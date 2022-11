L’Américaine Yeon-Su Kim est morte après avoir fait du kayak de mer au Mexique ; mari disparu

Après des jours d’efforts de recherche et de sauvetage, Yeon-Su Kim, une Américaine qui avait été perdue en mer dans le golfe de Californie avec son mari, a été confirmée morte, a déclaré dimanche le président de la Northern Arizona University dans un communiqué.

Allen, un agent immobilier, et Kim, directeur exécutif de l’école forestière de la Northern Arizona University à Flagstaff, s’est rendu au Mexique pour le long week-end de vacances avec leur fille adolescente, a déclaré Aumack.

“Des vents très forts se sont levés”, selon les informations vérifiées Page GoFundMe créée par Aumack pour faciliter l’effort de recherche. Allen a ramené sa fille à terre – on ne sait pas s’il l’a ramenée à la rame ou a nagé avec elle – puis est retourné aider sa femme.

L’agence des services d’urgence de l’État de Sonora a publié une photo du couple disparu sur son Compte Twitter samedi après-midi et a déclaré qu’il coordonnait les recherches terrestres, maritimes et aériennes avec la marine et les autorités municipales.