L’Amérique avant et après Roe contre Wade

“Abandonner un enfant, c’est comme en perdre un à mort, mais d’une certaine manière, c’est pire parce que vous ne savez rien de l’enfant”, a déclaré Mme Starr, aujourd’hui âgée de 66 ans. “J’avais un petit garçon, et les années passaient et je m’asseyais et je me demandais s’il était encore en vie, est-il heureux, est-il en bonne santé?”

Commentaire des rédacteurs et chroniqueurs du Times Opinion sur la décision de la Cour suprême de mettre fin au droit constitutionnel à l’avortement.

Il y a environ 10 ans, le fils de Mme Starr l’a retrouvée et ils se sont reconnectés. La conversation était initialement maladroite, dit-elle, mais finalement thérapeutique. Son fils lui a dit qu’il était reconnaissant de sa décision et qu’il avait une assez belle vie. Il lui a également dit qu’il était en faveur du droit à l’avortement, a-t-elle dit, une agréable surprise pour elle.

“La plupart des enfants ne voudraient probablement pas savoir que leur mère a pensé à les avorter”, a-t-elle déclaré. “Mais je l’ai fait. J’avais 15 ans quand j’étais enceinte, et 16 quand je l’ai eu et j’étais terriblement jeune.

« Il m’a demandé : ‘Tu aurais pu te faire avorter, pourquoi ne l’as-tu pas fait ?’ Et j’ai dit: “Eh bien, en fait, je n’aurais pas pu, ce n’était pas légal à l’époque”, a-t-elle poursuivi. “J’ai dit que je ne voulais pas me faire avorter illégalement et une fois que j’ai commencé à le sentir là-dedans, je ne pouvais tout simplement pas le faire.”