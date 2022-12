L’Américain Yunus Musah sur le radar de l’Inter Milan

Alors qu’il ne reste qu’un mois avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Musah des États-Unis sur le radar de l’Inter Milan

Milieu de terrain des États-Unis Yunous Musah suscite l’intérêt de l’Internazionale suite à sa série de performances en Coupe du monde, selon Gazzetta dello Sport.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Programme

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Le milieu de terrain des États-Unis et de Valence a attiré l’attention de l’équipe de Serie A avec son jeu au Qatar, et l’Inter serait intéressé par un éventuel accord de prêt à partir de janvier qui inclurait une clause d’option permanente pour la saison prochaine.

2 Connexe

La Nerazzurri cherchent à continuer à acquérir de jeunes joueurs pour l’avenir, et ils pensent que Musah pourrait former une base solide dans un milieu de terrain qui comprend une autre perspective prometteuse à 20 ans Kristjan Asllani.

Musah était un artiste hors pair pour les États-Unis lors de la Coupe du monde, où il a débuté dans les quatre matches de l’équipe du manager Gregg Berhalter, et il semble que cela ait vu des prétendants commencer à émerger pour sa signature. Le joueur de 20 ans, qui a grandi en Angleterre et faisait partie de l’académie d’Arsenal, a également suscité l’intérêt des équipes de Premier League.

Il a fait 11 apparitions en Liga pour Los Che cette saison.

La brillante Coupe du monde de Yunus Musah avec les États-Unis le rapproche d’un grand pas en avant. Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Jude BellinghamLes représentants du Real Madrid ont déclaré que Liverpool était le favori dans la bataille pour le signer, selon Image. Les performances du milieu de terrain de 19 ans à la Coupe du monde pour l’Angleterre ont vu l’intérêt pour lui grandir, mais la dernière en date indique que c’est l’équipe de Jurgen Klopp qui a la priorité. Des rapports récents suggèrent que le Borussia Dortmund évalue son transfert à un montant pouvant atteindre 150 millions d’euros.

– La course à signer Sofiane Amrabat se réchauffe avec plusieurs clubs désireux de la signature de la star marocaine, rapporte Marché du pied. Les représentants du milieu de terrain de la Fiorentina, 26 ans, auraient rencontré l’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, avec des plans pour une deuxième rencontre après la Coupe du monde. Il y a aussi l’intérêt de Tottenham Hotspur et de l’Inter Milan, qui surveillent de près sa situation avec le Alto.

– L’AS Rome est entrée en pourparlers avec les représentants de Memphis Depayrévèle sport. L’équipe de Jose Mourinho espère obtenir un transfert gratuit de l’attaquant international néerlandais de 28 ans, mais Barcelone recherche une offre d’une valeur de 2 millions d’euros. Depay n’a fait que deux départs en Liga cette saison, mais jusqu’à présent, il a marqué deux fois pour le Oranje à la Coupe du monde.

– L’AC Milan a refroidi son intérêt pour Hakim Ziyechselon Calciomercato. Le milieu de terrain offensif de 29 ans était une priorité cet été, mais le Rossoneri croient qu’ils n’ont pas le budget pour pouvoir le débarquer. Ziyech n’a fait qu’un seul départ pour Chelsea cette saison en Premier League, même si ses performances pour le Maroc à la Coupe du monde auraient pu attirer l’attention de prétendants potentiels en janvier.

– L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a donné le feu vert au club pour respecter la valorisation de l’attaquant de Palmeiras Endrickselon le Norme du soir. La partie brésilienne recevra un premier 61 millions d’euros de Los Blancos, avec 11 millions d’euros supplémentaires en compléments. Chelsea et le Paris Saint-Germain avaient été liés à l’intérêt pour le talent de 16 ans, mais il semble qu’il soit maintenant destiné à déménager à Madrid en 2024 à l’âge de 18 ans.