L’Amérique a toujours cru aux théories du complot, déclare l’auteur de « Under the Eye of Power » – Twin Cities

Dans son nouveau livre, « Under the Eye of Power : How Fear of Secret Societies Shapes American Democracy », Colin Dickey ne perd pas de temps pour aller droit au but. « Les États-Unis sont nés dans la paranoïa », écrit-il dans l’introduction du livre. «Cela accompagne ce pays depuis le tout début, et depuis, il le suit de près.»

C’est un triste rappel que les théories du complot n’ont pas commencé avec Pizzagate, QAnon ou tout autre système de croyance dangereux qui s’est récemment implanté dans la société américaine – cela dure depuis le XVIIIe siècle.

Le livre de Dickey examine certaines des théories du complot les plus notables qui ont, à un moment ou à un autre, captivé l’imagination de la nation, notamment les Illuminati, les tristement célèbres mensonges antisémites d’Henry Ford et la « panique satanique » des années 1980. Le livre est souligné par une série de questions : d’où viennent ces théories et pourquoi les gens y croient-ils ?

« Sous l’oeil du pouvoir » est le cinquième livre de historien culturel Dickey, qui a déjà écrit sur les lieux hantés de « Ghostland » et les phénomènes mystérieux dans « The Unidentified ». Dickey a grandi dans la Bay Area et a vécu à Los Angeles de 1999 à 2012, où il a fait ses études à CalArts et à l’USC. Il a discuté de son nouveau livre par téléphone depuis Brooklyn, où il vit désormais. Cette conversation a été éditée et condensée pour plus de clarté et de longueur.

Q : Les théories du complot sont-elles quelque chose qui vous intéresse depuis longtemps ?

Je les recherche depuis un moment, depuis que j’ai écrit ceci essai pour The Believer sur les théories du complot impliquant l’accordage musical et pourquoi les instruments de concert sont accordés comme ils le sont. Cela semblait être juste une histoire farfelue et amusante jusqu’à ce que je me lance dans les mauvaises herbes et découvre qu’il y avait en fait ce genre de ventre plus sombre dans beaucoup de choses. Depuis lors, je suis conscient que même les théories du complot les plus farfelues et les plus amusantes ont souvent un côté plus sombre et plus étrange. Je voulais vraiment essayer de comprendre cela, et j’ai fait des recherches là-dessus sous diverses formes au cours des 10 dernières années.

Q : Vous soulignez dans le livre que les théories du complot américaines sont aussi vieilles que le pays lui-même. Existe-t-il une théorie conspirationniste américaine fondatrice, qui s’est imposée à un degré que les autres n’ont peut-être pas fait autant ?

L’organisation la plus centrale qui traverse presque tous les États-Unis est les Illuminati, qui étaient une véritable organisation en Bavière, en Allemagne, pendant environ 10 ans dans les années 1770. Ils furent éradiqués par les autorités bavaroises et ce fut la fin. Mais après la Révolution française, les gens ont commencé à se poser des questions telles que : « Comment les choses ont-elles pu si mal tourner ? Comment est-ce devenu si violent ? Comment y a-t-il eu autant de sang versé ? Un franc-maçon écossais et un prêtre français ont commencé à affirmer indépendamment que ce qui s’était passé était que la Révolution française était secrètement l’œuvre des Illuminati, et que d’une manière ou d’une autre, elle persistait, et que la main cachée derrière la Révolution française s’était infiltrée jusqu’aux États-Unis au point dans les années 1790, elle infectait la politique américaine. Lors de l’élection de 1800, qui fut notre première élection présidentielle contestée après les deux mandats de Washington, les deux camps prétendirent que l’autre était un larbin des Illuminati.

En termes de récit fondateur, il y a derrière cette idée qu’au tout début de la démocratie, les gens cherchaient déjà des moyens externes pour décrire et expliquer comment les choses pourraient ne pas se passer dans le sens de leur équipe. L’idée selon laquelle il existerait un groupe étranger secret qui déformerait d’une manière ou d’une autre la volonté du peuple est restée une théorie du complot centrale et récurrente depuis la création du pays.

Q : Un grand nombre de ces théories sont facilement réfutées. Pourquoi pensez-vous que certaines personnes insistent pour les croire ?

Ce à quoi je reviens sans cesse, c’est que le problème avec une théorie du complot est qu’elle fournit un récit et un ordre à un monde par ailleurs chaotique ou aléatoire. Et même si cet ordre peut paraître malveillant ou néfaste, il offre néanmoins un mécanisme explicatif pour donner un sens aux choses. C’est quelque chose dont beaucoup de gens rêvent, encore plus qu’un ordre bienveillant. Ils préfèrent que les choses soient dirigées par un ordre néfaste plutôt que par le pur hasard. Cela fournit simplement une mesure de confort. L’homme qui a inventé le premier le terme théorie du complot, le philosophe Karl Popper, a déclaré : « La théorie du complot de la société… vient du fait d’abandonner Dieu et de se demander ensuite : « Qui est à sa place ? » » Cette idée selon laquelle les Illuminati sont ceux qui nous contrôlons tout, et avons cette sorte de plan omnipotent et omniscient, et nous ne sommes tous que des sortes de pions, est en grande partie un remplacement presque théologique d’une sorte de monde athée.

Q : Il existe des théories du complot actives qui continuent de circuler sur Internet. Selon vous, y en a-t-il qui pourraient potentiellement nuire profondément au pays ?

Celle avec laquelle nous sommes actuellement aux prises avec le plus d’acuité, et qui a causé beaucoup de dégâts, est ce que l’on appelle la théorie du grand remplacement. C’est quelque chose qui était régulièrement préconisé dans l’émission de Tucker Carlson sur Fox News. Il affirme essentiellement que les démocrates conspirent pour importer des personnes non blanches dans ce pays afin de diluer, entre guillemets, les Américains moyens, c’est-à-dire les Blancs plus âgés, afin d’assurer la suprématie électorale. Cette théorie, très répandue dans les médias conservateurs, a inspiré de nombreuses fusillades de masse, dont celle d’El Paso et celle de Buffalo. Ces deux tireurs ont affirmé que cela faisait partie de leur justification. C’est une théorie vraiment pernicieuse et vraiment mortelle et je pense qu’il nous incombe d’en être conscients.

Q : Pensez-vous qu’il est inévitable que les théories du complot jouent un rôle lors des prochaines élections ? Et si oui, que peuvent faire les gens pour lutter contre cela ?

La conclusion à laquelle je suis arrivé est qu’une partie de la démocratie est une structure par laquelle il est très facile de lever les yeux et de dire que vous voyez que vous avez perdu une élection, et plutôt que d’admettre que peut-être votre candidat était Si ce n’est pas bon, ou si les politiques étaient mauvaises, il est peut-être plus facile pour vous psychologiquement de dire : « Oh, non, il y a eu un complot et on nous l’a volé. » Ce que je constate encore et encore, c’est que les gens qui adhèrent aux théories du complot ne sont pas nécessairement stupides, ni erronés, ni délirants. Ils recherchent dans la théorie du complot quelque chose qui les satisfasse sur le plan émotionnel, existentiel ou intellectuel. Et je pense que la chose à faire, plutôt que de simplement leur crier des faits, est d’essayer de comprendre quel est ce besoin émotionnel qui est satisfait, et de déterminer s’il existe un moyen d’y répondre, et de les éloigner de la pensée conspiratrice plutôt que de les poursuivre de manière contradictoire.