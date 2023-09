L’Américaine Julie Ertz annonce sa retraite du football

Les États-Unis, double vainqueur de la Coupe du monde et star de l’Angel City FC, Julie Ertz, officiellement a annoncé sa retraite du jeu international et en club jeudi.

« Avec une immense émotion et un traitement intense, j’ai décidé qu’il était temps de raccrocher les bottes », a déclaré Ertz sur sa publication sur les réseaux sociaux. « J’ai eu la chance de rencontrer et de m’entraîner avec certaines des femmes les meilleures et les plus inspirantes que j’ai jamais côtoyées, et j’ai découvert différentes cultures tout en parcourant le monde pour concourir au plus haut niveau.

« J’ai donné tout ce que j’avais pour le sport que j’aime. Avec cela, je peux repartir sans regrets car même si j’ai donné chaque once de moi-même au football, le football m’a donné encore plus, et pour cela je serai toujours reconnaissant. »

Ertz faisait partie d’une défense de l’USWNT lors de la Coupe du monde féminine 2023. Après la chute de l’USWNT face à la Suède en huitièmes de finale aux tirs au but, Ertz a indiqué que ce match serait son dernier pour les États-Unis.

Elle termine sa carrière internationale avec 122 apparitions pour les États-Unis, marquant 20 buts. Ertz faisait partie de deux équipes vainqueurs de la Coupe du monde en 2015 et 2019.

Ertz a fait un retour sensationnel au football professionnel plus tôt cette année après avoir donné naissance à son fils, Madden, en août dernier. Elle a d’abord porté les couleurs des États-Unis lors de deux matches amicaux contre l’Irlande en avril, et a signé peu de temps après avec Angel City, du côté de la NWSL, en avril 2023 pour la deuxième saison du club. Elle a ensuite fait suffisamment de progrès pour être nommée sur la liste américaine de la Coupe du monde en juin.

« Julie a laissé à jamais une marque positive sur Angel City, et nous sommes vraiment honorés de la considérer comme l’une de nos premières anciennes élèves », La cofondatrice et présidente de l’ACFC, Julie Uhrman, a déclaré :. « Le temps n’est pas la seule mesure de l’influence ; ce qui compte, c’est l’engagement de chacun à soutenir son équipe et sa communauté pendant son mandat. »

Ertz, 31 ans, a fait ses débuts à l’USWNT en 2013 et sa carrière à l’USWNT a duré 10 ans. Lors de ses 122 sélections, l’USWNT avait un bilan de 100-17-5. Ertz a disputé 17 matches de Coupe du monde, tous titulaires, au cours desquels l’USWNT a récolté 13 victoires et quatre nuls tout en gardant 11 cages inviolées.

« Au fur et à mesure que je vieillis et que je suis devenue maman, il est clair que les sacrifices de temps loin de ma famille ne semblent plus réalisables avec autant de facteurs en jeu », a déclaré Ertz. « Ces filles m’ont fait un cadeau que je ne pourrai jamais rembourser et j’ai pu vivre un rêve que je souhaite à tout le monde : tomber amoureux d’un sport que vous avez pratiqué toute votre vie et pouvoir le partager avec votre fils.

« Représenter ce pays au sein de l’équipe nationale a été le plus grand honneur. Jouer pour l’USWNT signifie que vous recherchez la grandeur chaque jour tout en portant l’écusson. J’espère avoir pu laisser un impact qui reflète cela. »