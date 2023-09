L’Américain qui a aidé à sauver Mark Dickey parle de la situation « désastreuse » lors du sauvetage dans une grotte en Turquie

Un Américain qui a aidé au sauvetage du spéléologue Mark Dickey après qu’il se soit retrouvé coincé à plus de 3 000 pieds sous terre en Turquie s’exprime maintenant sur la situation « désastreuse » à laquelle son ami a été confronté, affirmant qu’il n’y a « pas d’endroits plats sur lesquels marcher » à l’intérieur de la Morca. grotte.

Carl Heitmeyer, qui a déclaré mardi à l’émission « Today » de NBC qu’il avait contribué aux communications entre Dickey et les équipes de secours, a déclaré que c’était « super de le voir enfin sortir parce que c’était très désastreux au début de ce sauvetage ».

« Il n’y a pas d’endroits plats sur lesquels marcher, pas de surfaces planes. Une grande partie est verticale, mais même les espaces que vous traversez – ce que nous appelons, vous vous contentez de vous effondrer – c’est encore plus une escalade, une escalade et sur des rochers parfois aux surfaces inclinées », a-t-il poursuivi. « Et puis parfois, il se tortille à travers des crawls, se poussant à travers des crawls serrés. »

« Bien que les spéléologues puissent se déplacer par là, lorsque vous les placez sur une civière, celle-ci devient si volumineuse et rigide qu’elle ne peut pas se plier », a ajouté Dickey. « C’est pourquoi les choses deviennent beaucoup plus compliquées lorsqu’il s’agit d’un sauvetage. »

LE GRIMPEUR AMÉRICAIN MARK DICKEY SAUVE D’UNE GROTTE TURQUE PLUS D’UNE SEMAINE APRÈS ÊTRE TOMBE MALADE

Dickey, un spéléologue expérimenté de 40 ans, est tombé gravement malade avec un saignement d’estomac à plus de 3 000 pieds sous la grotte de Morca, dans les montagnes du Taurus, dans le sud de la Turquie, le 2 septembre. Des centaines de personnes de la communauté des grimpeurs, dont des spéléologues et des secouristes de plusieurs pays, se sont mobilisés pour le sauver.

Tôt mardi, la Fédération spéléologique de Turquie a publié une déclaration confirmant que Dickey était en sécurité au-dessus de la surface.

« Mark Dickey est sorti de la grotte de Morca », a indiqué la fédération dans un communiqué. Dickey a été retiré de la dernière sortie de la grotte à 00h37, heure locale.

« Il va bien et est soigné par les secouristes du camp situé au-dessus », indique le communiqué.

DICKEY PARTAGE UN MESSAGE VIDÉO INSPIRANT DE L’INTÉRIEUR D’UNE GROTTE TURQUE

Une équipe d’urgence a pu soigner Dickey dans un premier temps, mais il était finalement trop faible pour sortir de la grotte, alors les sauveteurs l’ont transporté avec une civière.

Ils ont fait plusieurs arrêts dans des camps temporaires installés en cours de route avant de finalement atteindre la surface tôt mardi.

Heitmeyer a décrit Dickey comme un spéléologue qui « est allé là où aucun homme n’est allé auparavant ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Très peu d’endroits comme celui-là encore sur la planète, où quelqu’un au cours des éons n’a pas marché », a également déclaré Heitmeyer à NBC à propos de Dickey, ajoutant qu’il « parierait dessus » que Dickey retourne à la spéléologie malgré cet incident.

Landon Mion de Fox News et Associated Press ont contribué à ce rapport.