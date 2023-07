L’ailier américain Tim Weah a beaucoup à faire après avoir rejoint la Juventus depuis Lille.

Non seulement il est le fils de l’un des meilleurs joueurs à avoir exercé son métier dans le football italien – l’ancien joueur de l’année de la FIFA et actuel président libérien George Weah – mais le joueur de 23 ans devra remplacer Juan Cuadrado.

L’international colombien a signé mercredi un contrat d’un an avec l’Inter Milan après huit saisons à la Juventus.

« C’est définitivement une responsabilité, car ce qu’il a fait au club a été incroyable, je veux dire pour moi, c’est une légende », a déclaré Weah à propos de Cuadrado lors d’une conférence de presse jeudi. « Le simple fait de regarder chacun de ses mouvements, ses jeux et ce qu’il a fait pour le club a été formidable. Et, vous savez, je ne peux qu’être inspiré.

« Alors, vous savez, je prie juste Dieu et j’espère, vous savez, que je me mets au travail, que je travaille dur et … certainement de grosses chaussures à remplir. Mais je suis prêt à relever le défi. »

Tim Weah a été officiellement présenté jeudi comme nouveau joueur de la Juventus. Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Le père de Weah a également joué en Italie, pour l’AC Milan, mais a récemment déclaré au journal italien Gazzetta dello Sport qu’il aurait adoré jouer pour la Juventus.

Dans un accord conclu au début du mois, la Juventus versera à Lille 10,3 millions d’euros (maintenant 11,5 millions de dollars) pour Weah, plus jusqu’à 2,1 millions d’euros de bonus.

« Un choix très facile pour moi », a déclaré Weah. « Dès le moment où j’ai entendu qu’ils étaient intéressés, j’ai su que je voulais venir ici et je voulais créer ma propre histoire ici et faire partie de cette belle organisation.

« Depuis mon plus jeune âge, mon père a toujours soutenu la Juventus, donc je pense que c’était une telle coïncidence que, vous savez, cette opportunité se soit présentée. Et je suis tellement, tellement heureux et fier d’être ici. »

La mère de Weah a également joué un rôle important dans ses choix de football, l’ailier expliquant qu’elle est la raison pour laquelle il a choisi le maillot n°22.

« Le numéro 22 a une longue histoire. Tout d’abord, c’est mon anniversaire et le jour de ma naissance, le 22 février », a déclaré Weah. « Et puis 22 est le premier chiffre que ma mère m’a mis sur le dos.

« Alors je lui ai promis que … quel que soit le club pour lequel je joue, j’utiliserai toujours le 22 en son honneur. »

Weah pourrait être rejoint prochainement à la Juventus par l’un de ses anciens coéquipiers à Lille, avec le Bianconeri serait intéressé à signer l’attaquant canadien Jonathan David.

« Avec Jonathan David, c’est l’un de mes meilleurs amis au monde », a déclaré Weah. « Alors, tu sais, il m’a posé des questions et je lui ai dit que tu devrais venir ici et t’assurer que tu es prêt à travailler. »