaré que même si les camps « n’offrent pas les meilleures conditions », les conditions sont quand même meilleures qu’avant lorsque les migrants dormaient dans la rue. Le gouvernement s’efforce de remédier à la situation, a-t-il déclaré, mais il a encore besoin de formation pour le personnel humanitaire, ainsi que de dons de nourriture, de lits et de vaccins pour arrêter la propagation de la maladie.

Angelys, la mère vénézuélienne, faisait partie des dizaines de personnes qui faisaient la queue à Western Union à l’intérieur de l’établissement pendant des heures pour obtenir un transfert de 200 dollars de son mari à Chicago pour acheter des billets de bus. Elle a bercé sa fille pendant que d’autres enfants jouaient et dormaient par terre à proximité.

« D’un côté, je trouve que c’est vraiment bien, on quitte le pays rapidement », a-t-elle déclaré. « L’objectif, ce sont les États-Unis, non ? Ne pas rester ici. Mais il y en a beaucoup d’autres qui n’ont pas d’argent.»

D’autres, comme Ebrard Sánchez, un migrant vénézuélien de 25 ans, ont dépensé leurs derniers 120 dollars pour payer les bus organisés par le gouvernement entre le Panama et le Costa Rica. Le trajet était un répit bienvenu pour sa femme et son fils de 7 ans après avoir été cambriolés dans la jungle.

Sans personne pour transférer les 90 dollars dont ils avaient besoin pour monter à bord du bus jusqu’à la frontière du Nicaragua, la famille était dans le camp de migrants depuis cinq jours en attendant l’un des rares voyages en bus offerts par des entreprises ou des groupes humanitaires.

Sánchez a déclaré qu’ils ne seraient jamais montés à bord s’ils avaient su qu’ils ne pourraient pas quitter l’installation.

« Honnêtement, nous avons l’impression d’être en prison », a-t-il déclaré. « Tout ce que nous voulons, c’est travailler, et tout le monde nous ferme ses portes. »

Bien que deux responsables et une douzaine de migrants présents dans le camp aient déclaré à l’AP que les migrants ne sont pas autorisés à quitter le camp, Rodríguez, le vice-ministre, a déclaré que les migrants n’avaient pas d’interdiction de sortir, mais que cela serait illégal en raison de leur statut migratoire.

D’autres pays sur la route du nord – qui ont longtemps été une source de migration – se sont efforcés de faire face de différentes manières.

Au Nicaragua, la migration a été peu contrôlée et, selon la plupart des témoignages, elle est rapide.

Daniel Cano, un Vénézuélien de 27 ans qui s’est rendu dans le sud du Honduras avec sa femme et son chien, a déclaré qu’ils avaient traversé le Nicaragua en 13 heures sans problème. D’autres migrants qui ont récemment traversé le Nicaragua ont déclaré que les autorités les avaient fait monter dans des bus qui les conduisaient directement à la frontière hondurienne.

Le Honduras présente sa propre série de problèmes. Les migrants peuvent se déplacer librement, contrairement au Costa Rica, mais ils manquent d’assainissement de base et vivent dans des conditions déplorables.

Denilson Borges, coordinateur de Médecins sans frontières dans la ville hondurienne de Danli, a déclaré que le nombre de migrants traversant le Honduras a créé une urgence sanitaire. Les médecins traitent tout, des infections respiratoires aux blessures causées par des attaques violentes. Le mois dernier, le président du Honduras, Xiomara Castro, a qualifié cette situation de « crise humanitaire » nécessitant une réponse régionale.

Les agents de l’immigration honduriens délivrent chaque jour en moyenne 4 000 permis de transit de cinq jours aux migrants arrivant dans les villes du sud de Danli et Trojes.

Les tentes occupent n’importe quel espace vert à Danli. Dans un parc, Suhail Briceño, 48 ans, se reposait dans la petite tente de sa famille, serrée aux côtés d’une vingtaine d’autres personnes. Des bâches en plastique noir ont été étalées dessus pour éviter les fréquentes averses de pluie. Il n’y avait pas de toilettes publiques.

La Vénézuélienne, aux prises avec des problèmes d’estomac, vivait là depuis deux semaines avec son mari et d’autres membres de sa famille, attendant que son fils leur vire de l’argent pour continuer à déménager vers le nord.

Le gouvernement américain souhaite que des pays comme le Costa Rica et le Honduras gèrent le flux tout en essayant de gérer les milliers de personnes qui traversent leurs frontières. Le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires de l’hémisphère occidental, Brian Nichols, a déclaré aux médias plus tôt ce mois-ci que même si ces pays font beaucoup, « ils doivent intensifier leurs efforts et en faire davantage ».

Les mesures prises par le Costa Rica et le Panama interviennent après des semaines de plaidoyer pour davantage d’aide internationale pour faire face à la migration.

Sans solutions toutes faites, les dirigeants de pays d’origine comme Cuba, le Venezuela et Haïti, ainsi que des pays de transit d’Amérique centrale, se réuniront dimanche au Mexique pour discuter de la migration et de ce qui pousse les gens à fuir leur pays. Biden et d’autres dirigeants vantent depuis longtemps la lutte contre les racines de la migration – la corruption, la violence et la crise économique – mais jusqu’à présent, les résultats sont limités.

« Nous avons une communauté internationale qui refuse de savoir comment traiter avec le Venezuela, comment traiter avec Haïti, comment traiter avec le Nicaragua », a déclaré Manuel Orozco, directeur du programme migration, envois de fonds et développement au Dialogue interaméricain. « Et ce sont ces pays (de transit) qui en subissent les conséquences. »