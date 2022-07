L’Amérique a sauvé la vie de mon père. Il a essayé de détruire celui de ma mère.

Il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas à son sujet. Je ne comprends pas comment quelqu’un à qui on avait dit, de manière directe et indirecte, qu’elle n’était pas censée accomplir quoi que ce soit puisse se retrouver poussé par tant d’ambition. Elle a simplement été câblée pour vouloir, malgré les tentatives du pays pour l’empêcher. Mon père semblait travailler sous un vœu d’engagement avec le pays et ses institutions, mais ma mère était émue par autre chose.

Pour elle, la réponse n’était pas l’engagement mais l’armure, et la meilleure armure n’était pas ce que l’argent pouvait acheter ; c’était l’argent lui-même. Elle en était obsédée. L’avoir. En avoir plus. S’assurer qu’il y avait plus d’entrées que de sorties. L’accumulation, pour elle, était la clé. L’argent – ​​et rien d’autre – allait la protéger. En 2002, Walmart est enfin arrivé à Bemidji, Minn. Elle en était très excitée. Je l’ai réprimandée en lui demandant si elle ne préférerait pas soutenir les entreprises locales. « Entreprises locales ? » ricana-t-elle. « Tu veux dire ceux qui appartiennent aux gens qui me suivaient partout pour s’assurer que je ne volais pas quand j’étais enfant ? Non merci.”

Une histoire sur laquelle elle était obsédée, celle qui revenait régulièrement, peu importe de quoi nous parlions, était comment, quand elle avait 12 ans, le shérif lui avait volé son riz. Chaque automne, la famille élargie allait, en masse, récolter le riz à l’ancienne : dans des bateaux qui étaient poussés le long des bords herbeux des lacs et des rivières par une longue perche tandis qu’une autre personne utilisait des heurtoirs en cèdre sculpté pour battre le riz mûr dans le fond. du bateau. C’est ardu, même dans les meilleures circonstances. À la fin de la saison, le riz était vendu à la livre, et c’était à peu près la seule source de revenus pour acheter des vêtements scolaires, du kérosène, du saindoux et de la farine pour passer l’hiver.

Un automne, ils ont passé quelques jours à camper et à faire du riz à Raven’s Point sur le lac Winnibigoshish près du village. Le temps était terrible : orageux, venteux et froid. Ma mère et son partenaire de riz avaient reçu un canard en contreplaqué à fond plat à utiliser. C’était gênant, et le vent l’a attrapé et les a poussés de côté. Ma mère, qui pesait moins de 100 livres, s’est appuyée sur le poteau et a essayé de les maintenir sur la bonne voie. Au moment où ils sont revenus sur le palier, tout le monde était épuisé, les mains engourdies et picotant d’avoir saisi le poteau et les heurtoirs, couverts de barbes de riz et de vers de riz, mais satisfaits : ils avaient réussi à collecter des centaines de livres.

Le shérif les attendait sur le palier. Il leur a dit qu’ils avaient cultivé illégalement du riz et il a confisqué la récolte. Tout le monde savait, parce que tout le monde le connaissait, qu’il allait prendre le riz et le vendre lui-même et garder l’argent. Mais ni elle ni personne d’autre ne pouvait rien faire. Je pense que ce petit épisode représentait ce que le pays faisait “. Ce n’était, pour ma mère et pour ma communauté plus généralement, jamais à la hauteur. Quant à la “communauté” elle-même, elle était composée de nos parents et voisins et du village de Bena ainsi que des autres villages plus petits de Leech Lake et de White Earth dans une constellation lâche de relations. Mais c’était surtout dans la famille où ma mère était à l’aise. Plus elle s’éloignerait de Bena, plus elle serait tendue, figée par la méfiance. De retour parmi ses oncles, tantes et cousins, elle riait vraiment.

J’ai donc hérité d’elle la même méfiance, la même conviction que ce n’était qu’une question de temps avant que le pays ne vienne me chercher. J’ai fait toutes les “bonnes” choses : j’ai réussi, je me suis à peine mal comporté, j’ai gagné et j’ai gardé mes mains, métaphoriquement et littéralement, là où elles pouvaient être vues. J’ai hérité aussi, pour le meilleur ou pour le pire, de ce désir désespéré. L’ambition et la cupidité, pour elle et pour moi, étaient l’armure qui nous protégeait des lances qui nous cloueraient au sol si elles le pouvaient.