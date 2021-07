L’Américaine Katie Zaferes remporte le bronze à Tokyo

TOYKO – En compétition par mauvais temps, Katie Zaferes a remarqué un arc-en-ciel dans le ciel de Tokyo et savait que c’était son ange gardien.

« J’ai vu un arc-en-ciel pendant la course et je me suis dit ‘Hey papa’ », a déclaré Zaferes après le triathlon féminin.

Le père de Zaferes, Bill Hursey, est décédé en avril. Mais l’esprit de son père la guide au quotidien.

« Il est avec moi d’une manière différente et nous allons le faire ensemble, alors que je lui demande ses conseils, sa force et sa joie pour la route à venir », a déclaré Zaferes, sur la page officielle de Team USA. « Parce que mon père me l’a rappelé avant chaque course, tout ce que j’avais à faire était de« courir dur, mais surtout de m’amuser ». C’est donc ce que je vais faire. »

C’est exactement ce que Zaferes a fait dans des conditions pluvieuses mardi matin au parc marin d’Odaiba à Tokyo.

Le triathlète américain a terminé troisième avec un temps de 1:57:03.

Flora Duffy des Bermudes a remporté la médaille d’or avec un temps de 1:55:36. L’or de Duffy est la première médaille d’or olympique des Bermudes dans n’importe quel sport et sa deuxième médaille olympique en tout genre. Georgia Taylor-Brown, de Grande-Bretagne, s’est classée deuxième en franchissant la ligne d’arrivée à 1:56:50.

Duffy, Taylor-Brown et Zaferes étaient en tête du peloton pendant la majeure partie de la course. Zaferes était même en tête après la phase de vélo et lors de la deuxième transition.

Zaferes a finalement été dépassé par Duffy et Taylor-Brown, mais remporter une médaille olympique était exactement ce que l’Américain avait espéré réaliser.

« C’est tellement bon », a déclaré Zaferes après avoir remporté le bronze. «Être capable d’exécuter aujourd’hui et de courir vraiment comme moi (ça fait du bien). Je sais qu’il y a tellement de gens qui m’ont soutenu pendant une période vraiment, vraiment difficile. Toute mon équipe m’a fait venir ici aujourd’hui. Je suis tellement heureux.

Souriant d’en haut, Zaferes sait que son père est heureux aussi.

« Il aurait pleuré », a déclaré Zaferes à propos de son défunt père. « Je sais qu’il aurait été si fier et si heureux. »