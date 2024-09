L’American Lung Association lance une nouvelle campagne contre le VRS soutenue par GSK

Alors que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) constatent que seulement un quart des personnes âgées ont reçu leur vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), l’American Lung Association (ALA) lance une nouvelle campagne visant à augmenter ces taux et à propager le virus. sensibilisation à la maladie.

Les premiers vaccins contre le RSV au monde ont été approuvés par la FDA l’année dernière sous les formes d’Arexvy de GSK et d’Abrysvo de Pfizer. Les deux sont conçus pour aider à prévenir ce virus du rhume qui peut provoquer chez les très jeunes et les adultes plus âgés des complications respiratoires graves, parfois mortelles.

Aux États-Unis, environ 160 000 personnes âgées sont hospitalisées chaque année à cause du virus, et jusqu’à 10 000 succombent à l’infection. La saison du VRS commence généralement à l’automne et se poursuit tout l’hiver.

Cependant, de nouvelles données du CDC et référencées par l’ALA ont révélé que, bien que ces nouveaux vaccins soient sur le marché depuis un an et qu’ils nous tombent dessus maintenant, seulement 24% des personnes âgées ont pris le vaccin.

Pour accroître la sensibilisation et augmenter les taux de vaccination, l’ALA mène une nouvelle campagne d’éducation qui s’accompagne d’un nouveau site Web contenant des vidéos et des messages RSV, avec un accent particulier sur les vaccins. Le campagne est « pris en charge » par GSK.

GSK et Pfizer souhaiteront également que les tarifs du vaccin contre le RSV augmentent pour aider à développer les ventes des deux vaccins, qui devraient produire des ventes à succès.

« Le VRS constitue une menace sérieuse, en particulier pour les personnes âgées et celles souffrant de certaines maladies chroniques. La sensibilisation à la protection par la vaccination est essentielle pour sauver des vies et réduire les hospitalisations pendant la saison des virus respiratoires », a déclaré Harold Wimmer, président-directeur général de l’ALA, dans un communiqué. libérer.

« Nous encourageons les personnes de 60 ans et plus à demander à leurs prestataires de soins de santé si la vaccination contre le VRS leur est recommandée. »