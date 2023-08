L’Américain Sargent subit une blessure « grave » alors qu’il marquait pour Norwich

L’international américain Josh Sargent s’est blessé à la cheville alors qu’il marquait samedi lors de la victoire 4-0 de Norwich sur Huddersfield dans le championnat de deuxième division d’Angleterre.

Sargent a été plaqué par le gardien Lee Nicholls alors qu’il dirigeait le ballon dans un filet ouvert pour donner l’avantage à Norwich à la 11e minute, après avoir bloqué la tentative de dégagement du gardien. Nicholls a alors semblé atterrir sur la cheville de Sargent et l’attaquant est resté au sol avant d’être remplacé.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Cela ressemble malheureusement à une grave blessure à la cheville », a déclaré l’entraîneur de Norwich, David Wagner. « Nous l’évaluerons demain, et ensuite nous devrons attendre et voir à quel point c’est grave. »

Sargent a marqué lors des trois derniers matches de championnat de Norwich, l’équipe occupant la deuxième place après quatre matches.

Josh Sargent est aidé à quitter le terrain après avoir subi une blessure alors qu’il marquait lors de la victoire de Norwich sur Huddersfield. Richard Sellers/PA Images via Getty Images

Le joueur de 24 ans a marqué cinq buts en 23 matchs pour les États-Unis et a été nommé dans son équipe pour la Coupe du monde 2022, apparaissant trois fois.

Les États-Unis devraient disputer deux matchs amicaux le mois prochain, contre l’Ouzbékistan à Saint-Louis le 9 septembre et contre Oman à Saint-Paul, dans le Minnesota, trois jours plus tard. L’équipe de Gregg Berhalter affrontera également l’Allemagne et le Ghana lors des matches amicaux d’octobre.