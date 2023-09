L’American Medical Association, le principal lobby des médecins, dénonce le parti républicain.

« Ils ont certains problèmes et une certaine crédibilité à retrouver auprès de ceux qui pratiquent », a déclaré le représentant. Greg Murphy(RN.C.), un urologue qui copréside le GOP Doctors Caucus, citant des désaccords sur le « programme de justice sociale et d’équité » de l’AMA.

Le caucus a tenté de clarifier les choses avec ses collègues de l’AMA lors d’une réunion en janvier au cours de laquelle ils ont discuté de la crédibilité du groupe auprès des républicains, mais des inquiétudes demeurent.

L’AMA affirme qu’elle a été obligée de dénoncer les attaques contre la science alors que le Parti républicain évolue à droite.

« Nous continuons à assister à une attaque contre la science et la médecine fondée sur des preuves », a déclaré le président de l’AMA, Jesse M. Ehrenfeld, suggérant que le virage à droite des Républicains n’a laissé aucun choix aux médecins. « Et nous défendrons toujours la science. »

Lors de la réunion annuelle de l’AMA à Chicago en juin, les délégués de l’AMA ont adopté une résolution condamnant la guerre contre la drogue. Dans son discours d’adieu en tant que président de l’organisation, Jack Resneck, dermatologue, a dénoncé la rhétorique politique qui divise et la politique sur l’avortement et les adolescents transgenres – et a appelé au contrôle des armes à feu, une question que de nombreux médecins américains ont soulevée comme un problème de santé publique.

Et avec la décision de la Cour suprême interdisant aux universités de prendre en compte la race dans les admissions dans quelques jours, Ehrenfeld, en acceptant la présidence du groupe, a prédit que la décision « saperait des décennies de progrès dans la création d’une main-d’œuvre médicale diversifiée ».

L’AMA affirme que ses positions sur les questions de santé publique ne portent pas atteinte à son influence en matière de lobbying.

« Je ne pense pas que ce soit un problème du tout… Malgré ce qui fait parfois la une des journaux, nous sommes vraiment, je pense, très efficaces pour rassembler les gens », a déclaré Ehrenfeld.

Mais ceux qui discutent de la politique des prestataires sur la Colline racontent une histoire différente.

Les lobbyistes qui travaillent à Capitol Hill au nom des médecins et les membres du Congrès qui les rencontrent, ont déclaré que ces positions – ainsi que le soutien de l’AMA au droit à l’avortement, aux soins transgenres, au contrôle des armes à feu et à la lutte contre le changement climatique – n’ont pas disparu. ça se passe bien avec les Républicains.

Un lobbyiste pour les prestataires de soins de santé à qui POLITICO a accordé l’anonymat pour éviter de nuire à ses relations avec l’AMA a déclaré que les mentions du groupe sont « presque toujours accueillies avec un roulement des yeux » dans les bureaux du GOP.

La personne a ajouté que « les problèmes sociaux semblent tout éclipser ».

Un autre lobbyiste représentant un autre groupe de médecins, bénéficiant de l’anonymat pour la même raison, a déclaré que son employeur réfléchissait à deux fois avant de faire équipe avec l’AMA en raison de sa réputation auprès des conservateurs.

« Leur crédibilité est tellement diminuée que c’est un handicap », a déclaré le lobbyiste, ajoutant que les Républicains sur la Colline demandent souvent : « Qu’est-ce qui se passe avec l’AMA ?

Contrôles et « menaces existentielles »

La capacité de l’AMA à garder les Républicains de son côté, même si elle s’oppose à de nombreuses politiques du parti, pourrait avoir des conséquences considérables, non seulement sur la rémunération des médecins mais aussi sur celle des patients.

Le groupe a averti à plusieurs reprises que les réductions des paiements de Medicare conduiraient les médecins à cesser de traiter les patients de Medicare – même si la grande majorité des médecins non pédiatriques rester partie du programme gouvernemental – ou pourrait conduire les médecins à fermer leurs cabinets.

Dans son discours d’adieu, Resneck a qualifié la possibilité que le Congrès autorise des coupes dans les remboursements de Medicare de « menaces existentielles pour notre profession et pour nos patients ».

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles le comité d’action politique de l’AMA continue de donner généreusement aux candidats républicains qui s’opposent à ses positions sur l’avortement et d’autres questions de santé polarisantes.

Au cours du cycle 2021-2022, AMPAC a contribué près de 350 000 $ aux législateurs qui ont reçu des notes de A ou A+ par le groupe anti-avortement Susan B. Anthony Pro-Life America, selon une analyse POLITICO des données de la Commission électorale fédérale.

De même, le comité d’action politique a versé plus de 26 000 $ aux candidats qui ont coparrainé une législation visant à limiter la capacité des médecins à prodiguer des soins affirmant le genre.

Dans les jours qui ont suivi l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021, l’AMA a suggéré qu’elle pourrait refuser les contributions aux républicains qui ont voté contre la certification des résultats de l’État pour l’élection présidentielle de 2020.

À l’époque, le groupe avait ajouté une note sur sa page Web expliquant que « les médecins abhorraient la violence et étaient choqués et consternés » par l’insurrection, ajoutant que son comité d’action politique « inclurait un examen du récent vote de certification du collège électoral et des attaques violentes ». lorsque vous faites un don aux campagnes pour les élections de 2022.

Mais au cours du cycle 2021-2022, l’AMPAC a fait don de plus de 110 000 $ aux candidats qui ont voté pour soutenir leurs objections aux votes électoraux lors de l’élection de 2020. Le groupe a également fait don de 25 000 $ aux fonds de leadership des représentants. Kévin McCarthy et Steve Scalise (R-La.), qui ont tous deux voté pour maintenir leurs objections à l’élection.

Mais dans l’ensemble, l’AMPAC a versé une part record de ses contributions aux démocrates – 61 pour cent, selon une analyse par Open Secrets.

Ehrenfeld a souligné que le comité d’action politique de l’AMA prend ses propres décisions et est dirigé par son propre conseil d’administration. Le Dr Brooke Buckley, présidente de l’AMPAC, a déclaré dans un courriel qu’elle n’était pas autorisée à s’exprimer sur la question et a renvoyé les questions à l’AMA.

Du country club à la marche de protestation

Les membres de l’AMA étaient autrefois considérés comme des républicains stéréotypés du country club.

Le groupe s’est opposé à la création de Medicare en 1965 et a reversé la majorité de ses contributions électorales aux républicains jusqu’en 2006.

Mais cela a commencé à changer dans les années 2000, lorsque des démocrates comme le sénateur de l’époque. Edward Kennedy, du Massachusetts, s’est rangé du côté des médecins dans leur lutte contre les organismes de santé concernant l’ingérence des assureurs dans la prise de décision médicale.

L’AMA a ensuite adopté Obamacare, s’éloignant ainsi de son opposition des années 1960 à l’implication du gouvernement dans la médecine.

L’organisation a connu d’autres changements importants au fil des décennies, notamment la proportion de médecins qui en sont membres. Dans les années 1950, environ 75 pour cent des médecins américains étaient membres de l’AMA. Ce chiffre est probablement tombé à moins d’un quart des médecins professionnellement actifs payant des cotisations, même si l’AMA vante un stratégie sur une décennie pour augmenter l’adhésion.

Le Dr Jordan M. Warchol, médecin urgentiste et président du conseil d’administration de la section des jeunes médecins de l’AMA, a déclaré que la génération montante de membres de l’AMA reflète une culture américaine plus polarisée – soulignant qu’il s’agit de son point de vue personnel et non de celui de l’AMA. AMA.

Après l’arrivée du coronavirus, la rupture des relations s’est accélérée, alors que les républicains ont condamné les mesures d’atténuation de la pandémie telles que les confinements, les mandats de masques et les fermetures d’écoles que de nombreux médecins ont approuvés.

À l’été 2020, l’AMA s’est jointe au processus de calcul racial à la suite du meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis, en adoptant une résolution reconnaissant « la brutalité policière comme une manifestation du racisme structurel ».

Warchol a déclaré que les changements survenus sur le marché médical pourraient également entraîner des changements au sein de l’AMA, avec davantage de médecins travaillant directement pour des hôpitaux ou des propriétaires de capital-investissement. Cela fournit une certaine isolation contre les problèmes de portefeuille de Medicare.

« Dans leur esprit, les problèmes de paiement viennent après ces autres… problèmes de santé publique », a-t-elle déclaré à propos de certains membres plus jeunes de l’organisation.

Still Worchal, qui a déjà travaillé pour le sénateur républicain de l’Utah, Orrin Hatch, a déclaré qu’elle déplorait les relations tendues avec le parti de son ancien patron.

« Ma seule préoccupation pour l’avenir est la suivante : comment pouvons-nous, en tant que profession, maintenir la capacité d’avoir des amis dans de nombreux endroits de la politique ? » elle a demandé. « Vous ne pouvez pas lutter contre la violence armée si vous ne pouvez pas avoir de taux de remboursement pour voir ces patients. Vous devez comprendre : comment pouvons-nous faire les deux ? »

Les Républicains réagissent

Alors que le Congrès a principalement aidé l’AMA à éviter des réductions des paiements de Medicare au cours des années passées, il a autorisé une réduction de 2 % cette année, et une réduction supplémentaire de 3,25 % est prévue pour 2024.

Les Républicains, même si certains continuent d’accepter les chèques de l’AMA, sont divisés sur la sympathie qu’ils devraient ressentir.

Du côté antipathique se trouvent des membres plus conservateurs, comme Rand Paulle sénateur et ophtalmologiste du Kentucky, qui a accusé le groupe d’adopter un « wokisme d’extrême gauche » et a déclaré « qu’ils n’ont pas beaucoup de voix pour parler des frais ou du commerce de la médecine ».

Il ne s’agit pas toujours de simples paroles : les questions sociales et les questions de politique des prestataires s’emmêlent dans la législation. Plus tôt cette année, le représentant. Dan Crenshaw (R-Texas) a introduit une législation qui aurait subordonné le financement des hôpitaux pour enfants à leur refus d’offrir des soins d’affirmation de genre.

En revanche, certains républicains ont déclaré pouvoir distinguer les domaines d’accord et de désaccord. « Je ne suis pas d’accord avec eux sur l’avortement, mais évidemment, pour l’Amérique rurale, maintenir les médecins correctement remboursés est quelque chose que nous devons faire – et nous allons le faire en décembre », a déclaré le sénateur de l’Iowa. Chuck Grassleypromettant une solution de fin d’année pour la réduction de Medicare.

Murphy a également déclaré qu’il était du côté de l’AMA sur une autre question clé pour les médecins, empêchant les infirmières d’obtenir l’autorité nécessaire pour effectuer davantage de travail désormais réservé aux médecins. «Je suis entièrement d’accord avec l’AMA en ce qui concerne la pratique des médecins et la dérive du champ d’exercice», a déclaré Murphy.

Mais lors d’une récente audition du Comité des Anciens Combattants de la Chambre des représentants sur les types de procédures qui devraient être réservées aux médecins du système VA, le Républicain Derrick Van Orden n’était pas concentré là-dessus.

« Un mâle biologique peut-il devenir une femelle biologique ? » a demandé le représentant du Wisconsin à Ehrenfeld.

Lorsqu’Ehrenfeld hésitait à répondre à la question, Van Orden répondit : « Vous n’êtes pas un expert en la matière dans le domaine médical – ou alors vous faites preuve de lâcheté administrative. »