La décision des États-Unis de qualifier les résidents des îles Kouriles contestées de Japonais est une décision «très étrange et irrégulière», a déclaré l’ancien diplomate australien Gregory Clark à RT, ajoutant qu’elle témoignait d’un «révisionnisme effréné» de la part des États-Unis.

La décision étrange des responsables américains a d’abord attiré l’attention des médias japonais la semaine dernière. Il est apparu que les citoyens russes nés sur les îles de Habomai, Shikotan, Kunashir et Iturup étaient considérés comme japonais par les autorités américaines de l’immigration dans le but de tirer des cartes vertes.

Cette désignation sournoise a déclenché une réaction de colère à Moscou, les diplomates russes soulignant que la souveraineté du pays sur les quatre îles ne faisait l’objet d’aucun différend.

«Avez-vous besoin de plus de preuves que les États-Unis sont une puissance révisionniste?» Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué. «En 1945, les îles Kouriles ont été transférées en Union soviétique. Mais aujourd’hui, le Département d’État cherche à rouvrir le règlement de la Seconde Guerre mondiale et à encourager le revanchisme territorial.

Une telle désignation équivaut certainement à «Révisionnisme rampant» et l’ingérence dans les affaires entre Moscou et Tokyo, estime l’ancien diplomate australien Gregory Clark, spécialiste des relations internationales et de la sécurité.

C’est un révisionnisme effréné, car ce qui s’est passé en 1951 est très intéressant. À l’époque, le Premier ministre japonais Yoshida Shigeru s’est efforcé de faire accepter aux États-Unis qu’ils ne devraient pas avoir à abandonner toutes les îles, qu’ils devraient être autorisés à en conserver certaines – en particulier, celles qui sont actuellement contestées. Et l’Amérique a dit clairement que non, il ne pouvait y avoir de renégociation.

De plus, il ressemble à un « Très irrégulier, très étrange » déménagement de la part de Washington, étant donné son propre rôle dans la sécession des îles disputées du Japon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

«C’est l’Amérique qui a forcé le Japon à abandonner ces îles dans le traité de paix avec le Japon en 1951», Clark a déclaré à RT, ajoutant que la perte des îles par Tokyo avait reçu une large reconnaissance internationale – indépendamment des relations bilatérales russo-japonaises. Les deux nations n’ont toujours pas de traité de paix approprié.

«Ce n’était pas seulement l’Amérique, mais 50 autres pays… qui ont tous convenu en 1951, dans le traité de paix de San Francisco, que le Japon abandonnerait tout droit et revendiquerait les îles Kouriles. Absolument aucune ambiguïté.

