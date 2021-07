L’American Booksellers Association s’excuse d’avoir distribué un « livre anti-trans » — RT USA News

L’American Booksellers Association s’est excusée d’avoir distribué un livre critiquant la transition de genre pour les jeunes filles, qualifiant le livre d’« anti-trans » et sa distribution d’« incident grave et violent ».

« Un livre anti-trans a été inclus dans notre envoi de juillet aux membres. Il s’agit d’un incident grave et violent qui va à l’encontre des politiques, des valeurs et de tout ce que nous croyons et soutenons d’ABA. C’est inexcusable », a déclaré l’association dans un communiqué mercredi.

s’excusant auprès de son « les membres trans et à la communauté trans pour ce terrible incident et la douleur que nous leur avons causée », l’ABA a dit que « les excuses ne suffisent pas » et qu’il ferait plusieurs pas au cours des prochaines semaines « pour remédier au tort que nous avons causé ».

Bien que l’ABA n’ait pas nommé le livre en question, il semblait faire référence à « Irreversible Damage : The Transgender Craze Seducing Our Daughters » d’Abigail Shrier, qui a été envoyé aux librairies membres dans la « White Box » promotionnelle du groupe en juillet.

Publié par la maison d’édition conservatrice Regnery en juin, Irreversible Damage – un best-seller d’Amazon – documente le « engouement pour les trans » et « comment pouvez-vous vacciner votre enfant contre cela ? » Le livre documente également plusieurs cas de femmes qui sont devenues des hommes qui maintenant « regret amèrement » la décision.

La controverse sur l’inclusion du livre dans la White Box a éclaté pour la première fois mercredi après une autoproclamée « coquine butch » libraire s’est plaint à l’ABA sur Twitter et a demandé, « Savez-vous ce que vous ressentez en tant que libraire trans et acheteur de livres ? »

@ABAbook Je bouillonne. J’étais ravi d’ouvrir notre boîte blanche de juillet, puis le premier livre que j’ai sorti est « Dégâts irréversibles ». Savez-vous ce que vous ressentez en tant que libraire trans et acheteur de livres ? Ce n’est même pas un nouveau titre, donc ça m’a vraiment pris dans le ventre. Faire mieux. pic.twitter.com/VYb1ZKrv9A – Casey (@CaseyBookEater) 14 juillet 2021





Malgré ses excuses, l’ABA a continué d’être critiquée sur les réseaux sociaux par certains utilisateurs qui ont affirmé que l’association devrait faire plus pour se racheter.

Un utilisateur transgenre des médias sociaux appelé sur l’ABA à « récupérer physiquement chaque copie expédiée », dire à ses clients qu’il « ne leur sera pas expédié tant que les livres ne seront pas récupérés », et « remplacer chaque personne de votre comité de sélection par une personne trans. »

Le commentateur a également dit à l’association de « engagez-vous à envoyer un livre pro trans avec chaque commande pour les 5 prochaines années » et à « tirer tous les acteurs de la décision et leurs managers », tandis qu’une autre personne tweeté, « Ce n’est pas arrivé par accident, c’était délibéré et calculé. »

D’autres ont protesté contre l’ABA pour s’être excusé, accusant l’association de « ramper » à une minorité vocale et se soumettant à la censure.

« Si l’American Booksellers Association s’est livrée à un acte de ‘violence’ de masse contre des personnes vulnérables – comme ils disent l’avoir fait – ne devraient-elles pas se transformer en police ? interrogé journaliste Glenn Greenwald, tandis que l’animateur de podcast Colin Moriarty commenté, « Je suis content d’avoir acheté ce livre avant que vous et vos copains autoritaires finissiez par avoir tous les exemplaires brûlés avec le reste de Bad Think. »

L’incident de mercredi était la deuxième controverse de l’ABA ce mois-ci seulement. La semaine dernière, l’association s’est excusé après avoir mis la mauvaise couverture sur un livre intitulé Blackout par plusieurs auteurs noirs, qui figurait sur la liste des best-sellers indépendants. Bien qu’il n’ait pas précisé quelle couverture il a utilisée par erreur, la commentatrice conservatrice noire Candace Owens a également publié un livre intitulé Blackout. L’ABA a présenté ses excuses pour « le racisme et les conséquences de notre erreur ».





