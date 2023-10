BOARDMAN, Ohio (WKBN) — Dimanche est la Journée mondiale de l’AVC, et l’American Heart Association affirme qu’il est important de connaître les signes, car cela peut être une question de vie ou de mort.

Un accident vasculaire cérébral peut arriver à n’importe qui. En fait, l’American Heart Association affirme qu’environ 1 adulte sur 4 de plus de 25 ans sera victime d’un accident vasculaire cérébral au cours de sa vie. Les médecins disent qu’il est essentiel que tout le monde connaisse les signes les plus courants d’un accident vasculaire cérébral. Ils sont connus comme les signes rapides.





F – est pour le visage tombant. Un côté du visage s’affaisse-t-il ou est-il engourdi ? Demandez à la personne de sourire. Le sourire de la personne est-il irrégulier ?

A – correspond à la faiblesse du bras.

S – est pour la parole. La personne a-t-elle du mal à comprendre ou a-t-elle du mal à s’exprimer ?

T – indique qu’il est temps d’appeler le 911. Si vous ou quelqu’un d’autre présentez ces symptômes, il s’agit d’une urgence qui nécessitera un traitement immédiat.

«Souvent, d’autres personnes le remarquent avant que le patient ne le remarque lui-même. Je pense qu’il est essentiel de l’identifier tôt, car si vous souhaitez traiter l’AVC de la meilleure façon possible, vous devez obtenir des soins médicaux immédiats pour le patient », a déclaré le Dr Justin Dunn, cardiologue et bénévole de l’AHA. “Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez dire : ‘Laissez-moi appeler mon médecin demain matin.'”

Le Dr Dunn a déclaré qu’il existe des médicaments qui peuvent aider à briser le caillot sanguin à l’origine de l’accident vasculaire cérébral, ou qu’il existe des procédures médicales qui peuvent extraire les caillots du cerveau. Ces méthodes sont plus efficaces et obtiennent les meilleurs résultats lorsque le patient peut être vu immédiatement.

L’AHA a déclaré que les accidents vasculaires cérébraux peuvent être évités. Ils disent connaître les signes et les facteurs de risque. Même si tout le monde peut être victime d’un accident vasculaire cérébral, certaines personnes sont plus à risque que d’autres.

Les médecins disent qu’il est important de connaître vos chiffres, comme la tension artérielle et le taux de cholestérol. Les personnes souffrant d’hypertension artérielle ou de cholestérol courent un risque plus élevé. De plus, les personnes diabétiques peuvent être à risque.

L’AHA affirme qu’un survivant d’un AVC sur quatre sera victime d’un autre AVC. Les médecins disent que pour la plupart des gens, faire des choix de vie sains réduira les risques d’accident vasculaire cérébral.

« L’American Heart Association et l’American Stroke Association encouragent vraiment les patients à comprendre quels sont leurs facteurs de risque. Cela signifie que consulter votre médecin, connaître votre tension artérielle et savoir si vous avez un taux de cholestérol élevé », a déclaré le Dr Dunn. “Ces choses sont parfois des choses que nous ne ressentons pas, nous devons donc être conscients qu’il est très important de les faire vérifier fréquemment et auprès d’un médecin en qui nous avons confiance.”