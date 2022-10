L’Américain Siamak Namazi contraint de retourner en prison en Iran après une courte permission

CNN

L’Américain Siamak Namazi, détenu à tort en Iran depuis sept ans, a été contraint de retourner en prison mercredi après avoir été brièvement libéré en congé, a déclaré l’avocat bénévole de sa famille dans un communiqué.

« Hier, des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont informé Siamak Namazi (50 ans) que son congé ne serait plus prolongé, sans fournir aucune explication », indique le communiqué. « Son congé, qui a commencé le 1er octobre, était renouvelable et avait déjà été renouvelé une fois le 8 octobre. Tard ce matin (heure de Téhéran), Siamak a été remis en détention par le CGRI et contraint de retourner à la prison d’Evine.

Siamak Namazi a obtenu un congé à peu près au moment où son père âgé, Baquer, qui a également été détenu à tort en Iran pendant des années, a été autorisé à quitter le pays pour recevoir des soins médicaux.

Siamak a été empêché de quitter l’Iran après une visite en juillet 2015 et a subi des mois d’interrogatoires avant d’être arrêté en octobre 2015. Baquer a été attiré en Iran sous la fausse prémisse qu’il pourrait voir son fils. Au lieu de cela, il a été immédiatement placé en garde à vue à ce moment-là, en février 2016.

Babak Namazi, le frère de Siamak Namazi et le fils de Baquer Namazi, a déclaré : « J’avais vraiment espoir pour la première fois que le départ de mon père était le début d’un nouveau chapitre moins douloureux dans la lutte pour que notre famille soit à nouveau unie.

« Mais le retour de Siamak à Evin a brisé cet espoir. Mes parents et moi avons le cœur brisé et dévasté que le congé de Siamak n’ait pas été prolongé et qu’il ait dû retourner dans une cellule de prison », a-t-il déclaré. “Il n’y a absolument aucune raison pour qu’il soit en prison – il n’y en a jamais eu.”

“J’aurais aimé ne pas avoir à remercier les acteurs impliqués dans la libération de mon père et faire appel à eux pour une nouvelle assistance tous dans le même souffle, mais je n’ai pas le choix. Je les appelle et les supplie tous – les États-Unis, Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, l’ONU et bien d’autres – de faire tout ce qui est nécessaire pour ramener mon frère et les autres otages américains, Emad Sharghi et Morad Tahbaz, chez eux une fois pour toutes. tout », a-t-il déclaré. “L’Iran a prouvé que le geste humanitaire de laisser partir mon père reste l’exception et ne représente pas une réalité changée.”

« La décision de l’Iran de refuser de renouveler le congé de Siamak est dévastatrice, mais finalement sans surprise. Que l’Iran utilise le départ de Baquer et la libération provisoire de Siamak pour se présenter comme agissant de bonne foi, pour le renvoyer immédiatement et inutilement derrière les barreaux, est une démonstration révélatrice de la situation précaire des otages. Des mesures immédiates doivent être prises pour libérer Siamak et les autres otages américains », a déclaré mercredi l’avocat Jared Genser dans le communiqué. “Il faut enfin mettre un terme à leur long cauchemar et à celui de leurs familles.”

Interrogé sur la nouvelle lors d’un briefing du département d’État mercredi, le porte-parole Ned Price a déclaré qu’il n’était pas au courant de la nouvelle mais l’a qualifiée de “énorme revers”.