L’American Climate Corps mettra des milliers de jeunes au travail dans des emplois verts

L’administration Biden a dévoilé mercredi l’American Climate Corps, un programme de service public et de formation de la main-d’œuvre destiné à préparer les jeunes à des emplois dans les domaines des énergies propres, de la résilience climatique et de la conservation de l’environnement.

Plus de 20 000 recrues devraient être inscrites au cours de la première année de l’initiative. Ils seront affectés à un large éventail de projets, notamment la gestion des forêts, la restauration des zones humides côtières et la mise en œuvre d’infrastructures d’énergie propre.

« Nous ouvrons des voies vers des carrières bien rémunérées, des vies d’implication dans le travail visant à rendre nos communautés plus justes, plus durables et plus résilientes », a déclaré mardi Ali Zaidi, conseiller en politique climatique de la Maison Blanche, lors d’un point de presse. Rapporté par NPR.

Le programme est calqué sur le Corps civil de conservationun programme du New Deal qui a mis des millions de jeunes hommes au travail pendant la Grande Dépression, en restaurant les terres publiques et en construisant des parcs nationaux.

La Californie, le Colorado, le Maine, le Michigan et Washington disposent déjà de programmes Climate Corps au niveau des États, tandis que l’Arizona, le Maryland, le Minnesota, la Caroline du Nord et l’Utah ont annoncé les leurs mercredi.

Le président Joe Biden a lancé pour la première fois l’idée d’un programme au niveau fédéral au cours de sa première semaine au pouvoir, en publiant un décret qui appelait à un plan pour « mobiliser la prochaine génération de travailleurs de la conservation et de la résilience ».

Les personnes intéressées à s’inscrire ou à en savoir plus sur l’American Climate Corps peuvent visiter whitehouse.gov/climatecorps. Un site de recrutement dédié verra le jour dans les prochains mois, a indiqué la Maison Blanche.