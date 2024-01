L’American Medical Association accorde à Cardio Diagnostics (NASDAQ : CDIO) des codes de remboursement pour les tests de maladies coronariennes basés sur l’IA – Cardio Diagnostics Hldgs (NASDAQ : CDIO)

Les tests de maladies coronariennes (CHD) pilotés par l’IA de Cardio Diagnostics ont franchi une autre étape prometteuse dans leur évolution.

Diagnostic cardio CDIO, une société de médecine cardiovasculaire de précision basée sur l’intelligence artificielle, s’est vu attribuer deux analyses de laboratoire (PLA) exclusives dédiées à la terminologie procédurale actuelle (CPT) ; 0440U pour le test de détection des maladies coronariennes piloté par l’IA, PrecisionCHD, et 0439U pour le test d’évaluation des risques d’événements coronariens (crise cardiaque) piloté par l’IA, Epi+Gen CHD.

Attribués par l’American Medical Association (AMA), ces deux nouveaux codes CPT PLA – en vigueur le 1er avril 2024 – marquent une étape importante vers la facturation et le paiement du payeur pour les tests révolutionnaires de l’entreprise. Cette désignation facilitera l’adoption plus large de PrecisionCHD, un test sanguin clinique génétique-épigénétique intégré pour faciliter le diagnostic des maladies coronariennes, et d’Epi+Gen CHD pour évaluer la probabilité qu’un patient subisse un événement coronarien – principalement une crise cardiaque – au sein du les trois prochaines années.

Traiter un problème croissant

Chaque année, environ 805 000 personnes Aux États-Unis, une personne subit une crise cardiaque toutes les 40 secondes. Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès, tant chez les hommes que chez les femmes. Selon le CDC, en 2021, les maladies cardiaques ont été responsables de la mort de plus de 695 000 Américains – représentant un décès sur cinq.

Type de maladie cardiaque le plus courant et principale cause de crises cardiaques, les maladies coronariennes ont été responsables de plus de 375 000 décès en 2021, et les coûts médicaux associés aux maladies cardiaques sont estimés à environ 239,9 milliards de dollars, selon une estimation du CDC dans son rapport sur les maladies cardiaques. feuille.

Pour lutter contre ce problème croissant, Cardio Diagnostics rapporte que PrecisionCHD est le premier test génétique-épigénétique intégré pour la détection des maladies coronariennes. Le test PrecisionCHD a la capacité de faciliter le diagnostic des maladies coronariennes et de fournir des informations personnalisées pour aider à prévenir une crise cardiaque et à améliorer les résultats.

Avec l’introduction de PrecisionCHD, les cliniciens disposent d’une alternative puissante, évolutive et non invasive qui se présente sous la forme d’un test sanguin qui utilise l’intelligence artificielle, ainsi que des informations génétiques et épigénétiques personnalisées, pour détecter avec sensibilité la présence d’une maladie coronarienne. .

Identifier les patients atteints de coronaropathie et intervenir avant qu’une crise cardiaque ne survienne sont essentiels pour réduire le fardeau économique et sanitaire sans précédent associé à la coronaropathie. Jusqu’à présent, le manque de solutions de diagnostic facilement accessibles et rentables pour les maladies coronariennes a posé un défi entraînant des retards de diagnostic et de soins, en particulier parmi les populations mal desservies et minoritaires.

Accroissant l’accès, le test PrecisionCHD ne nécessite qu’une simple prise de sang et peut être déployé à distance, ce qui lui permet d’être mis à l’échelle sans avoir besoin d’une infrastructure spécialisée. Cela permet une intervention et une gestion plus rapides.

« Recevoir un code CPT PLA dédié pour PrecisionCHD est une étape cruciale dans notre stratégie de commercialisation », a déclaré Meesha Dogan, Ph.D., PDG et co-fondatrice de Cardio Diagnostics. « Avec PrecisionCHD, nous pensons qu’il est possible d’élargir l’accès équitable aux diagnostics coronariens et d’améliorer les résultats de santé des patients tout en réduisant les dépenses de santé. »

Alors que PrecisionCHD aide à diagnostiquer les maladies coronariennes, Epi+Gen CHD de Cardio Diagnostics évalue les caractéristiques génétiques et épigénétiques d’un individu pour prédire son risque de crise cardiaque ou de mort cardiaque subite associée à une maladie coronarienne. En tirant parti des puissantes informations personnalisées générées par la technologie épigénétique-génétique révolutionnaire de la société, la société peut fournir des facteurs épigénétiques et génétiques spécifiques aux patients en matière de maladies coronariennes pour aider à orienter les soins préventifs qui pourraient potentiellement sauver des vies.

Dans des études évaluées par des pairs, Epi+Gen CHD s’est révélé plus rentable et plus sensible pour évaluer le risque de crise cardiaque que les calculateurs de risque standards basés sur les lipides. Plus précisément, dans une étude de validation menée avec Intermountain Healthcare, Epi+Gen CHD s’est révélé, en moyenne, environ deux fois plus sensible dans la détection du risque d’événement coronarien chez les femmes que les calculateurs basés sur les lipides.

Pour les employeurs, le fardeau financier des crises cardiaques comprend les coûts directs liés au diagnostic, à la gestion et au traitement des maladies cardiaques. Les coûts indirects comprennent la perte de productivité due à l’absentéisme des employés et à l’invalidité de courte durée, qui peut indirectement coûter aux employeurs environ 1 119 $ par mois pendant plus de trois ans.

La technologie de Cardio Diagnostics peut aider les employeurs à mieux informer leurs offres d’avantages sociaux en combinant la possibilité d’offrir aux employés le test avancé de risque de crise cardiaque Epi+Gen CHD avec des données de risque agrégées. La plateforme de renseignements sur les risques des employeurs de Cardio Diagnostics fournit aux employeurs et aux courtiers des renseignements sur la santé de la population d’employés cardiovasculaires, les premiers en son genre, appuyés par un test clinique et des informations à plusieurs niveaux, complétées de manière conforme.

Ainsi, le nouveau code de remboursement d’Epi+Gen CHD pourrait signifier un meilleur accès à une technologie permettant une main-d’œuvre en meilleure santé et des économies significatives sur les coûts de soins de santé liés aux maladies cardiaques.

« Cardio Diagnostics s’engage à favoriser l’adoption généralisée de nos solutions, et l’obtention d’un code de remboursement pour Epi+Gen CHD est une étape cruciale dans notre stratégie de commercialisation et pour obtenir le remboursement des payeurs fédéraux et privés », a déclaré Dogan.

Cardio Diagnostics continue d’ouvrir la voie en matière de médecine cardiovasculaire de précision, en tirant parti de la puissance de l’IA et de l’épigénétique pour aider à prévenir les crises cardiaques. La société s’engage à rendre l’évaluation, la détection et la gestion des risques de maladies cardiaques plus accessibles, et estime que des diagnostics personnalisés et précis sont essentiels pour gagner la lutte contre la principale cause de décès aux États-Unis.

En vedette photo par Institut national du cancer sur Unsplash.

