L’American Legion Auxiliary # 125 organisera un dîner de chili / soupe de 16 h à 19 h le samedi 15 octobre au 1548 W. Peru St. à Princeton.

L’organisation servira du chili, du bœuf aux légumes et de la soupe californienne avec boissons et dessert pour 9 $. Chunder de trois ans et moins mange gratuitement.

Il y aura aussi un dessin de courtepointe. Les profits de l’événement soutiendront les anciens combattants locaux, leurs familles et leurs communautés.