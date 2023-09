L’Américaine Julie Ertz à la retraite : « Pas parce que maman ne sait pas jouer »

La défenseure de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Julie Ertz, a déclaré que sa retraite imminente n’était pas due au fait qu’elle ne pouvait plus jouer au plus haut niveau, mais que ses priorités s’étaient davantage tournées vers sa famille.

Ertz jouera une dernière fois pour l’USWNT jeudi, lorsque les États-Unis affronteront l’Afrique du Sud lors d’un match amical au stade TQL de Cincinnati. Elle terminera avec 123 apparitions pour les États-Unis et cherchera à ajouter à son total de 20 buts internationaux.

Ertz avait déclaré après l’élimination des Américains en Coupe du monde face à la Suède que ce match serait son dernier sous le maillot américain. Elle a ensuite légèrement changé d’avis et a joué une dernière fois pour les États-Unis. Mais même avec les Jeux olympiques qui devraient avoir lieu dans 10 mois, Ertz a estimé que le moment était venu de s’éloigner du football professionnel.

« Il y a toujours une prochaine opportunité, et pendant toute votre carrière d’athlète, vous vous dites : ‘Je ne veux rien regretter' », a-t-elle déclaré aux journalistes mercredi.

« Et je pense que quand j’arrive à un point où je peux me choisir, quand je peux m’éloigner… Je sens que je peux m’éloigner et me dire : ‘Ce n’est pas parce que maman ne peut pas jouer. Maman peut jouer.’ elle vient de s’adapter [her] priorités. Et je pense que cela vient juste avec l’âge et j’ai l’impression d’avoir eu la chance d’avoir la carrière que j’ai eue. »

Elle a ajouté : « Je pense que le temps passé avec ma famille est tout simplement irremplaçable, surtout là où [son] Madden est et son âge. »

Julie Ertz a fait ses débuts pour l’USWNT en 2013. Richard Callis/ISI Photos/Getty Images

Ertz sera considéré comme l’un des meilleurs joueurs défensifs à avoir jamais participé à l’USWNT. Elle a été déployée comme défenseur central de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde 2015. Mais lorsque les besoins de l’équipe ont changé avant le tournoi de 2019, elle a occupé un rôle de milieu de terrain et a joué un rôle déterminant dans la défense du titre des États-Unis.

Ertz a fait un retour sensationnel aux États-Unis plus tôt cette année, huit mois seulement après avoir donné naissance à Madden, et a été l’une des rares joueuses américaines à bien se montrer lors de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, menant une ligne arrière qui n’a encaissé qu’un seul but. tout le tournoi.

Ce niveau de performance sera difficile à remplacer, même si elle repart avec la gratitude et la compréhension du programme.

« C’est difficile de dire au revoir, mais c’est aussi un « bon » dur », a déclaré la manager par intérim américaine Twila Kilgore. « Nous savons ce que nous perdons, mais [it’s] C’est bien parce que nous savons à quel point Julie est heureuse de sa carrière, à quel point nous sommes tous heureux de sa carrière, mais aussi à quel point elle est heureuse de la prochaine phase de sa vie dans laquelle elle s’engage. »

Aussi satisfaite qu’Ertz soit de sa décision, il y a des choses qui lui manqueront, même au-delà des jeux auxquels elle joue.

« J’adore l’environnement du football féminin », a-t-elle déclaré. « J’adore me lever, concourir et toutes les plaisanteries qui se produisent lors des entraînements et des matchs. Donc, évidemment, vous allez manquer le jour du match. Vous allez » Listez tout ça. J’ai l’impression qu’à ce stade, quand vous réfléchissez à tout, vous allez tout manquer. Mais je pense que le simple fait de concourir et de gagner est probablement ce qui va me manquer le plus. «

Ertz a ajouté que la performance de l’équipe à la Coupe du monde était « décevante », mais qu’elle s’attend pleinement à ce que l’USWNT rebondisse. Lorsque les États-Unis ont quitté les Jeux olympiques de 2016 en quarts de finale, l’équipe a rebondi pour remporter la Coupe du monde 2019.

« Il s’agit vraiment de savoir comment tirer des leçons de cela », a-t-elle déclaré, faisant référence à la Coupe du monde 2023. « Et je sais qu’il y en avait évidemment beaucoup [of] première fois à la Coupe du Monde, et je suis impatient de voir leur retour. »

Ertz avait une philosophie simple sur la manière dont ce rétablissement serait réalisé.

« La façon de revenir au sommet, c’est de gagner », a-t-elle déclaré. « C’est donc un tas de choses. J’ai l’impression que c’est tellement évident. Je pourrais m’asseoir ici et me dire, eh bien, ceci et cela. En fin de compte, vous devez marquer des buts, vous devez les ramener dans le match. net et tu ne peux pas trouver d’excuses. »