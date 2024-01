L’Américain tranquille : les États-Unis dévoilent le design du pavillon pour l’Exposition universelle 2025

CNN

Lors de l’Exposition universelle de l’année prochaine, un grand carnaval mettant en valeur les réalisations de différentes nations, les États-Unis prévoient un événement particulièrement calme.

Alors que l’architecture des Expositions universelles, qui se tiennent désormais tous les cinq ans, est souvent axée sur le spectacle (pensez au « Crystal Palace » de Londres, en fonte et en verre, construit pour accueillir l’édition inaugurale de 1851), le pavillon ouvert et minimaliste conçu par la société américaine Trahan Les architectes de l’Expo 2025 à Osaka, au Japon, souhaitent vous attirer avec une subtilité et une tranquillité qui invitent à la réflexion.

“Il n’y a pas de jugement, il n’y a pas de seuil (à franchir) – tous sont invités dans un espace public”, a déclaré mercredi à CNN Trey Trahan, fondateur et PDG du cabinet d’architecture, peu avant le dévoilement du projet à la résidence de l’ambassadeur américain à Tokyo. .

Les Expositions universelles, ou Expositions universelles, comme on les appelle, ont célébré certaines des inventions majeures de leur époque, notamment la photographie stéréoscopique, le caoutchouc vulcanisé, la fermeture éclair, le moteur à combustion interne et IMAX. L’Exposition universelle de Chicago de 1893 a été le théâtre de l’une des rivalités les plus féroces de la science moderne : celle de Thomas Edison, Nikola Tesla et George Westinghouse, qui s’affrontaient chacun pour alimenter le monde en électricité.

Les expositions ont également créé certaines des architectures les plus médiatisées au monde. La Tour Eiffel a été construite pour l’Exposition universelle de Paris de 1889, la Space Needle de Seattle a été construite pour l’édition de 1962 et des parties de la Statue de la Liberté de New York ont ​​été exposées lors des foires de Philadelphie en 1876 et de Paris en 1878.

Rahm Emanuel, l’ambassadeur des États-Unis au Japon, a déclaré par courrier électronique à CNN que le pavillon américain à l’Expo 2025 d’Osaka sera « l’incarnation de l’esprit américain, célébrant l’innovation, l’ouverture et les échanges culturels mondiaux ». Il a qualifié l’événement de « rare opportunité » pour les pays de se réunir pour « partager des idées, unis par un objectif commun : construire un monde meilleur pour les générations futures ».

La conception de Trahan présente un espace extérieur allongé pris en sandwich entre deux bâtiments triangulaires. Les deux ailes de la structure seront reliées par un cube central qui semble flotter presque en apesanteur au-dessus du sol. De grands écrans LED surplombant la place centrale montreront des monuments américains, des parcs nationaux et d’autres « images emblématiques », selon un communiqué de presse de l’ambassade américaine à Tokyo.

Le pavillon a été commandé par le Département d’État américain en 2023 – à une époque où l’administration Biden tentait encore de remodeler la diplomatie américaine après quatre années de politique étrangère intérieure et protectionniste sous l’ancien président Donald Trump.

Trahan a décrit le pavillon comme une « invitation au monde » à se rassembler, à parler et à trouver des moyens significatifs de contribuer à la société, que ce soit par le biais de la durabilité, de l’éducation, de l’entrepreneuriat ou de l’exploration spatiale, a-t-il déclaré. Il accueillera des spectacles musicaux, des conférences et des événements culturels pendant les six mois de l’Expo, qui ouvrira ses portes en avril 2025, tandis qu’un jardin paysager permettra aux visiteurs d’explorer diverses plantes originaires des États-Unis.

En collaboration avec la société de gestion de projets événementiels ES Global, la conception sera en grande partie construite à partir de matériaux recyclés et est destinée à être démontée et réutilisée. L’acier, le tissu et les matériaux utilisés dans la ventilation et la plomberie proviennent de structures construites lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et seront réutilisés ultérieurement dans un autre projet, selon Trahan.

Répondant au thème de l’exposition de 2025, « concevoir la société future pour nos vies », l’architecture – et les expositions sur l’ingéniosité américaine qui y sont hébergées – sont censées être des « amorces de conversation » et ne « suggèrent en aucun cas que les États-Unis ont toutes les réponses », a déclaré Trahan.

Un café en plein air et une scène présenteront la culture américaine, avec des danseurs, des musiciens, des artistes, des conférenciers et des chefs qui représenteront différentes régions du pays.

BRC Imagination Arts, basée à Los Angeles, une société de planification et de conception expérientielle, développera quant à elle des expositions immersives permettant aux visiteurs de se voir numériquement en train d’étudier dans des universités américaines, de visiter le pays et d’explorer la Lune et l’espace.

Mais en plus de représenter les intérêts américains à l’étranger, la conception du pavillon s’inspire également de la nature, de la culture et de l’histoire du pays hôte de l’Expo. Inspiré par le « wabi-sabi », la philosophie japonaise qui consiste à voir la beauté dans l’imperfection, le design de l’entreprise célèbre la simplicité et accepte l’inévitabilité du changement, tandis que les murs incurvés sont un clin d’œil aux anciens ponts japonais et que l’espace ouvert invite les visiteurs à découvrir le climat d’Osaka. et la nature.

Basé à New York et à la Nouvelle-Orléans, Trahan Architects a créé des musées, des parcs urbains, des centres culturels et des stades à travers les États-Unis.

L’Expo 2025, qui marque la deuxième fois qu’Osaka accueille l’événement, devrait accueillir près de 30 millions de visiteurs.