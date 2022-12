L’Américain Yunus Musah sur le radar de l’Inter Milan

Alors qu’il ne reste qu’un mois avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Musah des États-Unis sur le radar de l’Inter Milan

Milieu de terrain des États-Unis Yunous Musah suscite l’intérêt de l’Internazionale suite à sa série de belles performances en Coupe du monde, selon Gazzetta dello Sport.

Le milieu de terrain des États-Unis et de Valence a attiré l’attention de l’équipe de Serie A avec son jeu au Qatar, et l’Inter serait intéressé par un éventuel accord de prêt à partir de janvier qui inclurait une clause d’option permanente pour la saison prochaine.

La Nerazzurri cherchent à continuer d’acquérir de jeunes joueurs pour l’avenir et pensent que Musah pourrait constituer une base solide dans un milieu de terrain qui comprend une autre perspective prometteuse à 20 ans Kristjan Asllani.

Musah était un artiste hors pair pour les États-Unis lors de la Coupe du monde, où il a commencé les quatre matches pour le manager Gregg Berhalter, et il semble que cela ait vu des prétendants commencer à émerger pour sa signature. Le joueur de 20 ans, qui a grandi en Angleterre et faisait partie de l’académie d’Arsenal, a également suscité l’intérêt des équipes de Premier League.

Il a fait 11 apparitions en Liga pour Los Che cette saison.

09h17 GMT : Entraîneur de Wolverhampton Julen Lopetegui a confirmé que son club était intéressé par la signature d’une paire brésilienne Matheus Cunha et Felipe de l’Atletico Madrid dans la fenêtre de transfert de janvier.

“Nous avons de nombreuses options ouvertes”, Lopetegui a dit: “Pour le moment, nous n’avons rien de fermé. Si nous pouvons les terminer le plus tôt possible, mieux c’est. Cunha et Felipe sont des options pour signer sur le marché de janvier, ils sont à notre goût. L’important est de créer un bon groupe.”

Cunha, 23 ans, n’a pas réussi à marquer en 17 apparitions pour l’Atletico cette saison et l’attaquant a été placé sur la liste des transferts.

Le défenseur vétéran Felipe n’a fait que trois apparitions pour le Rojiblancos cette saison et souhaite partir à la recherche d’un temps de jeu régulier. Le joueur de 33 ans devient agent libre en juillet. et est une cible de Besiktas.

Cunha, qui a rejoint l’Atletico depuis le Hertha Berlin en août 2021 pour un transfert de 26 millions d’euros, est actuellement l’attaquant de cinquième choix de l’Atletico. Il est sous contrat avec l’Atletico jusqu’en juin 2026.

08h53 GMT : Le directeur sportif de Barcelone, Jordi Cruyff, estime qu’il est “presque impossible” que le club puisse recruter des joueurs lors de la fenêtre de transfert de janvier en raison des règles de fair-play financier.

“Le président l’a dit publiquement, oui, que c’est presque impossible”, a-t-il ajouté. Cruyff a dit. “Ce n’est pas simplement qu’un joueur part et qu’un autre entre, j’aimerais que ce soit comme ça mais ce n’est pas comme ça. C’est un sujet qui doit être étudié, le marché commence dans environ un mois. Il est évident que dans notre domaine vous avez toujours un plan A, B, C, D préparé selon ce qui est possible ou non, mais si ce n’est pas possible, alors pour continuer avec ce que nous avons, au final il y a 17 joueurs de la Coupe du monde et cela signifie que l’équipe C’est bien.”

Cruyff, quant à lui, a exclu de mettre Memphis Depay sur la liste des transferts en janvier. L’attaquant néerlandais devient agent libre l’été prochain et n’a pas signé de nouveau contrat avec l’équipe catalane.

“En fin de compte, nous devons également penser à [Barca forward Robert] Lewandowski a une interdiction de trois matches”, a déclaré Cruyff. “Si un joueur du Barça part pour en amener un autre, vous pouvez l’envisager. Mais si cela ne vous donne pas non plus le “fair-play”, alors pourquoi [would you do it]? Cela n’a aucun sens. Aujourd’hui on ne pense pas aux départs mais à avoir une équipe compétitive pour le second tour… et Memphis, s’il se remet d’une blessure, et qu’il le montre en équipe nationale, c’est un joueur qui peut beaucoup aider dans n’importe quel club dans lequel il se trouve.”

Cruyff a également parlé de Frenkie de Jong, qui a refusé un transfert de 85 millions d’euros à Manchester United cet été. Le Barça avait tenté de décharger le milieu de terrain sur United pour équilibrer ses comptes, une décision qui n’a pas été bien accueillie par l’international néerlandais.

“De toute évidence, quand il y a des négociations, tout le monde n’est pas content, cela fait partie du jeu”, a ajouté Cruyff. “La réalité est qu’il est ici, il a été respecté. Il est aimé, et le joueur a eu de nombreuses minutes et a fini par être titularisé avant d’aller à la Coupe du monde, ce qui signifie aussi que le club tourne la page. Tant que nous sommes tous ici, nous voulons que les choses se passent le mieux possible. Même plus chaque joueur joue bien, plus c’est bénéfique pour le club et pour l’entraîneur.”

08h00 GMT : Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré qu’il “ne cacherait pas” l’intérêt du club pour Jude Bellingham et ajouté qu’il serait plus difficile de signer Cristiano Ronaldo.

Bellingham du Borussia Dortmund a été l’un des joueurs clés de la course de l’Angleterre aux quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar. Le mois dernier, des sources ont déclaré à ESPN que Liverpool menait la chasse à Bellingham malgré que Chelsea, Manchester United, Manchester City et le Real Madrid suivent également le joueur de 19 ans. Le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré que le milieu de terrain pouvait partir pendant la fenêtre de transfert estivale, et Al-Khelaifi a déclaré qu’il serait intéressé à le signer.

“Quel joueur. Honnêtement, l’Angleterre a de la chance de l’avoir … et c’est l’un des meilleurs joueurs du tournoi”, a-t-il déclaré à Sky News. “Incroyable et vous voyez sa première Coupe du monde – calme et détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte qu’il soit dans son club et, respect si nous voulons lui parler, nous parlons au club d’abord.”

Al-Khelaifi a également minimisé toutes les chances que le capitaine portugais Ronaldo rejoigne Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar dans la capitale française. Ronaldo est un agent libre après avoir mutuellement accepté de résilier son contrat avec United en novembre à la suite d’une interview controversée avant la Coupe du monde.

“Les trois joueurs que nous avons [Messi, Neymar and Mbappe]c’est très difficile, mais je lui souhaite le meilleur”, a ajouté Al-Khelaifi. “Il est fantastique et c’est toujours un joueur incroyable.”

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Jude BellinghamLes représentants du Real Madrid ont déclaré que Liverpool était le favori dans la bataille pour le signer, selon Image. Les performances du milieu de terrain de 19 ans à la Coupe du monde pour l’Angleterre ont vu l’intérêt pour lui grandir, mais le rapport indique que c’est l’équipe de Jurgen Klopp qui a la priorité. Des rapports récents suggèrent que le Borussia Dortmund évalue son transfert à un montant pouvant atteindre 150 millions d’euros.

– La course à signer Sofiane Amrabat se réchauffe avec plusieurs clubs désireux de la signature de la star marocaine, rapporte Marché du pied. Les représentants du milieu de terrain de la Fiorentina, 26 ans, auraient rencontré l’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, avec des plans pour une deuxième rencontre après la Coupe du monde. Il y a aussi l’intérêt de Tottenham Hotspur et de l’Inter Milan, qui surveillent de près sa situation.

– L’AS Rome est entrée en pourparlers avec les représentants de Memphis Depayrévèle sport. L’équipe de Jose Mourinho espère faire atterrir l’attaquant international néerlandais de 28 ans sur un transfert gratuit, mais Barcelone recherche des frais d’une valeur de 2 millions d’euros. Depay n’a fait que deux départs en Liga cette saison, mais jusqu’à présent, il a marqué deux fois pour le Oranje à la Coupe du monde.

– L’AC Milan a refroidi son intérêt pour Hakim Ziyechselon Calciomercato. Le milieu de terrain offensif de 29 ans était une priorité cet été, mais le Rossoneri croient qu’ils n’ont pas le budget pour pouvoir le débarquer. Ziyech n’a fait qu’un seul départ pour Chelsea cette saison en Premier League, bien que ses performances pour le Maroc à la Coupe du monde aient attiré l’attention de prétendants potentiels en janvier.

– L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a donné le feu vert au club pour respecter la valorisation de l’attaquant de Palmeiras Endrickselon le Norme du soir. La partie brésilienne recevra un premier 61 millions d’euros de Los Blancos, avec 11 millions d’euros supplémentaires en compléments. Chelsea et le Paris Saint-Germain avaient été liés au talent de 16 ans, mais il semble qu’il soit maintenant destiné à déménager à Madrid en 2024 à l’âge de 18 ans.