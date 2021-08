L’Américain Suni Lee ajoute la médaille de bronze aux barres asymétriques

TOKYO — Suni Lee a désormais une médaille de toutes les couleurs.

Suni Lee a remporté une médaille de bronze aux barres asymétriques dimanche, terminant à 0,700 de la médaillée d’or, la Belge Nina Derwael. Cela s’ajoute à sa médaille d’or au concours multiple et à sa médaille d’argent dans la compétition par équipe.

Lee a encore une autre chance d’ajouter à sa collection de médailles, puisqu’elle s’est qualifiée pour la finale à la poutre de mardi.

Lee est l’un des meilleurs au monde aux barres asymétriques, avec une routine follement difficile et une routine légèrement moins folle-difficile. Mais ce qui rend ces deux routines si impressionnantes, c’est qu’elle relie les compétences entre elles, ne se donnant même pas la moindre pause pour réinitialiser ou rassembler son énergie avant de faire le prochain mouvement difficile.

Dimanche, cependant, elle a raté la plupart de ces connexions. Il était clair dès le début de sa routine qu’elle était juste un peu en retrait, et c’est suffisant pour tout chambouler. Sa routine s’est soldée par un score de difficulté de 6,2, six dixièmes de moins que sa routine la plus difficile – ce qu’elle a fait à la fois en finale par équipe et au concours multiple, soit dit en passant.

Lee souriait et riait après, et pourquoi ne le serait-elle pas ? Elle a déjà remporté le plus gros prix aux Jeux olympiques de Tokyo, devenant la cinquième femme américaine consécutive à remporter l’or du concours général.