L’Amérique a lutté contre les problèmes raciaux et il est temps de sauver la démocratie

Pour mes compatriotes américains, j’ai une alarme urgente : arrêtez de vous distraire à cause de « l’éveil » et faites face au loup à la porte. Il est absurde de licencier des gens pour des propos ou des opinions « interdits ». Faire honte aux ignorants interraciaux est contre-productif. Mais argumenter sur le « réveil » en ce moment est l’équivalent stratégique des musiciens du Titanic débattant des préludes.

L’urgence du présent n’est pas l’annulation sociale des fraternités en blackface. C’est l’annulation politique de la démocratie multiraciale.

Les Américains qui apprécient de vivre dans une république démocratique doivent se réveiller et sentir le spray anti-ours. Alors que je « racontais » à mes amis et parents blancs : Ne demandez pas de quelle « aide » les minorités ont besoin ; demandez ce que, dans un calcul national sur la race, vous devez faire pour sauver la démocratie de ceux qui « briseraient la nation plutôt la partager », comme l’a dit Amanda Gorman dans son poème d’investiture.

Lutte contre le contrôle racial en déclin

Les calculs raciaux ne concernent pas les luttes des minorités raciales. Ils concernent les luttes des Américains blancs entre eux contre la diminution du contrôle racial et le racisme à autoriser maintenant.

En 1619, la réponse à cette question était tout ce qui était nécessaire pour subjuguer les non-Blancs. En 1787, c’est l’inscription du compromis des trois cinquièmes, des électeurs et de l’esclavage dans la Constitution. Après le calcul national des années 1860, l’esclavage a pris fin mais l’Amérique blanche s’est réconciliée en rachetant la cause perdue et la suprématie blanche avec Jim Crow et le terrorisme racial.

Dans les années 1960, il devait adopter les lois sur les droits civils, puis récupérer la « perte » blanche avec 60 ans de stratégie du Sud et d’inversions de la Cour suprême.

Et dans le bilan de 2016 sur le premier président noir, une minorité votante a élu un monocrate appâtant la race dont le sillage toxique a laissé un choix difficile : démocratie multiraciale ou autocratie xénophobe.

Les millions d’Américains blancs qui ont protesté contre le meurtre policier de George Floyd ont choisi la démocratie multiraciale. Il en va de même pour 40 millions d’électeurs blancs qui se sont joints à de grandes majorités d’électeurs noirs, latinos, asiatiques et amérindiens pour élire le président Joe Biden.

La majorité des électeurs blancs, cependant, ne l’a pas fait. Ils ont voté pour un égoïste mensongère dont le grand mensonge sur la victoire à l’élection présidentielle menace la démocratie. Et ils ont voté pour un parti sans plate-forme qui se consacre à l’enracinement du pouvoir électoral de la minorité à des coûts extrêmes, notamment en renversant et en mentant sur les élections justes qu’ils perdent, en industrialisant la suppression des électeurs ; annulant les votes exprimés par les minorités raciales et, quand tout le reste échoue, fomentant une insurrection violente. Comme ils l’ont expliqué à la Cour suprême des États-Unis, « la politique est un jeu à somme nulle » dans lequel les républicains ne peuvent pas rivaliser sans restreindre le vote de l’autre partie.

Mettre fin à l’assaut contre notre démocratie

À l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul parti politique national qui s’oppose à ces renoncements profonds à la démocratie madisonienne et à la Constitution des États-Unis. Et leur mascotte n’a pas de malle. Je ne suis pas démocrate, mais tant que les républicains n’arrêteront pas cette folie, sauver la démocratie exige que les votes et l’argent ne reviennent qu’aux candidats qui renoncent au grand mensonge, à la xénophobie, à la suppression des électeurs et à l’insurrection violente.

Seules des défaites massives aux urnes mettront fin à cet assaut contre la démocratie et feront avorter cette Nouvelle Cause Perdue. Ne vous y trompez pas, la guerre civile peut encore être perdue.

Mes sœurs et frères blancs qui croient en la démocratie, vous êtes debout. Pour l’amour de l’Amérique, optez pour les chevrons E Pluribus Unum.

Connie Rice est une avocate des droits civiques et l’auteur de « Power Concedes Nothing ».