Gala rend hommage à DuPont pour sa durabilité et à Thermo Fisher Scientific pour sa réponse au COVID-19; dévoile l’initiative Future of STEM Scholars à l’échelle de l’industrie

New York, NY, 11 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – L’American Institute of Chemical Engineers (AIChE) a honoré DuPont et Thermo Fisher Scientific, ainsi que les dirigeants de ces entreprises, pour avoir illustré les bons travaux du génie chimique lors de son 2020 Gala virtuel, tenu le 10 décembre. Pour la première fois, la collecte de fonds annuelle a été présentée en ligne, comme mesure contre le COVID-19. La plate-forme en ligne a permis à la présentation de gala d’atteindre et d’inclure un public plus large.

DuPont a été reconnu «pour son leadership dans le développement de produits durables innovants» et pour ses objectifs de développement durable à l’horizon 2030, qui s’alignent sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. L’honneur pour DuPont a été accepté par Edward D. Breen, président exécutif et chef de la direction.

Thermo Fisher Scientific a été honoré pour son «leadership dans la résolution des défis mondiaux en matière de soins de santé», en particulier pour le leadership de la société dans le rapprochement des groupes gouvernementaux et industriels pour accélérer l’accès aux tests COVID-19 et au développement de vaccins. Le président, président et chef de la direction de Thermo Fisher Scientific, Marc N. Casper, a accepté le prix au nom de la société.

En acceptant le prix, Breen a déclaré que «le besoin d’ingénieurs chimistes et la valeur de l’organisation AIChE sont plus évidents que jamais alors que nous sommes confrontés aux menaces pour notre santé et notre économie du COVID-19. Chez DuPont, nous croyons au pouvoir de la science et de l’ingénierie pour résoudre et mettre à l’échelle des solutions à la pandémie et à de nombreux autres défis auxquels notre monde est confronté – et je suis honoré d’accepter ce prix au nom de tous nos employés.

Casper a remercié l’AIChE d’avoir reconnu Thermo Fisher Scientific, et a félicité la communauté scientifique pour sa réponse extraordinaire en proposant des solutions à la crise sanitaire actuelle. «Nous avons fait de grands progrès grâce à l’innovation et à la ténacité des scientifiques et des ingénieurs chimistes», a déclaré Casper, «et nous, chez Thermo Fisher, sommes fiers de soutenir ce travail. Notre mission est de permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Et notre réponse à la pandémie est l’exemple le plus profond de la façon dont nous y faisons face chaque jour. »

L’histoire continue

Le gala a également honoré S. Shariq Yosufzai, vice-présidente à la retraite de la diversité mondiale chez Chevron Corporation, qui a reçu la médaille Doing a World of Good de la Fondation AIChE, un prix qui récompense les réalisations d’une personne qui a fait progresser les contributions sociétales des ingénieurs. Yosufzai a été cité pour son leadership dans la création d’une main-d’œuvre plus équitable, diversifiée et inclusive au sein de Chevron et dans la communauté du génie chimique.

Yosufzai a exprimé sa gratitude à ceux qui l’avaient influencé en tant que défenseur d’une plus grande diversité et inclusion dans l’industrie et entre les institutions. «Je suis profondément honoré et aussi honoré d’accepter ce prix – non seulement en mon nom mais au nom de nombreuses personnes et organisations qui m’ont inspiré dans ce voyage», a déclaré Yosufzai.

Un autre fait marquant a été l’annonce de l’initiative Future of STEM Scholars (FOSSI) par Mark Vergnano, PDG de Chemours et président fondateur du FOSSI. Une collaboration de l’AIChE, de l’American Chemistry Council, de la Chemours Company et de la HBCU Week Foundation, l’initiative fournira des bourses, créera des stages et facilitera le mentorat et la formation au leadership pour les étudiants se spécialisant en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) à Historiquement Black Colleges and Universities (HBCU). L’objectif de la première année du FOSSI est de souscrire à 150 boursiers STEM pour un investissement de 7,2 millions de dollars.

En annonçant FOSSI, la directrice générale et chef de la direction de l’AIChE, June Wispelwey, a déclaré: «C’est un privilège de s’associer à la société Chemours, à l’American Chemistry Council et au Semaine HBCU Fondation lors du lancement de FOSSI. Ensemble, nous travaillons à l’objectif de soutenir d’innombrables étudiants sous-représentés dans la poursuite de carrières dans les STEM. Nous sommes impatients de voir d’autres partenaires de l’industrie nous rejoindre. »

Le Gala virtuel AIChE 2020 a permis de recueillir environ 550000 $ pour souscrire à des programmes visant à attirer et à retenir des étudiants issus de segments sous-représentés de la population vers les professions des STIM.

Le gala annuel soutient les priorités de transformation de la Fondation AIChE et sa campagne Faire un monde de bien, qui se concentre sur l’avancement du génie chimique et la mise à profit de cette expertise pour le bien de la société. À ce jour, la campagne a permis de recueillir plus de 26 millions de dollars pour atteindre ces objectifs.

Les chaises du dîner du Gala virtuel 2020 étaient Erin Kane, présidente et chef de la direction, AdvanSix Inc; Paul G. Parker, vice-président principal, stratégie et développement d’entreprise, Thermo Fisher Scientific; Daryl Roberts, directeur des opérations et de l’ingénierie, DuPont; John Televantos, associé principal, Arsenal Capital Partners; et Michael P. Thien, vice-président principal, Merck & Company. Inc.

Pour plus d’informations sur le Gala virtuel 2020 de l’AIChE, ses lauréats et ses supporters, visitez www.aiche.org/gala.

