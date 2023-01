L’Américaine Coco Gauff atteint les demi-finales de l’ASB Classic

La tête de série Coco Gauff a battu Zhu Lin de Chine 6-3, 6-2 pour atteindre les demi-finales de l’ASB Tennis Classic dans un tournoi qui a été marqué par un temps maussade et diminué par le déclin de la puissance des étoiles.

Venus Williams, la deuxième tête de série Sloane Stephens et l’ancienne championne de l’US Open Emma Raducanu ont toutes été battues au deuxième tour et pour la troisième journée consécutive, les matchs ont été déplacés à l’intérieur vendredi à cause de la pluie et joués sans spectateurs.

Une autre tête de série, l’ancienne finaliste de l’US Open, troisième tête de série, Leylah Fernandez, a été battue 6-4, 6-2 vendredi par la qualifiée belge Ysaline Bonaventure.

Gauff méritait un public pour son impressionnante victoire sur Zhu qu’elle a remportée en seulement 76 minutes et qui lui a valu une neuvième demi-finale de sa carrière. L’Américain n’a pas perdu un set lors du tournoi.

Zhu a affronté les Américains à chaque tour du tournoi jusqu’à présent, battant Madison Brengle au premier tour et Williams en trois sets au deuxième tour jeudi.

Mais Gauff était en pleine forme vendredi. Elle a servi huit as, remporté 89% des points de premier service et n’a pas fait face à un point de break, convertissant trois des 13 chances de break sur le service de Zhu.

“C’était un très bon match pour moi”, a déclaré Gauff. “A chaque match, je m’améliore et c’est ce que j’aime voir. Ce n’est évidemment pas une joueuse facile, battant Vénus hier et elle avait probablement beaucoup d’élan. Mais j’étais content d’avoir pu rester concentré.

Gauff s’est mieux adapté que la plupart aux courts intérieurs qui, selon les joueurs, sont plus rapides et plus lisses que ceux à l’extérieur. Son jeu ne semblait pas affecté et elle a joué ses coups de fond avec confiance.

Mais Gauff a raté la foule.

“Ce ne sont pas les conditions idéales pour jouer, pas de fans et je suis triste qu’ils ne puissent pas voir les matchs”, a-t-elle déclaré. “Mais en fin de compte, c’est le tennis et je suis content d’être sur le court.”

Le point de vue de Gauff contraste avec celui de Raducanu, qui a blâmé les courts intérieurs pour la blessure à la cheville qu’elle a subie lors de son match de deuxième tour jeudi.

Raducanu, qui a battu Fernandez lors de la finale de l’US Open 2021, a déclaré que les courts étaient trop glissants. Elle s’est roulé la cheville gauche dans le deuxième set de son match contre la qualifiée slovaque Viktoria Kuzmova et n’a pas pu continuer.

Kuzmova a tiré sa révérence vendredi après une défaite de 6-3 et 6-2 face à Danka Kovinic, septième tête de série.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)