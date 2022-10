L’Américain Steven Blesi a été tué dans le béguin de la foule de Séoul lors d’un voyage de rêve

Commentez cette histoire Commentaire

Depuis sa première année d’université, Steven Blesi rêvait de passer un semestre à l’étranger. La pandémie de coronavirus l’a retardé de deux ans. Mais cet automne, le natif de Marietta, Géorgie et junior de la Kennesaw State University a finalement eu sa chance. Ses parents l’ont emmené à l’aéroport d’Atlanta en août pour son voyage en Corée du Sud, les deux larmes aux yeux et Blesi ravi d’être en route. Ils ont pris des photos ensemble et ont demandé à l’un de lui de monter l’escalator, regardant en arrière avec un sourire.

Blesi n’était qu’à mi-chemin du semestre lorsque, selon sa famille, il est devenu l’une des plus de 150 personnes tuées alors qu’une célébration d’Halloween à Séoul devenait si serrée que beaucoup ne pouvaient plus respirer. Il avait 20 ans.

“C’était un extraverti, il était plein d’aventures”, a déclaré son père, Steve Blesi, dans une interview au Washington Post. “Et c’était sa première grande aventure.”

Au moins deux Américains sont morts dans l’afflux catastrophique de samedi, selon l’ambassade des États-Unis à Séoul. Le département d’État a refusé de nommer les deux, mais Blesi a été le premier à être identifié publiquement lorsque sa famille a partagé des informations sur sa mort sur les réseaux sociaux et avec des organes de presse. Plus tard dimanche, l’Université du Kentucky a annoncé qu’Anne Gieske, une jeune étudiante en soins infirmiers qui étudiait à l’étranger, était décédée.

Le plus jeune de deux frères qui étaient aussi les meilleurs amis, on se souvenait de Blesi comme d’un grand cœur, insouciant, prompt à défendre les autres. Son esprit aventureux était évident même dans l’enfance, a déclaré son père. “Vous savez, vous entrez dans un magasin, vous devriez lui mettre une laisse parce qu’il se contenterait de courir.”

Il aimait le basket-ball et ses animaux de compagnie – un gecko, des tortues et des bernard-l’ermite. Il est devenu Eagle Scout comme son frère, Joey, qui est plus âgé d’environ un an, et est allé à l’université dans l’espoir de travailler dans le commerce international.

Steven Blesi, originaire de Marietta, en Géorgie, et junior à l’Université d’État de Kennesaw, faisait partie des personnes tuées lors de la vague de foule d’Halloween à Séoul le 29 octobre. Il avait 20 ans. (Vidéo : Avec l’aimable autorisation de Steve Blesi)

Pendant son séjour en Corée du Sud, il est resté en contact avec sa famille via WhatsApp, en envoyant des photos et des vidéos de ses voyages. Une vidéo envoyée de l’île de Jeju s’est ouverte sur “Hey maman, hey papa, hey Joey”, et Steven souriant et saluant avant de montrer les vagues qui se déployaient devant lui. Ce week-end, il a envoyé un message à son père, disant qu’il avait terminé les mi-parcours et qu’il allait s’amuser avec des amis.

“J’ai juste dit:” Écoutez, soyez en sécurité. Je t’aime », a déclaré Steve Blesi. “Et ce fut le dernier texto entre nous.”

Lui et sa femme venaient de rentrer chez eux après avoir fait leurs courses samedi lorsque son frère a tendu la main : Avaient-ils vu ce qui s’était passé à Séoul ? Est-ce que Steven allait bien ?

Ils ont essayé de contacter leur fils, a déclaré Steve Blesi, « appelant constamment et appelant et appelant et appelant sans réponse ». Cela, a-t-il dit, “nous a fait peur”. Un policier a finalement décroché, affirmant que le téléphone portable avait été retrouvé et récupéré dans la région d’Itaewon, où la foule meurtrière s’est produite.

Pendant plusieurs heures angoissantes, les Blesis ont appelé l’ambassade des États-Unis et les contacts du programme d’études à l’étranger. Ils ont posté la photo de leur fils sur Twitter. Ils ont parlé à ses amis et ont découvert qu’il faisait partie de ceux qui ont décidé de rester dans la foule quand d’autres sont partis.

Ils espéraient qu’il pourrait être à l’hôpital. Au lieu de cela, ils ont reçu un appel confirmant le pire.

“Je n’aurais jamais pensé que quelque chose comme ça arriverait”, a déclaré Steve Blesi. « Je ne peux pas comprendre qu’ils n’aient pas contrôlé les foules. Je ne sais même pas comment diable c’est arrivé.

Il a parlé au Post par téléphone dimanche sur le chemin du retour après avoir récupéré son fils aîné, qui était à l’université en Alabama. Une fois à la maison, a-t-il dit, lui et sa femme « vont le serrer dans ses bras, le garder avec nous, faire de notre mieux pour prendre soin de lui ».

Ils prennent des dispositions pour que la dépouille de Blesi retourne aux États-Unis, où “il sera avec nous d’ici jusqu’au jour de notre mort”.

Le père a décrit sa famille comme « brisée ». Des personnes proches de son fils ont pris contact pour partager à quel point il était un gars formidable, a-t-il dit, et « vous les aimez pour cela, mais cela ne supprime pas la douleur, et je ne sais tout simplement pas. Je ne sais tout simplement pas.

Il a poursuivi: “Vivre avec ça le reste de nos vies va être très difficile.” Ses jours allaient maintenant commencer et finir, dit-il, avec la même pensée affreuse : « Un de nos garçons n’est plus avec nous.

Il avait remis en question la décision de laisser son fils étudier à l’autre bout du monde, alors même qu’il essayait de se rappeler que les accidents peuvent arriver n’importe où. Même s’il savait que son fils avait tellement envie d’y aller.