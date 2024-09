L’American Lung Association lance une nouvelle campagne pour augmenter les taux de vaccination contre le RSV

L’American Lung Association lance une nouvelle campagne visant à augmenter les taux de vaccination contre le RSV.

Les experts de la santé affirment que près de 80 000 enfants de moins de cinq ans sont hospitalisés chaque année à cause du VRS.

L’injection d’anticorps vise à les protéger des symptômes graves et de l’hospitalisation.

Chez les bébés de moins de six mois, les symptômes à surveiller comprennent l’irritabilité, une diminution de l’activité, une consommation et une consommation réduites et des pauses respiratoires de plus de 10 secondes.