L’Américaine Macario dit qu’elle ne sera pas en forme pour la Coupe du monde féminine

L’attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Catarina Macario, a annoncé qu’elle ne se remettrait pas à temps d’une blessure au ligament croisé antérieur pour participer à la Coupe du monde féminine cet été.

Macario, 23 ans, n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé lors du dernier match du club français de Lyon la saison dernière il y a près d’un an.

Bien qu’elle ait repris l’entraînement, la fin de la saison de Lyon samedi la laissera incapable d’obtenir des minutes de compétition avant que l’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski, n’annonce sa composition pour la Coupe du monde d’ici le 10 juillet. Le tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande devrait commencer le Le 20 juillet, les États-Unis jouent leur match d’ouverture contre le Vietnam un jour plus tard.

« Bien que je sois excité et super optimiste quant à mon avenir en tant que footballeur, je suis triste de partager que je ne serai pas physiquement prêt pour la sélection dans notre équipe américaine pour la Coupe du monde », Macario posté sur les réseaux sociaux.

« Le désir de retourner jouer pour mon pays a motivé mon entraînement et alimenté ma vie quotidienne. Cependant, ce qui est le plus important en ce moment, c’est ma santé mentale et être en forme et prêt pour ma prochaine saison en club.

« Je suis éternellement reconnaissant à l’hôpital d’orthopédie et de médecine sportive Aspetar de m’avoir toujours soutenu et guidé dans ma rééducation. Et à US Soccer et Vlatko Andonovski d’avoir donné la priorité à ma santé à long terme par rapport à toute ambition individuelle et collective.

« J’encouragerai durement mes coéquipiers à la Coupe du monde, et j’ai hâte de me consacrer à me battre pour gagner une place pour ce que j’espère être un long avenir dans l’équipe nationale américaine. »

Macario, qui a été lié à un transfert à la WSL de Chelsea, a huit buts et deux passes décisives en 17 apparitions pour les États-Unis et a été une figure clé de l’équipe. Elle a été nommée MVP de la SheBelieves Cup en février après avoir marqué deux buts lors du dernier match de l’équipe contre l’Islande.

L’absence de Macario est un nouveau coup dur pour les États-Unis, qui visent un troisième titre consécutif en Coupe du monde, après l’attaquant Mallory Swanson qui s’est déchiré le tendon rotulien le mois dernier.