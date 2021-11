L’American Medical Association prévient que l’arrêt du mandat du vaccin Biden causera de graves dommages

Le plus grand groupe de médecins aux États-Unis a averti lundi une cour d’appel fédérale que l’arrêt des exigences en matière de vaccins et de tests du président Joe Biden pour les entreprises privées « nuirait gravement et irrémédiablement à l’intérêt public » alors que la souche delta hautement transmissible de Covid-19 se propage.

L’American Medical Association, dans un dossier déposé auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le sixième circuit, a déclaré que Covid-19 représente un « grave danger pour le public » qui a « fait des ravages dans les communautés à travers le pays », tuant plus de 755 000 Américains, hospitalisant 3,25 millions de personnes et en infectant plus de 46 millions.

« COVID-19 présente un risque grave pour la santé publique dans ce circuit et dans tout le pays », a déclaré l’association des médecins dans le dossier. « Au 12 novembre 2021, plus de 76 000 personnes sont décédées du COVID-19 dans les quatre États de ce seul circuit », a déclaré le groupe. Le sixième circuit couvre le Kentucky, le Michigan, l’Ohio et le Tennessee.

L’AMA, arguant du soutien de la politique de Biden, a déclaré au tribunal que la transmission de Covid sur le lieu de travail avait joué un rôle majeur dans la propagation du virus, soulignant des épidémies dans des secteurs allant de la transformation de la viande et du transport à l’hôtellerie et à la construction.

L’association des médecins a déclaré que les vaccins Covid sont sûrs et très efficaces, et constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’infection. L’AMA a fait valoir que les exigences en matière de vaccins sont « critiques » pour freiner ou éradiquer les maladies infectieuses, citant les mandats antérieurs en matière de vaccins contre la rougeole et la variole.

« Plus il y a de travailleurs vaccinés, plus nous nous rapprochons de ralentir la propagation du virus et de créer un environnement plus sûr », a déclaré l’association des médecins au tribunal. L’AMA a déposé un dossier en tant qu’ami du tribunal pour apporter son expertise, affirmant qu’elle avait « un intérêt à fournir des conseils fondés sur des preuves sur les problèmes de santé publique ».

« La vaccination immédiate et généralisée contre le COVID-19 est le moyen le plus sûr de protéger la main-d’œuvre américaine et le public et de mettre fin à cette pandémie coûteuse », a déclaré le groupe.

Le dossier de l’AMA intervient après qu’une coalition représentant des médecins, des infirmières et des pharmaciens a publié une déclaration commune soutenant la politique de Biden. Le groupe comprenait l’AMA, l’American College of Physicians, la National Hispanic Medical Association, la National League for Nursing, la National Medical Association et l’American Public Health Association.

« Nous, médecins, infirmières et cliniciens en pratique avancée, experts de la santé et associations de professionnels de la santé, soutenons pleinement l’exigence selon laquelle les travailleurs des entreprises de plus de 100 travailleurs doivent être vaccinés ou testés », ont déclaré les groupes dans un communiqué publié jeudi dernier. « Nous encourageons toutes les entreprises de 100 employés ou plus à ne pas tarder à mettre en œuvre cette norme », a-t-il déclaré.